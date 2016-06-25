10 حمامات من وحي الخيال

نستعرض معكم اليوم نحو 10 حمامات بنماذج مختلفة لتصميم ديكوري مختلف و غير تقليدي ، فبعد عدد من الملاحظات بوجود تقدير خاص في التراث الفني المعماري بالغرف المعيشية و الحدائق و المسابح و غيرها من الغرف، رأينا أنه يوجد لدينا تراث هائل من التصميمات الإبداعية الخاصة بالحمام بالذات لما فيه من أكثر من جزء يتكون منه سواء كانت أحواض أو بانيو سبا أو حوض استحمام عادي أو أرضيات وجدران، إن تعدد التفاصيل في الديكور تحديداً هو من يوضح البراعة التصميمية ، و نحن نود أن نسلط الاضواء عليها في هذا الكتاب برفقتكم ..
النموذج الاول و هو نموذج متبع بشده في الحمامات ذات المساحات الضيقة ، حيث يوجد به أكثر من حل لتفادي عامل المساحة في مسألة العملية و الناحية الجمالية كذلك، الغرفة الزجاجية المستخدمة لتحديد مكان الاستحمام ، لو كانت بديلاً للبانيو العادي فهي حلاً رائعاً للمساحةا لصغيرة ول و كانت من باب الرفاهية فهي أيضاً رائعة لأنها مختلفة نوعاً ما عن باقي أماكن الاستحمام، و لكن باقي الحمام كتبع بشدة في مسألة وضع الحوض و المراحيض و باقي العناصر ، أما استخدام عنصر الارضيات الخشبية في باقي الحمام دون منطقة الاستحمام أمر عملي تماماً لتغلغل المياة في الارضيات الخشبية و هو أمر غير مرغوب في أماكن الاستحمام التي استبدلت بالسيراميك الخشن لمنع التزحلق
على العكس مع النموذج السابق، فإننا نرى هنا رفاهية المساحة الكبيرة نسبياً، و هذا ما دفع المصمم لاختيار عنصرين للاستحمام ، منها البانيو العادي الموضوع في الجهة الخارجية من العنصر الثاني و هو أماكن الاستحمام الأرضية دون بانيو ، و هي محاظة بحاجز زجاجي كذلك مما أعطاها عاملاً جمالياً رائعاً، و استخدام الأضواء الخفيفة في اقصى الجهة اليسرى من السقف منحه احساساً شاعرياً فريداً
إن تفكير المصمم في جعل الحمام يبدو أنيقاً تحقق هنا بكافة تفاصيل الأناقة المتوقعة، لون الجدران استثنائي و التعرجات البيضاء فيها معجزة، و اختيارها مع لون المعادن الجانبية و الأرضيات الخشبية و الأحواض البيضاء أنطقها بشكل رائع، و لو تحدثنا عن اختيار المصباح الرئيسي في المرآة فبالطبع الحديث يطول لوصف مثل هكذا توافق
في مسألة المساحة الصغيرة يظهر الإبداع، و لكن العامل المشترك الذي رأيناه سوياً هو عدم وجود بانيو و هو أول ما يستغنى عنه في المساحات الأصغر، و يستعاض بذلك بمساحة مستقلة للاستحمام مباشرة على الأرضيات و يفضل أن تكون الارضيات مناسبة للاستحمام في الخشونة لعدم الانزلاق و في الراحة أيضاً للوقوف فوقها فترة ليست بالقليلة أثناء الاستحمام، يعني أن يكون المكان مريحاً و مستوعب بشكل غير ضيق، الارضيات و أماكن تخزين البشكير و الفوط مكانها ممتاز للغاية
يمكن أن نخصص بدلاً من الحواجز الزجاجية بعض الستائر البلاستيكية التي تعمل على عدم الاحتفاظ بالماء و تقازل البلل، في مسألة أماكن الاستحمام المفتوحة التي يمكن أن تكون بديلاً لحوض الاستحمام و البانيو سبا، و الحوض و الاضواء هنا هما أبطال المشهد بكل جدارة، فكل ما تراه في هذه الصورة من جمال يرجع الفضل فيه إلى عنصري الضوء المسلط على الحائط و على الحوض الغريب الكلاسيكي..
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النموذج المثالي للعديد من البيوت التي لا تريد أن يكون حمامها مختلفاً عن المألوف، و هو النموذج الذي يفضل أن يقسم فيه إلى جزئين، جزء للاستخدام الشخصي و جزء آخر للاستحمام و الاستجمام، و هنا ابدع المصمم في مسألة اختيار الجدار الزجاجي حتى لا يغلق المساحة في وجوهنا
اختيار هذا المرحاض المتدرج الشكل في ظل هذا الشكل المثالي لمكان الاستحمام يعتبر جيد نوعاً ما إذا ما قورن بالشكل النهائي للديكور و تصميم هذا الحمام البسيط، و لكن اللمسة الفعلية التي جعلت هذا الحمام مختلفاً هو أماكن تخزين المنظفات و كذلك الجزء الداكن في الحوائط
هذا الحمام غريب، بكل ما فيه غريب، اختيار الأثاث القطني في الحمام غريب، و اختيار اللونين المدهونين بالجدران غريب، و السقف الشفاف و الذي يسمح بدخول الضوء فقط و ليس الرؤية جيد، و البيت الزجاجي للاستحمام ابداع، و الدش المستخدم باللون الفضي و بشكل طولي أحلى ما فيه
الأضواء تفعل الكثير، هذا الحمام أبيض بكل ما فيه ، لمجرد ان وضعنا فيه لوناً أخضر من الضوء انقلب الوضع تماماً، و أصبح و كأنه بقعة من فجوة زمنية موجودة في الغرفة، لا يوجد ما هو أجمل من تدخل للاستحمام في مكان أخضر و العالم من حولك يصبح طبيعياً لدى عينيك من الداخل، الأمر غاية في الخصوصية و الشاعرية و انسيابية، شعوراً رائعاً لا يوصف لو كنت تمتلك تلك الغرفة بكل ما فيها
هذا الحمام نموذج بكل مافيه، البانيو الساقط المحفور له في الأرض، و الجدران السوداء و الزجاج المرقط كما نجوم الليل في صفحة السماء، جميعها شيء فريد من الشاعرية لا يتكرر، الأماكن المفتوحة الاخرى من الأضيات السيراميكية بديعة و اختيارها أكثر من رائع، الخلاطات حتى تقول الكثير عن الذوق و الابداع، إنه حقاً استثنائي