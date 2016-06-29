منزل قديم يتحول من أجل الفتيات الصغيره

تم تحويل المطبخ إلى مكان مشرق ، يتمتع بإضاءه ممتازه ، فضلاً عن التهويه السليمه من الوافذ و الباب المُطل على الحديقه . و استخدم المهندس اللون الأبيض الناصع في الأرضيه اللامعه و الرمادي الفاتح في الحوائط ، لنقل الشعور بالرحابه و الإتساع . و قد تم إنشاء بار خشبي أنيق يصلح لتناول وجبات الفطور ، ملاصق لرخام المطبخ من الجرانيت اللامع الذي يتصل بأثاث المطبخ الجديد كقطعه واحده في تصميم عصري و عملى . و نلاحظ استغلال الثلاجه في تصميم فاصل للتفريق بين منطقتى المطبخ و غرفة الطعام