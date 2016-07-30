8 نصائح لمعالجة الغرف الضيقة

لعلك سئمت من هذه النصيحة وهي طلاء الجدران في الغرف الصغيرة بألوان فاتحة، تجرأ وجربها وتأكد من فاعلية هذه النصيحة.

بعض الناس يملّون من الاعتماد على اللون الأبيض في طلاء جدران الغرف الصغيرة، ويعتقدوا أنه لا توجد خيارات أخرى سوى اللون الأبيض، هذا اعتقاد خاطيء، توجد ألوان أخرى يمكن الاعتماد عليها أيضًا مثل البيج والرمادي الشاحب.