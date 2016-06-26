10 نماذج لفرن المنزل ذو المدخنة

الفرن المنزلي هو كثير الاستخدام في المطابخ الخاصة بالمطاعم و طلبات الفطائر و التيك أواي و أماكن الوجبات السريعة، و لكنه قليل الاستخدام بعض الشيء في بيئتنا العربية و في بيوتنا الحالية لأكثر من سبب ، و لكنه كان منتشراً في بيوتنا القديمة كثيراً ، و هو يؤدي و ظيفة رائعة في الطهي و وظيفة أخرى في الديكور ، و تلك الوظائف المستخدمة في التصميم هي التي سنعرضها عليكم في أكثر من شكل و طريقة و تنفيذ و طريقة استخدام، الفرن الداخلي بالبيت الذي يستكمل بمدخنه تصل للسقف و تخرج الدخان خارج المنزل تماماً، طراز كلاسيكي بعض الشيء و لكنه فخم أيضاً، سنستعرض معكم اليوم نحو 10 نماذج مختلفة لأفران منزلية غاية في الذوق و الرقي في التصميم ..