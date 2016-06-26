منزل صغير بأفكار كبيرة

عندما يكون المنزل بمساحة صغيرة تكون حقا مشكلة كبيرة لتكييف الإحتياجات المختلفة و توفير المساحات و استغلالها بأفضل طريقة، و إختيار اﻷثاث ليناسب المكان الصغير مع مراعاة الحفاظ على مساحة كافية حتى لا نشعر بالضيق، مع اﻷخذ في اﻹعتبار أن الغرفة الواحدة تستغل ﻷغراض متعددة، فيكون بغرفة النوم مكان مخصص للمذاكرة أو إنجاز اﻷعمال، و ندمج مثلا طاولة الطعام بنفس مكان غرفة المعيشة و هكذا. فكيف نوازن كل هذه الإعتبارات لنحصل على منزل مريح يخدم إحتياجاتنا؟ و ما هو أفضل اﻷثاث لهذه الحالة؟

دعنا نرى هذا المنزل الذي يقع في بويدو باﻷرجنتين، وسط المقاهي و المزارات التاريخية. مساحته 30 متر مربع! إنه كعلبة بيضاء صغيرة، بلا تصميم معماري مميز، و لكن إختيار اﻷثاث هو العنصر المميز بشدة، فكل قطعة أثاث لها أكثر من إستخدام، و هو سهل نقله و طيه و تحريكه من مكان ﻵخر بحسب الأغرض المختلفة التي يحتاجها السكان.

حقا إن الأثاث الذي يتمتع بالمرونة يصنع الفارق الكبير، فهيا نرى ذلك المنزل الصغير الذي يحوي بداخله أفكار كبيرة…