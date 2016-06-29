لا حاجة للأبواب في المنزل مع هذة الأفكار

تتغير باستمرارطريقة استخدامنا واحتياجتنا للمنزل ، فدائمًا ما تظهر الحاجة إلى وجود غرف كثيرة وخلق غرفاً أضافية داخل المنزل أو الفصل بين غرفتى المعيشة، السفرة أو الصالون ، سواء لغرض عملي او فقط من أجل رغبة في التغيير فقط، لذلك اتجه مصممون الديكور إلى حلول بديلة أسرع في التنفيذ وأقل فى التكلفة، فهناك بعض الأفكار لفصل غرف المنزل غيربناء جدار من الطوب فى وقت طويل وبتكاليف كبيرة سنتناولها في هذا المقال.
MDF يعتبر من أنسب الأختيارات والبدائل في فصل الغرف وتقسيم المنزل عوضاً عن الأبواب أو بناء جدار وتكاليف باهظة وأهداراً للوقت، MDF عبارة وهو عبارة عن نوع من الكرتون يتم معالجته بطريقةً ما ليصبح بعد ذلك صلبًا وخفيفاً في نفس الوقت، ويتميز بشكل الحائط و يمكنك طلائه بطريقة عادية جدًا مثل هذا التصميم في هذا الصورة من MDFk تم الأستعانة به لفصل المساحات في المنزل وأضافة لمسة مميزة جداً للديكور من خلال طلائه بشكل يتناسب مع تصميم وديكوره.
من الأفكار أيضاً في تقسييم المنزل دون الحاجة إلى الجدران أو الأبواب هي استخدام بعض القطع من الأثاث في التقسييم كالمكتبات، مثل التصميم في هذة الصورة التي اعتمد المصمم على مكتبة كبيرة في وسط الغرفة لفصل غرفة المعيشة عن غرفة الطعام، بطريقة اضافت لمسة جمالية للمكان واندمجت مع الديكور العام للغرفة.
الستائر واستخدامها للفصل بين المساحات واستغلالها داخل المنزل بطريقة مبتكرة وعصرية من الحلول الذكية جداً والعملية أيضاً، ففي هذة الصورة تم الأستعانة بالستائر بطريقة بسيطة لتكتمل الصورة الجمالية للديكور وفي نفس الوقت فصلت غرفة المعيشة عن طاولة الطعام.
يمكنك بطريقة مختلفة أيضاً لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة عن طريق استخدام الأرتفاع في تصميم المنزل بمعنى أن يكون هناك اماكن مرتفعة عن الأخري في تصميم المنزل هذا الحل يعتبر من الحلول والمبتكرة المختلفة في استخدام الفواصل ولكنه ليس حل عملى وسريع.
فكرة أخرى من أفكار استخدام الفواصل داخل المنزل، ولكنها تعتمد على وجود جدار فاصل داخل المنزل من الأساس، يمكنك أضافة لمسة مختلفة له من خلال تزيينه بالأشجار والنباتات وجعله كحديقة ولكنها حديقة عمودية داخل المنزل.
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