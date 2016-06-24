6 نماذج لبيوت ساحرة من الداخل و الخارج

من أجمل المشاهدات التي نراها في عالم التصميم و الفن الهندسي المعماري هو الفن العابر لحدود الجدران ، الإبداع الإنساني في رسم صورة مبهجة من الديكور في المنازل من الخارج و ايضاً من الداخل و لا يكتفي بالإبداع و الإتقان في جهة و احدة فقط، فهناك كثير من المصممين الذين يبتعدون تماماً عن وصف الإتقان الذين يقومون بالإجادة في الواجهة الخارجية للمنازل التي يقومون بتصميمها حتى يقال أنهم أبدعوا و لكن الفئة الأكثر رسوخاً تكون مبدعة في كل جزء داخلي كان أو خارجي في كل سنتيمتر تمر أيديهم فوقه يتحول ليصبح أجمل ، في كتابنا اليوم 6 نماذج لإبداع الداخل و الخارج في بيوت أقل ما يقال عنها أنها رائعة
من الخارج البيت يبدو أنه من طراز كلاسيكي متقن التنفيذ ، نوافذ زجاجية و جدران شفافة في المقدمة، و سقف هرمي مختلف في لونه عن لون الجدار الأبيض في كافة الأركان، البيت يعلو بسلالم قليلة أعطت شيئاً من الفخامة على المدخل الرئيسي له، و البلاط الحجري الذي يحيطه بالتأكيد ليكون عملياً في صد الثلوج عن التراكم أمام البيت في فصل الشتاء
من الداخل الأمور أكثر حداثة، حيث الجدار الأسود المزجج بالفضة، و الأرضيات الباركية الخشبية الداكنة اللون جميعها تدل على توجهات حداثية في الديكور الداخلي، فأول الدروس المستفادة من خلال هذا النموذج هو امكانية الإبداع بحرية في طراز الديكور المستخدم في الخارج و عدم التقيد به في الداخل
تصميم حداثي خارجي بامتيار، الجدران السوداء الرمادية و الحلوق البيضاء حول النوافذ الزجاجية، شرفات رائعة من أسوار حديدة و سقف مستوي نوعاً ما باللون الأبيض، إنه تناسق رائع و مصمم بارع و هو ما يظهر في أدق التفاصيل في الورود التي تحيط بالمنزل من الخارج
من الداخل الأمور أكثر إثارة و حمية، غرفة الرياضة و الترفية دون أي لمسات ديكورية تقريباً، و لن تصدق أن تلك الغرفة جزء من الإبداع و الأناقة التي كانت في الخارج منذ قليل ، لا أرى لمسات فنية في السقف أو في الجدران سوى بعض النوافذ التي سمحت بدخول الضوء من الجوانب و المقدمة الامامية
السقف متعدد الطوابق من الأساليب الديكورية التي تستخدم لتميز البيت عما حوله ، و هي واضحة تماماً في هذا البيت من الخارج، المدخل تقليدي للغاية و النوافذ الخشبية بطلة المشهد الامامي له و ربما الباب الرئيسي الخشبي أيضاً ، إنه بيت أتوقع أن يكون بداخله كلاسيكيات لا تنتهي فهل هذا صحيح
فعلاً الامر صحيح، الانتظام و التنسيق بين موقع المائدة الرئيسية و بين غرفة المعيشة و الأرائك المتشابهة الالوان باللون الأسود تؤكدان على كلاسيكية التصميم من الداخل و الخارج ناهيك عن شكل الستائر التقليدي و شكل المنضدة الصغيرةا لخشبية أما منطقة المعيشة و مقاعد الضيوف
هذا البيت من الخارج من الوهلة الاولى نلاحظ عدم وجود انتشار كبير للنوافذ و نلاحظ وجودها فقط في الزوايا لاحظ الثلاث نوافذ ستجدهم في الزوايا ، و اللمسة الديكورية تعتبر في السور الحجري حول المنزل و في المظلات الحجرية فوق النافذة الوسطى و في الجوانب كذلك فهل ياترى هذا البيت كان يحتاج أكثر من هذا بالنسبة للتهوية و النوافذ ..
بالفعل اعتمد المصمم على الأضواء بشكل كبير، فإننا لو لاحظنا سنجد الضوء الطبيعي النهاري قادم من النافذة و لكنه غير كافي، فطغت الأنوار الداخلية المبهرة على المشهد، و ذلك النموذج سيكون مناسباً تماماً للأشخاص الليليين الذين يعشقون فترات الليل، و الأضواء باستخداماتها و فنون توزيعها في الغرف، و هو ما يتضح في تلك الغرفة الموسيقية كمثال
نموذج مختلف تماماً عن النموذج السابقة المنغلق على نفسه، فهذا النموذج مفتوح على مصراعية على الخارج، حيث يوجد به نوافذ و جدران زجاجية كافية للغاية و هو بالفعل ما يفسره المنظر الرهيب الطبيعي الذي بالخارج و الخضرة المبهجة التي يقع حولها و لكن ياترى كيف المشهد من الداخل..
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روح الغابة حاضرة تماماً و كأن المصمم يرسم روح الحياة البرية باتقان و ابداع رائعين في التصميم الكلي للبيت، حيث يظهر في النجفة الرئيسية كأنها كفروع الأشجار ، و في الجدران الزجاجية أنها تغطت بستائر من الورق الأخضر للنبات الصناعي ليضفي مزيداً من الإبداع و الخصوصية في الوقت ذاته على تصميم الغرفة
لا أجد ما أقوله حول هذا المدخل المهيب، فعلاً سلالم بيضاء و كأنك ستصعد للقمر على متن ماكينة خيالية، و الجدران الداكنة هي التي كملت المشهد الراقي للغاية، في الحقيقة ليست هناك كلمات تصف، فقط حاول أن تتأمل الجمال
الامور من الداخل تسير في منطقة التأمل كما في الخارج، ابداع رهيب و بساطة لا مثيل لها في التصميم، مشهد خارجي مطل على قلب الفيو الرائع لما حولنا، الاضاءة تسمح بدخول النور الطبيعي للغرفة بكل صفاء و نقاء، و النوافذ دون ستائر للتلاحم مع الطبيعة الساحرة و لأخذ قسطاً من التأمل و الراحة ، إنه منزل راقي لأصحاب الهدوء و الاختلاف