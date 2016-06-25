10 حمامات من وحي الخيال

النموذج الاول و هو نموذج متبع بشده في الحمامات ذات المساحات الضيقة ، حيث يوجد به أكثر من حل لتفادي عامل المساحة في مسألة العملية و الناحية الجمالية كذلك، الغرفة الزجاجية المستخدمة لتحديد مكان الاستحمام ، لو كانت بديلاً للبانيو العادي فهي حلاً رائعاً للمساحةا لصغيرة ول و كانت من باب الرفاهية فهي أيضاً رائعة لأنها مختلفة نوعاً ما عن باقي أماكن الاستحمام، و لكن باقي الحمام كتبع بشدة في مسألة وضع الحوض و المراحيض و باقي العناصر ، أما استخدام عنصر الارضيات الخشبية في باقي الحمام دون منطقة الاستحمام أمر عملي تماماً لتغلغل المياة في الارضيات الخشبية و هو أمر غير مرغوب في أماكن الاستحمام التي استبدلت بالسيراميك الخشن لمنع التزحلق