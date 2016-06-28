نصائح كبيره للحمامات الصغيرة ..

الألوان الخفيفه مثل البيج الناعم الرخامي أو الكريمي و الأوف وايت تستخدم للحصول على جدران فاتحة اللون ، تمنح الشعور باتساع المكان . فالألوان لها سطوه على جميع وظائف الديكور ، حيث يمكنك توظيفها في الشيء و نقيضه في آن واحد ، فنلاحظ أن الألوان الفاتحه تعطي كثيرا من الإنفتاح و الإتساع ، و الألوان الداكنه تعطي عكس الشيء لذا فهي مفضله في الأماكن الواسعه أكثر من الضيقه . و قد يكون من الجيد للغايه ان تجمع بين الجدران الفاتحه و المرايا في حمام واحد لحمام واسع و مريح .