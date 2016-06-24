6 نماذج لبيوت ساحرة من الداخل و الخارج

من أجمل المشاهدات التي نراها في عالم التصميم و الفن الهندسي المعماري هو الفن العابر لحدود الجدران ، الإبداع الإنساني في رسم صورة مبهجة من الديكور في المنازل من الخارج و ايضاً من الداخل و لا يكتفي بالإبداع و الإتقان في جهة و احدة فقط، فهناك كثير من المصممين الذين يبتعدون تماماً عن وصف الإتقان الذين يقومون بالإجادة في الواجهة الخارجية للمنازل التي يقومون بتصميمها حتى يقال أنهم أبدعوا و لكن الفئة الأكثر رسوخاً تكون مبدعة في كل جزء داخلي كان أو خارجي في كل سنتيمتر تمر أيديهم فوقه يتحول ليصبح أجمل ، في كتابنا اليوم 6 نماذج لإبداع الداخل و الخارج في بيوت أقل ما يقال عنها أنها رائعة