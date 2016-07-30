المنزل رقم 119 ، أنيق و مينيمالي ..

الأسلوب المينيمالي أو التبسيطي يعني التخلى عن الزينه و الإكسسوارات ، و الإستعانه بالأثاث البسيط و الوظيفى فقط . و قد انتشر هذا الأسلوب في الآونه الأخيره لأنه يتناسب مع سمة العصر السريعه التى لا وقت فيها للإنشغال بالديكورات الكثيره ، كما أن المنازل المكدسه بقطع الأثاث تمثل عبء على من يسكنها بداية من الراحه النفسيه و حتى الراحه الجسديه . ولكن لكل شيء عيوبه فالأسلوب المينيمالي قد يطبق بصوره خاطئه ، و يجعلك تقع في فخ الملل و الرتابه ، بسبب الغرق في الألوان الحياديه و استخدام الأثاث ذو التصاميم العاديه الغير مبتكره . و لكن منزل اليوم من تصميم Adi Arquitectura y Diseno Interiorيمثل أفضل نموذج للتطبيق المثالي للأسلوب المينيمالي العصري .
يظهر المنزل بشكل مهندم و مثالي ، بفضل واجهته البسيطه المترفعه عن المبالغه . و المنزل من طابق واحد فقط ، و نلاحظ الإهتمام بالإضاءه المثاليه لمدخل المنزل من السقف و بجانب الشجيرات الصغيره ، و التى جعلت المدخل يتمتع بقدر كبير من الألفه .
الألوان الرماديه الحياديه ،قد تسحب من المنزل الحياه إذا بالغنا في استخدامها ، لذا فإن استخدام باب المنزل بحجم كبير و بطابع خشبي يعيد الدفء للمنزل من جديد ، كما أن العناية بتنسيق النباتات و الأشجار له دور كبير في حيوية المنزل مما ينعكس بالإيجاب على سكان المنزل .
للتعويض عن قلة الإكسسوارات ، يتم اللعب بالخامات المختلفه و التصاميم المبتكره . و في هذه الواجهة نجد تنوع الخامات من الأحجار و الخرسانه في البناء ، و الزجاج الشفاف في الأبواب و الخشب الدافيء في ستاره خشبيه لحجب الآشعه الشمسيه عند الحاجه .
يوجد حوض مائي أنيق يمتد من داخل المنزل ، و يصب في قناه ديكوريه صغيره في فناء المنزل ، صانعاً شلال مائي صغير . و كما ذكرنا من قبل فإن المنزل يتمتع بالبساطه الشديده ، ولكن هذه البساطه لا تمنع وجود عنصر جمالي مثل هذا الشلال يشجع على كسر الروتين اليومي و يساعد على الإسترخاء و تصفية الذهن .
طغى الخشب على جوانب الحمام ، فظهر الحمام بطابع دافيء و مريح . يتميز الحمام بإضاءه طبيعيه عاليه يتم عكسها من خلال المرآه الكبيره و بالتالي نوازن اللون الداكن للخشب و نحصل على الشعور بالرحابه و الإتساع .