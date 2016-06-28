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افكار رائعة لمنزل عصري

منة اسماعيل منة اسماعيل
Flawor table, Romindesign Romindesign المنزلديكورات واكسسوارات
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التجديد وأضافة لمسة مختلفة على المنزل، فيحتاج ديكور المنزل دائماً إلى التجديد من وقت لآخر من أجل الأبتعاد والتحرر من الشكل التقليدي النمطي  والحصول بسهولة على شكل  وديكور عصري حديث، لذلك اليوم نقدم لكم مجموعة أفكار مختلفة ومبتكرة لتزيين زاويا المنزل واستغلالها من خلال بعض الأفكار البسيطة والمبتكرة.

للدرج استخدامات اخري

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

من أكثر المناطق التي تصيب البعض بالحيرة في كيفية استغلالها وتنسيق ديكورها هي منظقة الدرج في المنزل، لأنها تعتبر من المناطق الاستراتيجية في ، ولكن هناك بعض الأفكار التي يمكن استغلالها بطريقة جيدة في تصميم واستغلال منطقة الدرج داخل المنزل، على سبيل المثال المنطقة الواقعة تحت الدرج منطقة يمكن استغلالها فكما هو موضح في الصورة تم استغلال هذة المنطقة في الديكور بطريقة عبقرية جداً أضفت على المكان لمسة مختلفة ومميزة.

ذكاء استغلال الممرات

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

أذا كان الدرج من المناطق الاستراتيجية داخل المنزل فالممرات من أكثر الأماكن حساسية داحل المنزل وسلاح ذوو حدين لذلك يجب استغلال تنسيق وتصميم الممرات داخل المنزل بطريقة ذكية وعبقرية جداً، فكما هو موضح في هذة الصورة تم استغلال هذا الممر داخل المنزل بطريقة عبقرية جداً بدايةً من اختيار الألوان وتناسقها بهذة الطريقة العبقرية، وتم وضع داخل الممر بعض الطاولات الصغيرة بالأضافة إلى بعض لمسات الديكور البسيطة التي أعطت للمر أطلالة مختلفة وعصرية جداً

الطبيعة داخل المنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

اذا كنت من عشاق الطبيعة فبالتأكيد هذا التصميم من أكثر التصاميم التي ستبهرك وتثير اعجابك بشدة، فهل فكرت يوماً في أضافة لمسة حقيقية من الطبيعة داخل منزلك، كزراعة شجرة مثلاً بداخله، يبدو الأمر جنوني بعض الشئ أليس كذلك، لكن هذا ما أضافه لنا المصمم في تصميمه لهذا الركن فقد وضع زينه طبيعية وحقيقية جداً كزراعة تلك الشجرة في وسط المكان التي أضفت لمسة مختلفة وحقيقية جداً.

الأسود والأصفر في لمسة فنية

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

لمسة وتصميم أخر للمدخل من خلال مزج الأسود والأصفر معاً بطريقة أكثر من رائعة أضافت لمسة من الترحيب والحميمية على المنزل لكل زواره، مع استخدام بعض اللمسات الغير تقليدية ككتابة كلمات ترحيب بطريقة عصرية عند المدخل.

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