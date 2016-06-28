افكار رائعة لمنزل عصري

لمسة وتصميم أخر للمدخل من خلال مزج الأسود والأصفر معاً بطريقة أكثر من رائعة أضافت لمسة من الترحيب والحميمية على المنزل لكل زواره، مع استخدام بعض اللمسات الغير تقليدية ككتابة كلمات ترحيب بطريقة عصرية عند المدخل.

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