منزل صغير بأفكار كبيرة

عندما يكون المنزل بمساحة صغيرة تكون حقا مشكلة كبيرة لتكييف الإحتياجات المختلفة و توفير المساحات و استغلالها بأفضل طريقة، و إختيار اﻷثاث ليناسب المكان الصغير مع مراعاة الحفاظ على مساحة كافية حتى لا نشعر بالضيق، مع اﻷخذ في اﻹعتبار أن الغرفة الواحدة تستغل ﻷغراض متعددة، فيكون بغرفة النوم مكان مخصص للمذاكرة أو إنجاز اﻷعمال، و ندمج مثلا طاولة الطعام بنفس مكان غرفة المعيشة و هكذا. فكيف نوازن كل هذه الإعتبارات لنحصل على منزل مريح يخدم إحتياجاتنا؟ و ما هو أفضل اﻷثاث لهذه الحالة؟
دعنا نرى هذا المنزل الذي يقع في بويدو باﻷرجنتين، وسط المقاهي و المزارات التاريخية. مساحته 30 متر مربع! إنه كعلبة بيضاء صغيرة، بلا تصميم معماري مميز، و لكن إختيار اﻷثاث هو العنصر المميز بشدة، فكل قطعة أثاث لها أكثر من إستخدام، و هو سهل نقله و طيه و تحريكه من مكان ﻵخر بحسب الأغرض المختلفة التي يحتاجها السكان.
حقا إن الأثاث الذي يتمتع بالمرونة يصنع الفارق الكبير، فهيا نرى ذلك المنزل الصغير الذي يحوي بداخله أفكار كبيرة…
إن القاعدة الذهبية في اﻷماكن الصغيرة هي إستخدام اللون اﻷبيض على أكبر نطاق، في الحوائط و الأسقف و اﻷرضيات و الأثاث. إنه حقا يعطي فارقا، مع اﻹضاءة الجيدة. و إذا لم تكن الشمس تطل على المنزل فيمكن اﻹستعاضة عنها بالأضواء الخارجية و الحرص على التهوية الجيدة، و في هذه الغرفة وضعت نبتة بسيطة طولية حتى لا تأخذ مساحة كبيرة.
و الكراسي الزرقاء البلاستيكية تحت المائدة توفيرا للمساحة، و نلاحظ أن هذه المائدة تخدم عدة أغراض؛ اﻷول في إعداد الطعام و الثاني لتناوله، باﻹضافة إلى المذاكرة و إنجاز الأعمال.
كباقي المنزل تعتبر مساحته صغيرة، لذلك نهتم باﻷساسيات واﻷولويات و نحرص على إقتناء اﻷدوات الصغيرة. ميكروييف، فرن صغير، بوتجاز كهربائي صغير بشعلتين مثبت برخام مائدة المطبخ. و طبعا اﻷدراج العديدة تساعد على التخزين بكيفية أفضل. و اﻹهتمام باﻷصول لا يمنع العناية بالتفاصيل، مثل وضع لوحات جميلة تضفي بهجة بالمكان.
طبعا نراعي الاهتمام الكبير بالخزانات، و يظل السؤال؛ أهي خزانة أم مكتبة؟ أم سرير خفي؟ إنها كل هذا. و صغر المساحة لم يتعارض مع تصميم المنزل بطراز معين. و غالبا ما يكون الطراز المعاصر هو الخيار اﻷفضل. فها هي أريكة جلدية بلون داكن و وسائد ملونة، و مائدة قصيرة تحتها كراسي مربعة و التلفاز يعلق في المواجهة بسهولة.
ها هو السرير المطوي بعد فرده تتحول الغرفة إلى غرفة نوم مريحة و عملية. لتجعل ذلك المنزل ذو الثلاثين متر مربع، بغرفتين فقط، منزل متكامل يوفر لك كامل إحتياجاتك.
بقدر صغر الحمام و لكنه يحوي جميع إحتياجاتك الشخصية بشكل عملي و مريح. و نجد أن النوافذ الطويلة هي سمة أساسية في هذا المنزل الصغير حتى بغرفة اﻹستحمام لضمان أكبر قدر من اﻹضاءة و التهوية.
لهذا المنزل الصغير ميزة أخرى و هو أنه يطل على تراس و مغطس سباحة، مما يجعل المنزل يبدو أوسع إذا قمت بفتح النوافذ، و غير أنه يعطيك حرية و مساحة شخصية إضافية و يضمن لك التهوية المطلوبة حتى تشعر دائما باﻹنتعاش، كأنك بغرفة صغيرة بفندق يوفر لك الخدمات المختلفة و يضمن لك الحرية و الجمال.
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