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نصائح كبيره للحمامات الصغيرة ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN حمام
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أكثر جزء مُعرّض لتقلص المساحه عند تصميم منزل صغير، هو الحمام . فالحمامات الصغيره منتشره كثيراً ، و كثيراً ما يُهدر حقها . ولكن بصرف النظر عن مساحة الحمام ، جميعنا نتفق على ضرورة العناية المستمره بنظافته و ترتيبه . و قد نجد القليل من الصعوبه عند تنظيم و ترتيب الحمامات الصغيره ، فكان من الطبيعي أن نبحث عن وسائل تخزين مناسبه للحمامات الضيقه ، و وسائل أخرى للمساعده في الإيحاء باتساع المكان . و سنقوم اليوم بتقديم مجموعه من النصائح الكبيره لحمامك الصغير و التى جاءت نتيجه عصف ذهني لمجموعه من خبراء التصميم الحديث .

1-المرايا

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu حمام
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

تعد المرايا من أكثر المواد شهره في عالم حيل الخداع البصري ، حيث تعطي مزيداً من انعكاسات الضوء فتشعرنا باتساع الفضاء المحيط في الأماكن الضيقه . ولا سيما إذا وُضعت في مكان مميز كهذا ، أمام نافذه زجاجيه  مفتوحه على الفراغ الشاسع في الطبيعه ، فنستمتع بإتساع الفضاء و المناظر الخلابه مرتين مره من النافذه ومره في المرايا .

2-الجدران الفاتحه

Casals i Matorell, ACABADOMATE ACABADOMATE منازل
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

الألوان الخفيفه مثل البيج الناعم الرخامي أو الكريمي و الأوف وايت تستخدم للحصول على جدران فاتحة اللون ، تمنح الشعور باتساع المكان . فالألوان لها سطوه على جميع وظائف الديكور ، حيث يمكنك توظيفها في الشيء و نقيضه في آن واحد ، فنلاحظ أن الألوان الفاتحه تعطي كثيرا من الإنفتاح و الإتساع ، و الألوان الداكنه تعطي عكس الشيء لذا فهي مفضله في الأماكن الواسعه أكثر من الضيقه . و قد يكون من الجيد للغايه ان تجمع بين الجدران الفاتحه و المرايا في حمام واحد لحمام واسع و مريح .

3-خزانة خفيه

Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN حمام
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

استخدام المرآه كعنصر إخفاء و تعويض عن المساحه المشغوله من خزانة الحمام أمر ممتاز للغايه ، كما يمكنك استخدام المكان أسفل الحوض لوضع خزانات كبيره تتسع للكثير ، و بالتالي ترحم حمامك من الفوضى التى تجعله أكثر ضيقاً و ازدحاماً ، و تحافظ عليه نظيفاً مرتبا . واستخدام الألوان الفاتجه لدهان تلك الخزانات من الأمور الذكيه أيضاً ، ولكن العيب الوحيد لهذه الألوان هو الحاجه إلى التنظيف الدؤوب و المستمر ، كما أننا ننصحك بالإبتعاد عن الأبيض الذي يظهر عليه الإتساخ بسهوله ، و الإستعاضه عنه بالألوان الخفيفه الأخرى ، كظلال الأزرق الفاتح أو البيج .

5-بلاط لامع

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

البلاط اللامع كالمرايا للأرضيات يؤدي نفس وظيفة المرآه الخادعه ، و يوحي باتساع المكان . و أيضاً استخدام الألوان الباستيليه الجميله في الحمام يجعله ساطعاً و مشرق ، فيتغلب على شعورنا بضيق المكان . و لكن يجب الحذر عن اعتماد الأرضيات اللامعه ، لإنها قد تسبب الإنزلاق ، لذا وجب الإستعانه بالسجاد المخصص للحمام لتجنب الحوادث.

5-الزهور الإصطناعيه

homify حمام سيراميك Grey
homify

homify
homify
homify

وجود النباتات في حمام المنزل يكسبه لمسة جماليه لا تضاهى ، و يعطى نبضاُ و حيويه للمكان . فالورود الصغيره بألوان متنوعه مع الفروع و الأوراق باللون الأخضر ، قد يغير تماماً من مظهر حمامك و يشعرك بالراحه . و نحن ننصحك باستخدام الزهور الإصطناعيه بالمظهر الطبيعي ، لتتجنب الماء و القلق من الذبول . و يمكنك اختيار الزهور الإصطناعيه بلون يتماشى مع حمامك لتحصل على ديكور دائم . و اختيار النباتات باللون الزاهي في هذا الحمام مع الزجاج و الخامه اللامعه للجدران قد أحدثت التوازن مع اللون الرمادي و مساحة المكان . 

6-أقل القليل

Private Flat, Moodern Moodern غرفة نوم
Moodern

Moodern
Moodern
Moodern

حارب الزحام في حمام منزلك ، لتحصل على حمام أكثر اتساعاً . استعن بالأدوات ذات الأحجام الصغيره المناسبه ، ابتعد عن الأشياء الضخمه . اختيارك لأقل القليل من القطع ، و الإستغناء عن الكماليات الغير مفيده يخدم رغبتك في حمام متسع . ولا شك أن اختيار حوض حمام بزوايا حاده و جوانب نحيفه مثل هذا التصميم العصري يسبغ الحمام بطابع الأناقه و لا يشغل حيز كبير . و اختيار الرفوف بدلاً من الخزانات قد يكون مفيداً لتنظيم حاجياتك القليله مع تجنب تضييق المكان .

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