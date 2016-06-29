لا حاجة للأبواب في المنزل مع هذة الأفكار

فكرة أخرى من أفكار استخدام الفواصل داخل المنزل، ولكنها تعتمد على وجود جدار فاصل داخل المنزل من الأساس، يمكنك أضافة لمسة مختلفة له من خلال تزيينه بالأشجار والنباتات وجعله كحديقة ولكنها حديقة عمودية داخل المنزل.

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