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6 نماذج لبيوت ساحرة من الداخل و الخارج

Mohammed Awad Mohammed Awad
DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI منازل
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من أجمل المشاهدات التي نراها في عالم التصميم و الفن الهندسي المعماري هو الفن العابر لحدود الجدران ، الإبداع الإنساني في رسم صورة مبهجة من الديكور في المنازل من الخارج و ايضاً من الداخل و لا يكتفي بالإبداع و الإتقان في جهة و احدة فقط، فهناك كثير من المصممين الذين يبتعدون تماماً عن وصف الإتقان الذين يقومون بالإجادة في الواجهة الخارجية للمنازل التي يقومون بتصميمها حتى يقال أنهم أبدعوا و لكن الفئة الأكثر رسوخاً تكون مبدعة في كل جزء داخلي كان أو  خارجي في كل سنتيمتر تمر أيديهم فوقه يتحول ليصبح أجمل ، في كتابنا اليوم 6 نماذج لإبداع الداخل و الخارج في بيوت أقل ما يقال عنها أنها رائعة 

المنزل المزيج

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من الخارج البيت يبدو أنه من طراز كلاسيكي متقن التنفيذ ، نوافذ زجاجية و جدران شفافة في المقدمة، و سقف هرمي مختلف في لونه عن لون الجدار الأبيض في كافة الأركان، البيت يعلو بسلالم قليلة أعطت شيئاً من الفخامة على المدخل الرئيسي له، و البلاط الحجري الذي يحيطه بالتأكيد ليكون عملياً في صد الثلوج عن التراكم أمام البيت في فصل الشتاء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

من الداخل الأمور أكثر حداثة، حيث الجدار الأسود المزجج بالفضة، و الأرضيات الباركية الخشبية الداكنة اللون جميعها تدل على توجهات حداثية في الديكور الداخلي، فأول الدروس المستفادة من خلال هذا النموذج هو امكانية الإبداع بحرية في طراز الديكور المستخدم في الخارج و عدم التقيد به في الداخل

ابداع خارجي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم حداثي خارجي بامتيار، الجدران السوداء الرمادية و الحلوق البيضاء حول النوافذ الزجاجية، شرفات رائعة من أسوار حديدة و سقف مستوي نوعاً ما باللون الأبيض، إنه تناسق رائع و مصمم بارع و هو ما يظهر في أدق التفاصيل في الورود التي تحيط بالمنزل من الخارج

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

من الداخل الأمور أكثر إثارة و حمية، غرفة الرياضة و الترفية دون أي لمسات ديكورية تقريباً، و لن تصدق أن تلك الغرفة جزء من الإبداع و الأناقة التي كانت في الخارج منذ قليل ، لا أرى لمسات فنية في السقف أو في الجدران سوى بعض النوافذ التي سمحت بدخول الضوء من الجوانب و المقدمة الامامية

غموض كلاسيكي

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat منازل
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

السقف متعدد الطوابق من الأساليب الديكورية التي تستخدم لتميز البيت عما حوله ، و هي واضحة تماماً في هذا البيت من الخارج، المدخل تقليدي للغاية و النوافذ الخشبية بطلة المشهد الامامي له و ربما الباب الرئيسي الخشبي أيضاً ، إنه بيت أتوقع أن يكون بداخله كلاسيكيات لا تنتهي فهل هذا صحيح

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat غرفة المعيشة
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

فعلاً الامر صحيح، الانتظام و التنسيق بين موقع المائدة الرئيسية و بين غرفة المعيشة و الأرائك المتشابهة الالوان باللون الأسود تؤكدان على كلاسيكية التصميم من الداخل و الخارج ناهيك عن شكل الستائر التقليدي و شكل المنضدة الصغيرةا لخشبية أما منطقة المعيشة و مقاعد الضيوف

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بعيداً عن الضوء

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI منازل
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

هذا البيت من الخارج من الوهلة الاولى نلاحظ عدم وجود انتشار كبير للنوافذ و نلاحظ وجودها فقط في الزوايا لاحظ الثلاث نوافذ ستجدهم في الزوايا ، و اللمسة الديكورية تعتبر في السور الحجري حول المنزل و في المظلات الحجرية فوق النافذة الوسطى و في الجوانب كذلك فهل ياترى هذا البيت كان يحتاج أكثر من هذا بالنسبة للتهوية و النوافذ ..

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI تصميم مساحات داخلية
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

بالفعل اعتمد المصمم على الأضواء بشكل كبير، فإننا لو لاحظنا سنجد الضوء الطبيعي النهاري قادم من النافذة و لكنه غير كافي، فطغت الأنوار الداخلية المبهرة على المشهد، و ذلك النموذج سيكون مناسباً تماماً للأشخاص الليليين الذين يعشقون فترات الليل، و الأضواء باستخداماتها و فنون توزيعها في الغرف، و هو ما يتضح في تلك الغرفة الموسيقية كمثال

في قلب الطبيعة

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign منازل
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

نموذج مختلف تماماً عن النموذج السابقة المنغلق على نفسه، فهذا النموذج مفتوح على مصراعية على الخارج، حيث يوجد به نوافذ و جدران زجاجية كافية للغاية و هو بالفعل ما يفسره المنظر الرهيب الطبيعي الذي بالخارج و الخضرة المبهجة التي يقع حولها و لكن ياترى كيف المشهد من الداخل..

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Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign غرفة المعيشة
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

روح الغابة حاضرة تماماً و كأن المصمم يرسم روح الحياة البرية باتقان و ابداع رائعين في التصميم الكلي للبيت، حيث يظهر في النجفة الرئيسية كأنها كفروع الأشجار ، و في الجدران الزجاجية أنها تغطت بستائر من الورق الأخضر للنبات الصناعي ليضفي مزيداً من الإبداع و الخصوصية في الوقت ذاته على تصميم الغرفة

دعوة للتأمل

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

لا أجد ما أقوله حول هذا المدخل المهيب، فعلاً سلالم بيضاء و كأنك ستصعد للقمر على متن ماكينة خيالية، و الجدران الداكنة هي التي كملت المشهد الراقي للغاية، في الحقيقة ليست هناك كلمات تصف، فقط حاول أن تتأمل الجمال

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR غرفة السفرة
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

الامور من الداخل تسير في منطقة التأمل كما في الخارج، ابداع رهيب و بساطة لا مثيل لها في التصميم، مشهد خارجي مطل على قلب الفيو الرائع لما حولنا، الاضاءة تسمح بدخول النور الطبيعي للغرفة بكل صفاء و نقاء، و النوافذ دون ستائر للتلاحم مع الطبيعة الساحرة و لأخذ قسطاً من التأمل و الراحة ، إنه منزل راقي لأصحاب الهدوء و الاختلاف

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