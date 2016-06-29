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منزل قديم يتحول من أجل الفتيات الصغيره

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP منازل طوب Beige
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ظهرت الحاجه لتجديد المنزل القديم ، عندما أراد الوالدان تخصيص مكان مميز من أجل إقامه فتياتهم الصغيره . فاستعانوا بـ Estudio Zp لتحقيق هدفهم ، و كان توفير الخصوصيه هو النقطه المحوريه لإعادة التجديد ، و أيضاً الرغبه في الإستمتاع المثالي بالحديقه لإعطاء لمسة من التفاؤل و الطاقة الإيجابيه لحياة الفتيات .

الواجهة القديمه

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP منازل طوب White
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

قبل البدء في تجديد المنزل ، حدد المهندس الخطوط العريضه للتصميم . حيث طلبت منه إحدى الفتيات تصميم غرفة مريحة تحتوى على سرير واحد ، و تطل على الحديقه و المسطحات الخضراء المريحه لتسمح لها الخروج في أي وقت . و طلبت منه الأخرى عكس ذلك ، فهي تحتاج إلى غرفه هادئه للدراسه و الإجتماع مع الأصدقاء . و أيضاً قام المصمم بتخصيص الدور العلوي لزيادة مساحة التخزين .

مرحلة التجديد

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP جدران طوب Beige
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

كما يظهر في الصوره ، قرر المصمم  بناء حائط أمام المنزل بعدة أمتار لإضافتهم إلى المنزل القديم و توسيع المنزل ، و استغل هذه المساحه بعد ذلك في لبناء مطبخ جديد واسع و غرفة طعام كبيره ، تطل على المساحات الخضراء للرغبه في المزيد من اتصال المنزل بالطبيعه من حوله  .

المطبخ القديم

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة طوب Orange
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

كان المطبخ القديم في حالة يرثى لها ، فمساحته صغيره للغايه و أثاثه لا يؤدي وظيفته بصوره جيده . حيث يظهر أمامنا بقدر من الفوضى و السوء ، نتيجه سوء التوزيع و التهويه الغير سليمه . لذا خصصوا هذا الجزء الإضافي لإقامة مطبخ جديد عملى مع مساحة مناسبه لتناول الطعام ، ليكون بتصميم عملى لا يؤدي إلى تلك الفوضى مرةً ثانيه .

المطبخ الجديد

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP مطبخ White
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

تم تحويل المطبخ إلى مكان مشرق ، يتمتع بإضاءه ممتازه ، فضلاً عن التهويه السليمه من الوافذ و الباب المُطل على الحديقه . و استخدم المهندس اللون الأبيض الناصع في الأرضيه اللامعه و الرمادي الفاتح في الحوائط ، لنقل الشعور بالرحابه و الإتساع . و قد تم إنشاء بار خشبي أنيق يصلح لتناول وجبات الفطور ، ملاصق لرخام المطبخ من الجرانيت اللامع الذي يتصل بأثاث المطبخ الجديد كقطعه واحده في تصميم عصري و عملى . و نلاحظ استغلال الثلاجه في تصميم فاصل للتفريق بين منطقتى المطبخ و غرفة الطعام

التناغم

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

الإضاءه الطبيعيه المميزه تضيف إلى الجمال كمال ، و فى هذه الغرفة نجد أن الإضاءه هي نجمة الساحه ، فقد أضفت لمعان مميز و ظلال خفيفه على الأرضيات عند دخولها من الخارج و كأنها تشارك في الديكور . و في النهاية نتأكد من حرص المصمم على البساطه ، حيث اعتمد الأبيض أيضاً في طاولة الطعام و الكراسي و اكتفى بالألوان في مفرش الطاوله الصغير .

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