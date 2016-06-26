10 نماذج لفرن المنزل ذو المدخنة

الفرن المنزلي هو كثير الاستخدام في المطابخ الخاصة بالمطاعم و طلبات الفطائر و التيك أواي و أماكن الوجبات السريعة، و لكنه قليل الاستخدام بعض الشيء في بيئتنا العربية و في بيوتنا الحالية لأكثر من سبب ، و لكنه كان منتشراً في بيوتنا القديمة كثيراً ، و هو يؤدي و ظيفة رائعة في الطهي و وظيفة أخرى في الديكور ، و تلك الوظائف المستخدمة في التصميم هي التي سنعرضها عليكم في أكثر من شكل و طريقة و تنفيذ و طريقة استخدام، الفرن الداخلي بالبيت الذي يستكمل بمدخنه تصل للسقف و تخرج الدخان خارج المنزل تماماً، طراز كلاسيكي بعض الشيء و لكنه فخم أيضاً، سنستعرض معكم اليوم نحو 10 نماذج مختلفة لأفران منزلية غاية في الذوق و الرقي في التصميم ..
في ذلك المطبخ الحجري الغير مطلي بالدهانات المعروفة حديثاً و لا محاط بجدران السيراميك تبرز المدخنة العزيزة التي نتحدث عنها في موضوعنا اليوم و تبدو أكثر فخامة في هذا المطبخ الذي يعتبر قليل التكلفة، و الفرن كذلك يعتبر من النوع القديم الريفي الذي يتواجد في أماكن قديمة ربما لأجدادنا ، و هو ما يظهر في الجدار الحجري المكون من الطوب المحيط بفوهة الفرن الخارجية، طراز كلاسيكي و ريفي فريد وفق فيه المصمم و هو يمتاز كذلك بالاتساع من الداخل كونه فرناً للطهي بالمقام الأول و ليس للزينة
هذا النموذج حداثي أكثر حيث يظهر أنه أكبر حجماً من الماضي و أكثر زخرفة في الكسوة الخارجية من السيراميك المحيطة به و كأنه فناً من فنون الفسيفساء القديمة، اختيار اللونا لبني للمدخنة موفق للغاية خصوصاً و أنه توافق مع باقي الاكسسوارات في الغرفة من مصابيح و نوافذ و حتى رخام المحيط بالفرن
في هذا النموذج تبرز بالطبع المدخنة و لكن يختفي بشكل شبه تام الفرن و فوهته الرئيسية ، و هو ما نعتقده أن ذلك الفرن صنع خصيصاً كناحية ديكورية و ليس عملية و هذا لأكثر من سبب أهمها طلاء المدخنة باللون الأبيض عدو المداخن الأول و كذلك وجودها في منتصف ممر رئيسي للسلم المؤدي للدور العلوي بهذا المنزل، و هو جيد ديكورياً
هذا الفرن بمدخنته قصة ديكورية و عمليه، حيث أنه صمم ليتماشى مع كافة القطع المستخدمة في الطهي الموجودة في هذا المطبخ، فهو يشبه إلى حد بعيد أحجام كافة الأجهزة في هذا المطبخ الصغير نسبياً في مساحته مقارنة بالنماذج السابقة، المحيط الطوبي الذي يحيط به أعطاه لمحة ريفية قديمة و هو ما يميزه
الديكور و الحوائط و الأثاث في هذا المطبخ استثنائي و بالطبع مدخنتنا و فرننا الملتهب، احترم اختيار المصمم أن تكون المدخنة جزءاً لا يتجزأ من ديكور الجدار بما فيه من نقوش و ألوان و كذلك حفر الحائط لاستيعاب الفرن، جعلنا و كأننا لا نرى فرناً منفصلاً في المطبخ بالرغم من حجمه الكبير و عمليته الكبيرة و مكانه الملائم تماماً بين الرخامة التحضيرية و المائدة الجانبية
ذلك النموذج غريب بعض الشيء لا ندري هل هو مدفأة أم فرن، فقط النار تشتعل بداخله ، يمكن أن يكون عاملاً خطراً في غرفة معيشة و أثاث كهذا، و يمكن أن يكون الجزء العازل المقام عليه يؤدي لمسألة أمان تام ، و لكن الظاهر أن عنصر الأمان هنا غائب تماماً و هو ما يجعلنا لا نرشح لكم هذا النموذج و نحذر تماماً من وجود مكاناً عالي الحرارة كهذا الفرن و مدفأتها في غرفة صغيرة غير مجهزة للتهوية الجيدة و التعامل مع درجات الحرارة العالية
الفرن التقليدي تماماً في المنازل البدوية أو الريفية في وطننا العربي، و لكن المختلف هنا هو وجود مدخنة قوية لتصريف الدخان خارج المنزل تماماً، و اندماج الفرن في ركن اساسي للطهي في المطبخ أمراً مقدراً في حق هذا المصمم ، أما باقي المطبخ فقط صحح أساساً على فكرة اليدوية و هو ما يظهر في العروق الخشبية العريضة التي تسند السقف بالأعلى فليس غريباً عليه أن يختار فرناً كهذالا
لن ترى أجمل من ذلك النموذج في الهواء الطلق الالوان غاية في الروعة، أماكن التخزين للحطب وقود النارد، و أماكن تثبيت الأواني اللازمة للطهي ، كلها مثالية، أما المدخنة فهي حكاية بمفردها و التصميم الهندسي و الزخارف الهندسية التي بها زادتها رونقاً و بهاءاً
من يظن للوهلة الأولى أنه أمام مدخنة مدفأة فهو قد اصاب في توقعه معنا جميعاً بالفعل الفرن الجانبي غير مرئي و ظاهر مثل المدفأة الوسطى،و هذا النموذج شاعري للغاية و به أكثر من جانب جمالي يدعو للتأمل بداية من المنفذ الصغير للفرن و شبهه بالمدفأة أكثر من كونه فرناً، و المدخنة أبدع فيها المصمم بشكل كبير عندما جعلها جزءاً لا يتجزأ من الجدار و بالتالي مع الغرفة كلها
يحكى أن للسحر أصول و إنني أرى في تلك الصورة نموذجاً حياً على هذا السحر ، فكرة المدخنة الخارجة بهذا الشكل الفني ثم تسير مع الحائط و السقف ليست سهلة ، المطبخ بأكمله استثنائي و الفرن و المنضدة الفرعية أسطوريتين، أما الديكور الباقي على الجدران فهو متماشي تماماً مع ما تبقى من أناقة كاملة لهذا المطبخ..
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