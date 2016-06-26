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منزل صغير بأفكار كبيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب
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عندما يكون المنزل بمساحة صغيرة تكون حقا مشكلة كبيرة لتكييف الإحتياجات المختلفة و توفير المساحات و استغلالها بأفضل طريقة، و إختيار اﻷثاث ليناسب المكان الصغير مع مراعاة الحفاظ على مساحة كافية حتى لا نشعر بالضيق، مع اﻷخذ في اﻹعتبار أن الغرفة الواحدة تستغل ﻷغراض متعددة، فيكون بغرفة النوم مكان مخصص للمذاكرة أو إنجاز اﻷعمال، و ندمج مثلا طاولة الطعام بنفس مكان غرفة المعيشة و هكذا. فكيف نوازن كل هذه الإعتبارات لنحصل على منزل مريح يخدم إحتياجاتنا؟ و ما هو أفضل اﻷثاث لهذه الحالة؟

دعنا نرى هذا المنزل الذي يقع في بويدو باﻷرجنتين، وسط المقاهي و المزارات التاريخية. مساحته 30 متر مربع! إنه كعلبة بيضاء صغيرة، بلا تصميم معماري مميز، و لكن إختيار اﻷثاث هو العنصر المميز بشدة، فكل قطعة أثاث لها أكثر من إستخدام، و هو سهل نقله و طيه و تحريكه من مكان ﻵخر بحسب الأغرض المختلفة التي يحتاجها السكان.

حقا إن الأثاث الذي يتمتع بالمرونة يصنع الفارق الكبير، فهيا نرى ذلك المنزل الصغير الذي يحوي بداخله أفكار كبيرة…

اللون اﻷبيض لمساحة أكبر

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai غرفة السفرةطاولات خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

إن القاعدة الذهبية في اﻷماكن الصغيرة هي إستخدام اللون اﻷبيض على أكبر نطاق، في الحوائط و الأسقف و اﻷرضيات و الأثاث. إنه حقا يعطي فارقا، مع اﻹضاءة الجيدة. و إذا لم تكن الشمس تطل على المنزل فيمكن اﻹستعاضة عنها بالأضواء الخارجية و الحرص على التهوية الجيدة، و في هذه الغرفة وضعت نبتة بسيطة طولية حتى لا تأخذ مساحة كبيرة.

و الكراسي الزرقاء البلاستيكية تحت المائدة توفيرا للمساحة، و نلاحظ أن هذه المائدة تخدم عدة أغراض؛ اﻷول في إعداد الطعام و الثاني لتناوله، باﻹضافة إلى المذاكرة و إنجاز الأعمال.

إهتم باﻷساسيات

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai مطبخألواح المطبخ خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

كباقي المنزل تعتبر مساحته صغيرة، لذلك نهتم باﻷساسيات واﻷولويات و  نحرص على إقتناء اﻷدوات الصغيرة. ميكروييف، فرن صغير، بوتجاز كهربائي صغير بشعلتين مثبت برخام مائدة المطبخ. و طبعا اﻷدراج العديدة تساعد على التخزين بكيفية أفضل. و اﻹهتمام باﻷصول لا يمنع العناية بالتفاصيل، مثل وضع لوحات جميلة تضفي بهجة بالمكان.

غرفة معيشة أم غرفة أخرى؟

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

طبعا نراعي الاهتمام الكبير بالخزانات، و يظل السؤال؛ أهي خزانة أم مكتبة؟ أم سرير خفي؟ إنها كل هذا. و صغر المساحة لم يتعارض مع تصميم المنزل بطراز معين. و غالبا ما يكون الطراز المعاصر هو الخيار اﻷفضل. فها هي أريكة جلدية بلون داكن و وسائد ملونة، و مائدة قصيرة تحتها كراسي مربعة و التلفاز يعلق في المواجهة بسهولة.

غرفة النوم الخفية

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

ها هو السرير المطوي بعد فرده تتحول الغرفة إلى غرفة نوم مريحة و عملية. لتجعل ذلك المنزل ذو الثلاثين متر مربع، بغرفتين فقط، منزل متكامل يوفر لك كامل إحتياجاتك.

غرفة الاستحمام الصغيرة

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai حمامديكورات خشب Brown
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

بقدر صغر الحمام و لكنه يحوي جميع إحتياجاتك الشخصية بشكل عملي و مريح. و نجد أن النوافذ الطويلة هي سمة أساسية في هذا المنزل الصغير حتى بغرفة اﻹستحمام لضمان أكبر قدر من اﻹضاءة و التهوية.

إطلالة المنزل

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai مسبح ألواح خشب مضغوط
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

لهذا المنزل الصغير ميزة أخرى و هو أنه يطل على تراس و مغطس سباحة، مما يجعل المنزل يبدو أوسع إذا قمت بفتح النوافذ، و غير أنه يعطيك حرية و مساحة شخصية إضافية و يضمن لك التهوية المطلوبة حتى تشعر دائما باﻹنتعاش، كأنك بغرفة صغيرة بفندق يوفر لك الخدمات المختلفة و يضمن لك الحرية و الجمال.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار عملية لتوسيع منزلك.

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منزل صغير بأفكار كبيرة

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