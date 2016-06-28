افكار رائعة لمنزل عصري

التجديد وأضافة لمسة مختلفة على المنزل، فيحتاج ديكور المنزل دائماً إلى التجديد من وقت لآخر من أجل الأبتعاد والتحرر من الشكل التقليدي النمطي والحصول بسهولة على شكل وديكور عصري حديث، لذلك اليوم نقدم لكم مجموعة أفكار مختلفة ومبتكرة لتزيين زاويا المنزل واستغلالها من خلال بعض الأفكار البسيطة والمبتكرة.
من أكثر المناطق التي تصيب البعض بالحيرة في كيفية استغلالها وتنسيق ديكورها هي منظقة الدرج في المنزل، لأنها تعتبر من المناطق الاستراتيجية في ، ولكن هناك بعض الأفكار التي يمكن استغلالها بطريقة جيدة في تصميم واستغلال منطقة الدرج داخل المنزل، على سبيل المثال المنطقة الواقعة تحت الدرج منطقة يمكن استغلالها فكما هو موضح في الصورة تم استغلال هذة المنطقة في الديكور بطريقة عبقرية جداً أضفت على المكان لمسة مختلفة ومميزة.
أذا كان الدرج من المناطق الاستراتيجية داخل المنزل فالممرات من أكثر الأماكن حساسية داحل المنزل وسلاح ذوو حدين لذلك يجب استغلال تنسيق وتصميم الممرات داخل المنزل بطريقة ذكية وعبقرية جداً، فكما هو موضح في هذة الصورة تم استغلال هذا الممر داخل المنزل بطريقة عبقرية جداً بدايةً من اختيار الألوان وتناسقها بهذة الطريقة العبقرية، وتم وضع داخل الممر بعض الطاولات الصغيرة بالأضافة إلى بعض لمسات الديكور البسيطة التي أعطت للمر أطلالة مختلفة وعصرية جداً
اذا كنت من عشاق الطبيعة فبالتأكيد هذا التصميم من أكثر التصاميم التي ستبهرك وتثير اعجابك بشدة، فهل فكرت يوماً في أضافة لمسة حقيقية من الطبيعة داخل منزلك، كزراعة شجرة مثلاً بداخله، يبدو الأمر جنوني بعض الشئ أليس كذلك، لكن هذا ما أضافه لنا المصمم في تصميمه لهذا الركن فقد وضع زينه طبيعية وحقيقية جداً كزراعة تلك الشجرة في وسط المكان التي أضفت لمسة مختلفة وحقيقية جداً.
لمسة وتصميم أخر للمدخل من خلال مزج الأسود والأصفر معاً بطريقة أكثر من رائعة أضافت لمسة من الترحيب والحميمية على المنزل لكل زواره، مع استخدام بعض اللمسات الغير تقليدية ككتابة كلمات ترحيب بطريقة عصرية عند المدخل.
تفضلوا بقراءة هذا المقال: هذا المنزل.. فقط لعشاق البساطة!