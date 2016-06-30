منزل العائلة اليابانيه السعيده

يتميز المنزل بالبساطه الشديده ، و ذلك أمر معهود في معظم المنازل اليابانيه الحديثه ، التى تهتم بالأولويات و الضروريات فقط و تستغنى عن الكماليات . و نرى هنا السلم من الأخشاب مثل الأرضيات و الأثاث الخشبي في أرجاء المنزل ، و يتجه السلم إلى سطح المنزل الذي حوله المصمم إلى ساحة للجلوس .

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