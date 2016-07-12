فيلا أسبانيه، لا يختلف على جمالها أحد !

هناك أماكن رائعه يتمنى الجميع العيش بها ، من هذه الأماكن فيلا اليوم . حيث تتميزالفيلا بتصميم فريد يخطف الأنظار ، فضلاً عن إنها تقع في كوستا برافا ، أجمل المناطق السياحية الأسبانيه ، حيث البيئة الخلابه لشواطئ البحر الأبيض المتوسط . و كما سنلاحظ فيما بعد فإن المصممون في Dos studio لم يكتفوا بالإعتماد على هبة الطبيعه من بحر و مساحات خضراء ، و لكن عملوا على توليد تحفة فنية رائعه على مساحة 2000 متر مربع ،يرصدها لنا المصور SIMON GARCIA | ARQFOTO في الصور التاليه .