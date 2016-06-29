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لا حاجة للأبواب في المنزل مع هذة الأفكار

منة اسماعيل منة اسماعيل
Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi المنزل اكسسوارات النباتات
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تتغير باستمرارطريقة استخدامنا واحتياجتنا للمنزل ، فدائمًا ما تظهر الحاجة إلى  وجود غرف كثيرة وخلق غرفاً أضافية داخل المنزل أو الفصل بين غرفتى المعيشة، السفرة أو الصالون ، سواء لغرض عملي او فقط من أجل رغبة في التغيير فقط، لذلك اتجه مصممون الديكور إلى حلول بديلة أسرع في التنفيذ وأقل فى التكلفة، فهناك بعض الأفكار لفصل غرف المنزل غيربناء جدار من الطوب فى وقت طويل وبتكاليف كبيرة سنتناولها في هذا المقال.

MDF الأختيار الأذكى والعصري

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten شبابيك و أبوابستائر
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

MDF يعتبر من أنسب الأختيارات والبدائل في فصل الغرف وتقسيم المنزل عوضاً عن الأبواب أو بناء جدار وتكاليف باهظة وأهداراً للوقت، MDF عبارة  وهو عبارة عن نوع من الكرتون يتم معالجته بطريقةً ما ليصبح بعد ذلك صلبًا وخفيفاً في نفس الوقت، ويتميز   بشكل الحائط و يمكنك طلائه بطريقة عادية جدًا مثل هذا التصميم في هذا الصورة من MDFk  تم الأستعانة به لفصل المساحات في المنزل وأضافة لمسة مميزة جداً للديكور من خلال طلائه بشكل يتناسب مع تصميم وديكوره.

الأثاث عوضاً عن الجدران

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات MDF White
homify

homify
homify
homify

من الأفكار أيضاً في تقسييم المنزل دون الحاجة إلى الجدران أو الأبواب هي استخدام بعض القطع من الأثاث في التقسييم كالمكتبات، مثل التصميم في هذة الصورة التي اعتمد المصمم على مكتبة كبيرة في وسط الغرفة لفصل غرفة المعيشة عن غرفة الطعام، بطريقة اضافت لمسة جمالية للمكان واندمجت مع الديكور العام للغرفة.

الستائر من الأختيارات العملية

MARINA PORT VELL BARCELONA, cortiplec cortinas técnicas cortiplec cortinas técnicas مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
cortiplec cortinas técnicas

cortiplec cortinas técnicas
cortiplec cortinas técnicas
cortiplec cortinas técnicas

الستائر واستخدامها للفصل بين المساحات واستغلالها داخل المنزل بطريقة مبتكرة وعصرية من الحلول الذكية جداً والعملية أيضاً، ففي هذة الصورة تم الأستعانة بالستائر بطريقة بسيطة لتكتمل الصورة الجمالية للديكور وفي نفس الوقت فصلت غرفة المعيشة عن طاولة الطعام.

استخدام الأرتفاع ودرجات السلم

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يمكنك بطريقة مختلفة أيضاً لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة عن طريق استخدام الأرتفاع في تصميم المنزل بمعنى أن يكون هناك اماكن مرتفعة عن الأخري في تصميم المنزل هذا الحل يعتبر من الحلول والمبتكرة المختلفة في استخدام الفواصل ولكنه ليس حل عملى وسريع. 

حديقة عمودية وفاصل من الطبيعة

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi المنزل اكسسوارات النباتات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

فكرة أخرى من أفكار استخدام الفواصل داخل المنزل، ولكنها تعتمد على وجود جدار فاصل داخل المنزل من الأساس، يمكنك أضافة لمسة مختلفة له من خلال تزيينه بالأشجار والنباتات وجعله كحديقة ولكنها حديقة عمودية داخل المنزل.

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