منزل العائلة اليابانيه السعيده

في مدينة سابورو اليابانيه ، وسط المباني السكنيه التقليديه ، قام HIROSHI KUNO ببناء منزلاً غير عادي . بأسلوب مميز للغايه مقارنةً ببقية المنازل المحيطه به ، و المكونه من طابقين . فتصميم المنزل قد وظف الهندسه المعماريه الحديثه للإستمتاع بالطبيعه الخلابه ، و البيئه المحيطه على أكمل وجه . حيث قدم شكل آخر مختلف عن البيوت السكنيه ، و أتاح تجربة مختلفة و ممتعه لسكن الأسره الصغيره .
سطح المنزل يبدو منخفضاً للغايه و قريباً من الأرض ، و ذلك لأن أساس البناء منخفضاً عن سطح الأرض . لذا فالبناء يبدو أقصر من الخارج ، مما يبدو في الداخل . و كان لهذا التصميم المبتكر فوائد عديده منها الإستفاده بسطح هذا المنزل ليكون منطقه للعب و إستمتاع الأطفال ، و يستخدم في جلسات الأسره بدلاً من باحة المنزل .
يرتفع المنزل عن سطح الأرض بمقدار 1,87 متر فقط و هو كما ذكرنا قصير للغايه ، ولافتاً للنظر لأن طوله لا يتعدى الطابق الأول من المنازل المحيطه به . و المنزل القصير ليس هو المنزل الأساسي للأسره و لكنه مُلحق ببرج من ثلاثة طوابق بارتفاع 8 متر عن سطح الأرض ، لتتمتع الأسره برؤية الجبال الشاهقه و السماء الصافيه من الشرفه .
الكثير من طول المنزل يقبع أسفل مستوى سطح الأرض ، لذا نلاحظ أن ارتفاع الطاوله عند مستوى الحديقه تماما ، مما يعني إمكانية رؤية الأطفال وهم يلعبون في الحديقه أثناء الجلوس على السفره دون الحاجه إلى الوقوف للنظر من النافذه . و أيضاً الحجم القصير للمنزل من الخارج يقلل من الظلال ، و يجعل المكان المحيط دائماً مشرق و مليء بالآشعه الشمسيه الجميله . فالمناخ الياباني بارد معظم السنه ، لذا يعتز اليابانيون بدفء الشمس كثيراً .
يتميز المنزل بالبساطه الشديده ، و ذلك أمر معهود في معظم المنازل اليابانيه الحديثه ، التى تهتم بالأولويات و الضروريات فقط و تستغنى عن الكماليات . و نرى هنا السلم من الأخشاب مثل الأرضيات و الأثاث الخشبي في أرجاء المنزل ، و يتجه السلم إلى سطح المنزل الذي حوله المصمم إلى ساحة للجلوس .
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المنزل يتميز بالإشراق الدائم و دخول الشمس من جميع الجهات ، كما يوفر نوعيه جديده من التلاحم مع البيئه المحيطه و الخارجيه . بداية من طوله الخارجي الذي يزيد قليلاً عن طول الفرد العادي إلى الإهتمام باستغلال السطح في أنشطة الأسره . و في النهايه نجد أن فوز المنزل بالكثير من الجوائز ، كان نتاج طبيعي للمجهود و الإبتكار المُلهم في تصميمه .