8 نصائح لمعالجة الغرف الضيقة

المنازل والشقق الحديثة تميل إلى تقليص المساحة، مما جعل هذا الأمر مصدر قلق لدى الكثير، وجعلهم دائمين البحث عن كيفية إظهارهذه المساحات وتزيينها لتبدو أكبر، إذا كنت ممن يعانون من ضيق مساحة غرف منزلهم ستجد في هذا الموضوع نصائح هامة ستساعدك في تزيين غرفك لتبدو أكثر حداثة وجمال لدرجة لن تستطيع تصديقها.
لعلك سئمت من هذه النصيحة وهي طلاء الجدران في الغرف الصغيرة بألوان فاتحة، تجرأ وجربها وتأكد من فاعلية هذه النصيحة.
بعض الناس يملّون من الاعتماد على اللون الأبيض في طلاء جدران الغرف الصغيرة، ويعتقدوا أنه لا توجد خيارات أخرى سوى اللون الأبيض، هذا اعتقاد خاطيء، توجد ألوان أخرى يمكن الاعتماد عليها أيضًا مثل البيج والرمادي الشاحب.
في الغرف الصغيرة لا يستحب إشغالها بالأثاث، حتى لا تضيق مساحتها أكثر، يجب الاعتماد على الأساسيات فقط، والابتعاد عن اللوحات الكبيرة، والمفروشات الكثيرة، والوسائد الكبيرة المطرزة، يمكنك إبراز جمال العرفة من خلال لمسات بسيطة مثل المصابيح الهادئة الجذابة، الصفاء والشعور بالرحابة هو فقط ما يريد الخبراء أن يوفروه في مثل هذه الغرف
إذا كنت تريد التجديد في منزلك وتفكر في بلاط لغرفتك الصغيرة فعليك بالاعتماد على الألوان الفاتحة، لانها تجعل المساحات أوسع مما هي عليها، كما ذكرنا في السابق، وكذلك السقف الأبيض يساعد على تحقيق هذا الهدف بسهولة .
الأتجاه السائد هو البساطة، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال الاعتماد على عناصر قليلة في تزيين الغرفة، دون أن ننسى الأناقة، وتذكر دائمًا أن غرفتك ليست كبيرة، لذا اختار الأثاث ذو الهياكل الخفيفة، وأن تتخلى عن الأثاث الفاخر، والابتعاد نهائيًا عن الكراسي التي لها مساند كبيرة وعريضة.
إذا كنت تعيش في شقة أو بيت صغير فـأنت بحاجة إلى كل ركن لاستيعاب أكبر قدر من الناس، والمنفذ الوحيد لك في تحقيق ذلك هو الاعتماد على الأثاث المزدوج.
بما لهذا الأساس من سمات عديدة أهمها العملية، والتي توفرعليك العناء، ويمكنك أيضًا تعليق شاشة التليفزيون بخطاطيف تتدلى من السقف لتوفير مساحته.
إذا كنت تبحث عن الكمال وترغب في أن تكون غرفتك في أفضل حال دائمًا، وتقف المساحة الصغيرة لغرفتك عائق أمام تحقيق رغبتك، عليك بالابتعاد عن الفوضى نهائيًا، وعليك التأكد من إنها مرتبة جيدًا، سنقول لك تمرين أفعله للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.
قف في أي زاوية من زوايا الغرفة وتنفس بانتظام واغمض عينيك، عندما تشعر إنك أكثر هدوء، افتح عينيك شيئًا فشيء وحاول أن ترى كل شيء بشكل مختلف، ثم أسأل نفسك ما الأشياء التي ترى ـن ليس لها لزوم في غرفتك وعلى الفور تخلص منها.
المرآة داخل الغرفة تساعد على جلب المزيد من الضوء، فتبدو مساحة الغرفة أكبر، وتعطي للغرفة لمسة أنيقة جدًا دون الحاجة إلى عناصر جمالية أخرى ستأخذ من مساحة الغرفة جزء ليس هين.
نحن نعلم إنك في كثير من الأحيان لا يمكنك استبدال الجدران بالنوافذ المنزلقة، التي تطل على الفضاء الرحب أو الحديقة، الامر جدير بالتجربة، لأنه يساعد على التعرض للمزيد من الضوء الطبيعي، والذي بدور يعطي شعور بالراحة والحرية، وأن الغرفة واسعة ومفتوحة على الفضاء.
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