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10 نماذج لفرن المنزل ذو المدخنة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
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الفرن المنزلي هو كثير الاستخدام  في المطابخ الخاصة بالمطاعم و طلبات الفطائر و التيك أواي و أماكن الوجبات السريعة، و لكنه قليل الاستخدام بعض الشيء في بيئتنا العربية و في بيوتنا الحالية لأكثر من سبب ، و لكنه كان منتشراً في بيوتنا القديمة كثيراً ، و هو يؤدي و ظيفة رائعة في الطهي و وظيفة أخرى في الديكور ، و تلك الوظائف  المستخدمة في التصميم هي التي سنعرضها عليكم  في أكثر من شكل و طريقة و تنفيذ و طريقة استخدام، الفرن الداخلي بالبيت الذي يستكمل بمدخنه تصل للسقف و تخرج الدخان خارج المنزل تماماً، طراز كلاسيكي بعض الشيء  و لكنه فخم أيضاً، سنستعرض معكم اليوم نحو 10 نماذج مختلفة لأفران منزلية غاية في الذوق و الرقي في التصميم ..

تكلفة بسيطة

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

في ذلك المطبخ الحجري الغير مطلي بالدهانات المعروفة حديثاً و لا محاط بجدران السيراميك تبرز المدخنة العزيزة التي نتحدث عنها في موضوعنا اليوم و تبدو أكثر فخامة في هذا المطبخ الذي يعتبر قليل التكلفة، و الفرن كذلك يعتبر من النوع القديم الريفي الذي يتواجد في أماكن قديمة ربما لأجدادنا ، و هو ما يظهر في الجدار الحجري المكون من الطوب المحيط بفوهة الفرن الخارجية، طراز كلاسيكي و ريفي فريد وفق فيه المصمم و هو يمتاز كذلك بالاتساع من الداخل كونه فرناً للطهي بالمقام الأول و ليس للزينة

في الوسط

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. مطبخ
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

هذا النموذج حداثي أكثر حيث يظهر أنه أكبر حجماً من الماضي و أكثر زخرفة في الكسوة الخارجية من السيراميك المحيطة به و كأنه فناً من فنون الفسيفساء القديمة، اختيار اللونا لبني للمدخنة موفق للغاية خصوصاً و أنه توافق مع باقي الاكسسوارات في الغرفة من مصابيح و نوافذ و حتى رخام المحيط بالفرن

تفسيرات متعددة

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH منازل
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

في هذا النموذج تبرز بالطبع المدخنة و لكن يختفي بشكل شبه تام الفرن و فوهته الرئيسية ، و هو ما نعتقده أن ذلك الفرن صنع خصيصاً كناحية ديكورية و ليس عملية و هذا لأكثر من سبب أهمها طلاء المدخنة باللون الأبيض عدو المداخن الأول و كذلك وجودها في منتصف ممر رئيسي للسلم المؤدي للدور العلوي بهذا المنزل، و هو جيد ديكورياً

صغير و انيق

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

هذا الفرن بمدخنته قصة ديكورية و عمليه، حيث أنه صمم ليتماشى مع كافة القطع المستخدمة في الطهي الموجودة في هذا المطبخ، فهو يشبه إلى حد بعيد أحجام كافة الأجهزة في هذا المطبخ الصغير نسبياً في مساحته مقارنة بالنماذج السابقة، المحيط الطوبي الذي يحيط به أعطاه لمحة ريفية قديمة و هو ما يميزه

ديكور مطبخ مثالي

Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores بلكونة أو شرفة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

الديكور و الحوائط و الأثاث في هذا المطبخ استثنائي و بالطبع مدخنتنا و فرننا الملتهب، احترم اختيار المصمم أن تكون المدخنة جزءاً لا يتجزأ من ديكور الجدار بما فيه من نقوش و ألوان و كذلك حفر الحائط لاستيعاب الفرن، جعلنا و كأننا لا نرى فرناً منفصلاً في المطبخ بالرغم من حجمه الكبير و عمليته الكبيرة و مكانه الملائم تماماً بين الرخامة التحضيرية و المائدة الجانبية

مدفأة و لكن

LOOK Kaminofen, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH RIKA Innovative Ofentechnik GmbH غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب Black
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

ذلك النموذج غريب بعض الشيء لا ندري هل هو مدفأة أم فرن، فقط النار تشتعل بداخله ، يمكن أن يكون عاملاً خطراً في غرفة  معيشة و أثاث كهذا، و يمكن أن يكون الجزء العازل المقام عليه يؤدي لمسألة أمان تام ، و لكن الظاهر أن عنصر الأمان هنا غائب تماماً و هو ما يجعلنا لا نرشح لكم هذا النموذج و نحذر تماماً من وجود مكاناً عالي الحرارة كهذا الفرن و مدفأتها في غرفة صغيرة غير مجهزة للتهوية الجيدة و التعامل مع درجات الحرارة العالية

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مجمل الديكور

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores منازل
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

الفرن التقليدي تماماً في المنازل البدوية أو الريفية في وطننا العربي، و لكن المختلف هنا هو وجود مدخنة قوية لتصريف الدخان خارج المنزل تماماً، و اندماج الفرن في ركن اساسي للطهي في المطبخ أمراً مقدراً في حق هذا المصمم ، أما باقي المطبخ فقط صحح أساساً على فكرة اليدوية و هو ما يظهر في العروق الخشبية العريضة التي تسند السقف بالأعلى فليس غريباً عليه أن يختار فرناً كهذالا

مدفأة غير

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

لن ترى أجمل من ذلك النموذج في الهواء الطلق الالوان غاية في الروعة، أماكن التخزين للحطب وقود النارد، و أماكن تثبيت الأواني اللازمة للطهي ، كلها مثالية، أما المدخنة فهي حكاية بمفردها و التصميم الهندسي و الزخارف الهندسية التي بها زادتها رونقاً و بهاءاً

مدفأة ذو عينين

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

من يظن للوهلة الأولى أنه أمام مدخنة مدفأة فهو قد اصاب في توقعه معنا جميعاً بالفعل الفرن الجانبي غير مرئي و ظاهر مثل المدفأة الوسطى،و هذا النموذج شاعري للغاية و به أكثر من جانب جمالي يدعو للتأمل بداية من المنفذ الصغير للفرن و شبهه بالمدفأة أكثر من كونه فرناً، و المدخنة أبدع فيها المصمم بشكل كبير عندما جعلها جزءاً لا يتجزأ من الجدار و بالتالي مع الغرفة كلها

حداثية فريدة

Ausstellungsräume Feuerkultur Quetlich, Wandkult Wandkult مطبخألواح المطبخ
Wandkult

Wandkult
Wandkult
Wandkult

يحكى أن للسحر أصول و إنني أرى في تلك الصورة نموذجاً حياً على هذا السحر ، فكرة المدخنة الخارجة بهذا الشكل الفني ثم تسير مع الحائط و السقف ليست سهلة ، المطبخ بأكمله استثنائي و الفرن و المنضدة الفرعية أسطوريتين، أما الديكور الباقي على الجدران فهو متماشي تماماً مع ما تبقى من أناقة كاملة لهذا المطبخ..

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