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أفكار مبتكرة ﻷسوار منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
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منزلك هو مساحتك الشخصية التي بها تطلق العنان لخيالك و أفكارك المبتكرة لتصمم مكان يعكس شخصيتك المتفردة. و إن لم يكن كل مكان بالمنزل و كل قطعة أثاث تناسبك و تلائم حياتك، لن تشعر بالراحة، و لذلك فإن جمال المنزل ينبع في اﻷصل من خيالك و ذوقك المعكوس به.  و جمال المنزل ليس من داخله فقط، و لكنه يبدأ من الخارج، من الحديقة، و السور المحيط بها، و النافورة، من السلالم و الحوائط الخارجية، التي بها تبرز  روعة منزلك و يتميز عن غيره في اﻷناقة. و نظرا ﻷهمية اﻷسوار في إكتمال منظر البيت و تصميمه، نقدم لك مجموعة من اﻷشكال البديعة للأسوار، شاهد معنا، بالتأكيد ستعجبك إحدى هذه الأسوار، فلا تتردد في تنفيذها بمنزلك.

سحر اﻹضاءة

​Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors بلكونة أو شرفة
Moda Interiors

​Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

إنه سور أسمنتي قد يظهر أنه تقليدي، و لكن بإضافة تلك اﻷضواء الخفيفة، و إختيار هذه الأشجار الرفيعة لتعطي ذلك التأثير الرومانسي في الظلال. و اﻷسمنت نفسه مجعد بحيث تتداخل ألوانه بين درجات الرمادي المختلفة. و النباتات الصغيرة الخضراء تعطي لمسة مبهجة، و عندما تنمو أكثر سوف سيكون لها أجمل تأثير، و يمكن زرع بعض الورود الملونة.

اﻷحجار ﻹطلالة الجبال

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

إذا كنت من عشاق الجبال و رحلات السفاري، بالطبع سيعجبك هذا السور، فاﻷحجار بصلابتها المعهودة تعطي للسور مظهر قوي و مميز. خاصة أنها طبيعية و لكل قطعة منها شكل مختلف. إستطاع المصممون أن يشكلو سور رائع من هذه اﻷحجار المختلفة في الشكل و اللون و الحجم، لتكون النتيجة النهائية كما نرى مرضية للغاية، و تتناسب مع السلالم بجانبها، و أيضا استخدام اﻷخشاب بجانب المسبح و الحشائش، يوازن بين عناصر الطبيعة المتعددة.

سور النباتات

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

أما هذا السور من اﻷشجار و النباتات فهو يناسبك إذا كانت مساحة الحديقة صغيرة و لا تسمح بزراعة اﻷشجار، أو إذا كان لديك تراس أو شرفة خارجية و تريد أن تزيد بها المساحة الخضراء، فهذا الجدار يناسبك تماما. كما أنه يزيد من إتساع المكان للناظرين، حيث يكون لون الحشائش باﻷرض بنفس لون الجدار مما يلغي الحواجز و يعطي إحساس بالوسع. و يمكنك أيضا إختيار بعض النباتات المزهرة لتنعم باﻷلوان المختلفة للأزهار كاﻷصفر و اﻷبيض. و ليس من الضروري أن يكون السور كله نباتات خضراء، فمن الممكن أن يكون السور خشبي و به جزء معين من النباتات بحسب رغبتك و ما يعطي الشكل اﻷجمل لحديقتك.

الطوب اﻷحمر لحديقة أجمل

Barn Conversion Garden After Sylvan Studio
Sylvan Studio

Barn Conversion Garden After

Sylvan Studio
Sylvan Studio
Sylvan Studio

للطوب اﻷحمر مظهر كلاسيكي في الحدائق، خصوصا السور القصير، و الممر اﻷبيض باﻷحجار أو الرمال المضغوطة، و بعض اﻹضافات المعتادة يمكنك إتنسيقها بحيث تشكل المظهر الخاص بك، مثل المقاعد الخشبية بالأرجل الحديدية، أو نوافير المياه و بها تماثيل أو حفر بحيرة صغيرة. طبعا تنسيق الزهور و النباتات و إختيار الأشجار العالية بجانب السور و النباتات و الزهور القصير أبعد منه بحيث تكون بوسط الحديقة في تجمعات تبرز جمال منزلك و تميزك.

جمال اﻷخشاب

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh بلكونة أو شرفة
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

يظهر هنا جمال اﻷخشاب المجتمعة مع النباتات و اﻷحجار، كلا يكمل بعضه ليعطي المظهر النهائي الجميل. و ليس من الضروري أن يكون جزء النباتات رأسي بالحائط، يكفي أن يكون منسجم مع شكل السور النهائي، خصوصا و أن وراءه أشجار عالية.

أسوار عصرية

Swimming Pool wallcovering and seats Kreoo مسبح رخام Black
Kreoo

Swimming Pool wallcovering and seats

Kreoo
Kreoo
Kreoo

أما إذا كان منزلك بطابع عصري و تحب أن تكون اﻷسوار على شاكلته، فهذا السور قد يلائمك. إنه لا يعزلك تمام عن من حولك، بل يجعل لك خصوصيتك و مساحتك الشخصية أثناء اﻹستجمام بالمسبح، و يمكنك به زراعة النباتات كما نرى. أما عن اﻷلوان و الخامات فهو ينسجم مع اﻷرضية و الكراسي الحجرية من حوله. فكما نرى، اﻷسوار لها أهمية خاصة و تلعب دور كبير في إبراز جمال المنزل و تميزه.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل صغير بأفكار كبيرة.

شرفات بأحلى السمات
ما هى افكارمبتكرة ﻷسوار منزلك؟

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