منزل عتيق.. تتبَدّل هيئته بغرفة سحرية!

منزل كلاسيكي بواجهة متعددة التفاصيل امتلأت بعديدٍ من النوافذ الزجاجية، يميزه سقف مائل يسكن أقصى يمينه مدخنة اعتادنا رؤيتها كثيرًا في الأفلام الأوروبية القديمة من العشرينات التي تحكي غالبًا عن العائلات الثرية ذات المكانة الاجتماعية الوجيهة.

يمكننا بسهولة من خلال تلك الصورة ملاحظة هيئة المنزل قبل مرحلة التجديد، مع العلم أن المصممون حرصوا بشدة على أن يظل محتفظًا بمظهره الكلاسيكي الذي يتماشى مع غيره من البيوت المتراصة بطول الشارع، وبالتالي لم يصبح مُنفرًا أو غريبًا عنهم وإنما صار فقط أكثر اختلافًا وتميزًا وهو ما قد نجحوا في تطبيقه على أكمل وجه ..