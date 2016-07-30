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8 نصائح لمعالجة الغرف الضيقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
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المنازل والشقق الحديثة تميل إلى تقليص المساحة، مما جعل هذا الأمر مصدر قلق لدى الكثير، وجعلهم دائمين البحث عن كيفية  إظهارهذه المساحات وتزيينها لتبدو أكبر، إذا كنت ممن يعانون من ضيق مساحة غرف منزلهم ستجد في هذا الموضوع نصائح هامة ستساعدك في تزيين غرفك لتبدو أكثر حداثة وجمال لدرجة لن تستطيع تصديقها. 

استخدام الألوان الفاتحة

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

لعلك سئمت من هذه النصيحة وهي طلاء الجدران في الغرف الصغيرة بألوان فاتحة، تجرأ وجربها وتأكد من فاعلية هذه النصيحة. 

بعض الناس يملّون من الاعتماد على اللون الأبيض في طلاء جدران الغرف الصغيرة، ويعتقدوا أنه لا توجد خيارات أخرى سوى اللون الأبيض، هذا اعتقاد خاطيء، توجد ألوان أخرى يمكن الاعتماد عليها أيضًا مثل البيج والرمادي الشاحب. 

  

تجنب إشغال المساحات الفارغة

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA غرفة المعيشة
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

في الغرف الصغيرة لا يستحب إشغالها بالأثاث، حتى لا تضيق مساحتها أكثر، يجب الاعتماد على الأساسيات فقط، والابتعاد عن اللوحات الكبيرة، والمفروشات الكثيرة، والوسائد الكبيرة المطرزة، يمكنك إبراز جمال العرفة من خلال لمسات بسيطة مثل المصابيح الهادئة الجذابة، الصفاء والشعور بالرحابة هو فقط ما يريد  الخبراء أن يوفروه في مثل هذه الغرف 

الألوان الموحدة

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

إذا كنت تريد التجديد في منزلك وتفكر في بلاط  لغرفتك الصغيرة فعليك بالاعتماد على الألوان الفاتحة، لانها تجعل المساحات أوسع مما هي عليها، كما ذكرنا في السابق، وكذلك السقف الأبيض يساعد على تحقيق هذا الهدف بسهولة .

  

البساطة تفوز دائمًا

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الأتجاه السائد هو البساطة، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال الاعتماد على عناصر قليلة في تزيين الغرفة، دون أن ننسى الأناقة، وتذكر دائمًا أن غرفتك ليست كبيرة، لذا اختار الأثاث ذو الهياكل الخفيفة، وأن تتخلى عن الأثاث الفاخر، والابتعاد نهائيًا عن الكراسي التي لها مساند كبيرة وعريضة.     

أثاث مزدوج

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

إذا كنت تعيش في شقة أو بيت صغير فـأنت بحاجة إلى كل ركن لاستيعاب أكبر قدر من الناس، والمنفذ الوحيد لك في تحقيق ذلك هو الاعتماد على الأثاث المزدوج. 

بما لهذا الأساس من سمات عديدة أهمها العملية، والتي توفرعليك العناء، ويمكنك أيضًا تعليق شاشة التليفزيون بخطاطيف تتدلى من السقف لتوفير مساحته.    

ابتعد عن الفوضى

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

إذا كنت تبحث عن الكمال وترغب في أن تكون غرفتك في أفضل حال دائمًا، وتقف المساحة الصغيرة لغرفتك عائق أمام تحقيق رغبتك، عليك بالابتعاد عن الفوضى نهائيًا، وعليك التأكد من إنها مرتبة جيدًا، سنقول لك تمرين أفعله للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

قف في أي زاوية من زوايا الغرفة وتنفس بانتظام واغمض عينيك، عندما تشعر إنك أكثر هدوء، افتح عينيك شيئًا فشيء وحاول أن ترى كل شيء بشكل مختلف، ثم أسأل نفسك ما الأشياء التي ترى ـن ليس لها لزوم في غرفتك وعلى الفور تخلص منها.

 

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المرايا كبسولة توسيع المساحات

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

المرآة داخل الغرفة تساعد على جلب المزيد من الضوء، فتبدو مساحة الغرفة أكبر، وتعطي للغرفة لمسة أنيقة جدًا دون الحاجة إلى عناصر جمالية أخرى ستأخذ من مساحة الغرفة جزء ليس هين.  

استغل الإضاءة الطبيعية

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

نحن نعلم إنك في كثير من الأحيان لا يمكنك استبدال الجدران بالنوافذ المنزلقة، التي تطل على الفضاء الرحب أو الحديقة، الامر جدير بالتجربة، لأنه يساعد على التعرض للمزيد من الضوء الطبيعي، والذي بدور يعطي شعور بالراحة والحرية، وأن الغرفة واسعة ومفتوحة على الفضاء. 

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