المنزل رقم 119 ، أنيق و مينيمالي ..

الأسلوب المينيمالي أو التبسيطي يعني التخلى عن الزينه و الإكسسوارات ، و الإستعانه بالأثاث البسيط و الوظيفى فقط . و قد انتشر هذا الأسلوب في الآونه الأخيره لأنه يتناسب مع سمة العصر السريعه التى لا وقت فيها للإنشغال بالديكورات الكثيره ، كما أن المنازل المكدسه بقطع الأثاث تمثل عبء على من يسكنها بداية من الراحه النفسيه و حتى الراحه الجسديه . ولكن لكل شيء عيوبه فالأسلوب المينيمالي قد يطبق بصوره خاطئه ، و يجعلك تقع في فخ الملل و الرتابه ، بسبب الغرق في الألوان الحياديه و استخدام الأثاث ذو التصاميم العاديه الغير مبتكره . و لكن منزل اليوم من تصميم Adi Arquitectura y Diseno Interiorيمثل أفضل نموذج للتطبيق المثالي للأسلوب المينيمالي العصري .