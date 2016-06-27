أفكار مبتكرة ﻷسوار منزلك

منزلك هو مساحتك الشخصية التي بها تطلق العنان لخيالك و أفكارك المبتكرة لتصمم مكان يعكس شخصيتك المتفردة. و إن لم يكن كل مكان بالمنزل و كل قطعة أثاث تناسبك و تلائم حياتك، لن تشعر بالراحة، و لذلك فإن جمال المنزل ينبع في اﻷصل من خيالك و ذوقك المعكوس به. و جمال المنزل ليس من داخله فقط، و لكنه يبدأ من الخارج، من الحديقة، و السور المحيط بها، و النافورة، من السلالم و الحوائط الخارجية، التي بها تبرز روعة منزلك و يتميز عن غيره في اﻷناقة. و نظرا ﻷهمية اﻷسوار في إكتمال منظر البيت و تصميمه، نقدم لك مجموعة من اﻷشكال البديعة للأسوار، شاهد معنا، بالتأكيد ستعجبك إحدى هذه الأسوار، فلا تتردد في تنفيذها بمنزلك.
إنه سور أسمنتي قد يظهر أنه تقليدي، و لكن بإضافة تلك اﻷضواء الخفيفة، و إختيار هذه الأشجار الرفيعة لتعطي ذلك التأثير الرومانسي في الظلال. و اﻷسمنت نفسه مجعد بحيث تتداخل ألوانه بين درجات الرمادي المختلفة. و النباتات الصغيرة الخضراء تعطي لمسة مبهجة، و عندما تنمو أكثر سوف سيكون لها أجمل تأثير، و يمكن زرع بعض الورود الملونة.
إذا كنت من عشاق الجبال و رحلات السفاري، بالطبع سيعجبك هذا السور، فاﻷحجار بصلابتها المعهودة تعطي للسور مظهر قوي و مميز. خاصة أنها طبيعية و لكل قطعة منها شكل مختلف. إستطاع المصممون أن يشكلو سور رائع من هذه اﻷحجار المختلفة في الشكل و اللون و الحجم، لتكون النتيجة النهائية كما نرى مرضية للغاية، و تتناسب مع السلالم بجانبها، و أيضا استخدام اﻷخشاب بجانب المسبح و الحشائش، يوازن بين عناصر الطبيعة المتعددة.
أما هذا السور من اﻷشجار و النباتات فهو يناسبك إذا كانت مساحة الحديقة صغيرة و لا تسمح بزراعة اﻷشجار، أو إذا كان لديك تراس أو شرفة خارجية و تريد أن تزيد بها المساحة الخضراء، فهذا الجدار يناسبك تماما. كما أنه يزيد من إتساع المكان للناظرين، حيث يكون لون الحشائش باﻷرض بنفس لون الجدار مما يلغي الحواجز و يعطي إحساس بالوسع. و يمكنك أيضا إختيار بعض النباتات المزهرة لتنعم باﻷلوان المختلفة للأزهار كاﻷصفر و اﻷبيض. و ليس من الضروري أن يكون السور كله نباتات خضراء، فمن الممكن أن يكون السور خشبي و به جزء معين من النباتات بحسب رغبتك و ما يعطي الشكل اﻷجمل لحديقتك.
للطوب اﻷحمر مظهر كلاسيكي في الحدائق، خصوصا السور القصير، و الممر اﻷبيض باﻷحجار أو الرمال المضغوطة، و بعض اﻹضافات المعتادة يمكنك إتنسيقها بحيث تشكل المظهر الخاص بك، مثل المقاعد الخشبية بالأرجل الحديدية، أو نوافير المياه و بها تماثيل أو حفر بحيرة صغيرة. طبعا تنسيق الزهور و النباتات و إختيار الأشجار العالية بجانب السور و النباتات و الزهور القصير أبعد منه بحيث تكون بوسط الحديقة في تجمعات تبرز جمال منزلك و تميزك.
يظهر هنا جمال اﻷخشاب المجتمعة مع النباتات و اﻷحجار، كلا يكمل بعضه ليعطي المظهر النهائي الجميل. و ليس من الضروري أن يكون جزء النباتات رأسي بالحائط، يكفي أن يكون منسجم مع شكل السور النهائي، خصوصا و أن وراءه أشجار عالية.
أما إذا كان منزلك بطابع عصري و تحب أن تكون اﻷسوار على شاكلته، فهذا السور قد يلائمك. إنه لا يعزلك تمام عن من حولك، بل يجعل لك خصوصيتك و مساحتك الشخصية أثناء اﻹستجمام بالمسبح، و يمكنك به زراعة النباتات كما نرى. أما عن اﻷلوان و الخامات فهو ينسجم مع اﻷرضية و الكراسي الحجرية من حوله. فكما نرى، اﻷسوار لها أهمية خاصة و تلعب دور كبير في إبراز جمال المنزل و تميزه.
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