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المنزل رقم 119 ، أنيق و مينيمالي ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
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الأسلوب المينيمالي أو التبسيطي يعني التخلى عن الزينه و الإكسسوارات ، و الإستعانه بالأثاث البسيط و الوظيفى فقط . و قد انتشر هذا الأسلوب في الآونه الأخيره لأنه يتناسب مع سمة العصر السريعه التى لا وقت فيها للإنشغال بالديكورات الكثيره ، كما أن المنازل المكدسه بقطع الأثاث تمثل عبء على من يسكنها بداية من الراحه النفسيه  و حتى الراحه الجسديه . ولكن لكل شيء عيوبه فالأسلوب المينيمالي قد يطبق بصوره خاطئه ، و يجعلك تقع في فخ الملل و الرتابه ، بسبب الغرق في الألوان الحياديه و استخدام الأثاث ذو التصاميم العاديه الغير مبتكره . و لكن منزل اليوم من تصميم Adi Arquitectura y Diseno Interiorيمثل أفضل نموذج للتطبيق المثالي للأسلوب المينيمالي العصري .

واجهة المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يظهر المنزل بشكل مهندم و مثالي ، بفضل واجهته البسيطه المترفعه عن المبالغه . و المنزل من طابق واحد فقط ، و نلاحظ الإهتمام بالإضاءه المثاليه لمدخل المنزل من السقف و بجانب الشجيرات الصغيره ، و التى جعلت المدخل يتمتع بقدر كبير من الألفه . 

عن قرب

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

الألوان الرماديه الحياديه ،قد تسحب من المنزل الحياه إذا بالغنا في استخدامها ، لذا فإن استخدام باب المنزل بحجم كبير و بطابع خشبي يعيد الدفء للمنزل من جديد ، كما أن العناية بتنسيق النباتات و الأشجار له دور كبير في حيوية المنزل مما ينعكس بالإيجاب على سكان المنزل .

الواجهة الخلفيه

homify منازل
homify

homify
homify
homify

للتعويض عن قلة الإكسسوارات ، يتم اللعب بالخامات المختلفه و التصاميم المبتكره . و في هذه الواجهة نجد تنوع الخامات من الأحجار و الخرسانه في البناء ، و الزجاج الشفاف في الأبواب و الخشب الدافيء في ستاره خشبيه لحجب الآشعه الشمسيه عند الحاجه .

شلال مائي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يوجد حوض مائي أنيق يمتد من داخل المنزل ، و يصب في قناه ديكوريه صغيره في فناء المنزل ، صانعاً شلال مائي صغير . و كما ذكرنا من قبل فإن المنزل يتمتع بالبساطه الشديده ، ولكن هذه البساطه لا تمنع وجود عنصر جمالي مثل هذا الشلال يشجع على كسر الروتين اليومي و يساعد على الإسترخاء و تصفية الذهن .

بساطة الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

طغى الخشب على جوانب الحمام ، فظهر الحمام بطابع دافيء و مريح . يتميز الحمام بإضاءه طبيعيه عاليه يتم عكسها من خلال المرآه الكبيره و بالتالي نوازن اللون الداكن للخشب و نحصل على الشعور بالرحابه و الإتساع .

شفافيه عاليه

homify منازل
homify

homify
homify
homify

جوانب المنزل تحتوى على نوافذ كبيره من الزجاج ، مما يمكنك من رؤية مختلف أرجاء المنزل من أي موقع فيه . كما أن النوافذ الكبيره استطاعت التغلب على مساحة المنزل الصغيره نسبياً ، و أتاحت للمنزل قدر هائل من الإضاءه الطبيعيه .

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