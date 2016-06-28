نصائح كبيره للحمامات الصغيرة ..

أكثر جزء مُعرّض لتقلص المساحه عند تصميم منزل صغير، هو الحمام . فالحمامات الصغيره منتشره كثيراً ، و كثيراً ما يُهدر حقها . ولكن بصرف النظر عن مساحة الحمام ، جميعنا نتفق على ضرورة العناية المستمره بنظافته و ترتيبه . و قد نجد القليل من الصعوبه عند تنظيم و ترتيب الحمامات الصغيره ، فكان من الطبيعي أن نبحث عن وسائل تخزين مناسبه للحمامات الضيقه ، و وسائل أخرى للمساعده في الإيحاء باتساع المكان . و سنقوم اليوم بتقديم مجموعه من النصائح الكبيره لحمامك الصغير و التى جاءت نتيجه عصف ذهني لمجموعه من خبراء التصميم الحديث .
تعد المرايا من أكثر المواد شهره في عالم حيل الخداع البصري ، حيث تعطي مزيداً من انعكاسات الضوء فتشعرنا باتساع الفضاء المحيط في الأماكن الضيقه . ولا سيما إذا وُضعت في مكان مميز كهذا ، أمام نافذه زجاجيه مفتوحه على الفراغ الشاسع في الطبيعه ، فنستمتع بإتساع الفضاء و المناظر الخلابه مرتين مره من النافذه ومره في المرايا .
الألوان الخفيفه مثل البيج الناعم الرخامي أو الكريمي و الأوف وايت تستخدم للحصول على جدران فاتحة اللون ، تمنح الشعور باتساع المكان . فالألوان لها سطوه على جميع وظائف الديكور ، حيث يمكنك توظيفها في الشيء و نقيضه في آن واحد ، فنلاحظ أن الألوان الفاتحه تعطي كثيرا من الإنفتاح و الإتساع ، و الألوان الداكنه تعطي عكس الشيء لذا فهي مفضله في الأماكن الواسعه أكثر من الضيقه . و قد يكون من الجيد للغايه ان تجمع بين الجدران الفاتحه و المرايا في حمام واحد لحمام واسع و مريح .
استخدام المرآه كعنصر إخفاء و تعويض عن المساحه المشغوله من خزانة الحمام أمر ممتاز للغايه ، كما يمكنك استخدام المكان أسفل الحوض لوضع خزانات كبيره تتسع للكثير ، و بالتالي ترحم حمامك من الفوضى التى تجعله أكثر ضيقاً و ازدحاماً ، و تحافظ عليه نظيفاً مرتبا . واستخدام الألوان الفاتجه لدهان تلك الخزانات من الأمور الذكيه أيضاً ، ولكن العيب الوحيد لهذه الألوان هو الحاجه إلى التنظيف الدؤوب و المستمر ، كما أننا ننصحك بالإبتعاد عن الأبيض الذي يظهر عليه الإتساخ بسهوله ، و الإستعاضه عنه بالألوان الخفيفه الأخرى ، كظلال الأزرق الفاتح أو البيج .
البلاط اللامع كالمرايا للأرضيات يؤدي نفس وظيفة المرآه الخادعه ، و يوحي باتساع المكان . و أيضاً استخدام الألوان الباستيليه الجميله في الحمام يجعله ساطعاً و مشرق ، فيتغلب على شعورنا بضيق المكان . و لكن يجب الحذر عن اعتماد الأرضيات اللامعه ، لإنها قد تسبب الإنزلاق ، لذا وجب الإستعانه بالسجاد المخصص للحمام لتجنب الحوادث.
وجود النباتات في حمام المنزل يكسبه لمسة جماليه لا تضاهى ، و يعطى نبضاُ و حيويه للمكان . فالورود الصغيره بألوان متنوعه مع الفروع و الأوراق باللون الأخضر ، قد يغير تماماً من مظهر حمامك و يشعرك بالراحه . و نحن ننصحك باستخدام الزهور الإصطناعيه بالمظهر الطبيعي ، لتتجنب الماء و القلق من الذبول . و يمكنك اختيار الزهور الإصطناعيه بلون يتماشى مع حمامك لتحصل على ديكور دائم . و اختيار النباتات باللون الزاهي في هذا الحمام مع الزجاج و الخامه اللامعه للجدران قد أحدثت التوازن مع اللون الرمادي و مساحة المكان .
حارب الزحام في حمام منزلك ، لتحصل على حمام أكثر اتساعاً . استعن بالأدوات ذات الأحجام الصغيره المناسبه ، ابتعد عن الأشياء الضخمه . اختيارك لأقل القليل من القطع ، و الإستغناء عن الكماليات الغير مفيده يخدم رغبتك في حمام متسع . ولا شك أن اختيار حوض حمام بزوايا حاده و جوانب نحيفه مثل هذا التصميم العصري يسبغ الحمام بطابع الأناقه و لا يشغل حيز كبير . و اختيار الرفوف بدلاً من الخزانات قد يكون مفيداً لتنظيم حاجياتك القليله مع تجنب تضييق المكان .
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