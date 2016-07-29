قبل وبعد: 3 حمامات سباحة ستفاجئك

حمام السباحة داخل المنزل يعتبر من أكثر الأماكن التي يفضل الكثير قضاء وقت حولها داخل المنزل والاستمتاع بها، لذلك عندما تمتلك منزلاً كبيراً أول ما سيأتي في تفكيرك هو أن تصمم حمام سباحة رائع، أو لابما تجديد حمام السباحة القديم داخل المنزل، لكن هل سيشكل التجديد فارقاً اذا كان حمام السباحة داخل المنزل متهالك بصورة كبيرة، هذا السؤال ستتفاجئ بأجابته عندما تشاهد هذة الصور لحمامات سباحة تمت أعادة ترميمها وتصميمها بعد أن كانت متهالكة بصورة كبيرة جداً.
البداية كانت مع هذاالمنزل في اسبانيا، قبل الترميم كان حمام السباحة داخل هذا المنزل منطقة بعيدة كل البعد عن الاسترخاء والترفية، فكانت منطقة مهجورة ومظلمة ولم تجد أى اهتمام واضح فكما نرى في الصورة حمام السباحة مظلم ومهجور وفي حالة مزرية جداً.
أما الأن فالصورة تختلف تماماً بطريقة مدهشة، فقد تم تجديد حمام السباحة، فقد تم الأعتماد على الأعشاب الصناعية حول حمام السباحة وصناعة سياج كامل من الحجر الأبيض الذى أضاف للتصميم شكلاً جمالياً مميزاً، وأهم ما ميز هذا التصميم هو الأعتماد على الطبيعة حول المكان وتعزيزها لأضافة لمسة مختلفة.
مشروع تجديد وترميم أخر داخل منزل في اسبانيا، أهملت منطقة حمام السباحة فيه لسنوات وسنوات، على الرغم من المنطقة حولة بالكامل ممهدة بالأشجار والغابات الطبيعية الجميلة في جو استوائي عظيم، ولكن ما ينقصها حقاً هو عدم وجود الرعاية والصيانة للمكان وأهماله بطريقة مؤثرة جداً.
المفاجأة حقاً تكمن في اعادة الترميم والوصول للنتيجة التي وصل عليها حمام السباحة على هيئته الجديدة بطريقة تجعلك تندهش من النتيجة التى وصل إليها حمام السباحة بعد الترميم، ترميم البلاط المحيط بحمام السباحة بالكامل، مع تنظيف وتقليم الأشجار المحيطة لتضفى على المكان لمسة جمالية من الطبيعة، وتم استغلال أيضاً المبني حول حمام السباحة وترميمه ليصبح منطقة استراحة حول حمام السباحة.
أما هذا التصميم فكما هو واضح يتسم بالأهمال وعدم الأعتناء بحمام السباحة والمنطقة المحيطة به، فترك في الفراغ باهتاً ومهملاً كما نرى في الصورة، حمام فارغ وباهت، والمنطقة من حوله على الرغم من ضيق مساحتها ألا انها تمتلئ بافوضي، وقد تتسائل في قرارة نفسك كيف سيتم أعادة ترميم هذة المنطقة الصغيرة المتهالكة؟؟!!
ولكن بعد أعادة الترميم الوضع اختلف كثيراً، فهذا التصميم المهمل لحمام السباحة الذي يجعلك تتسائل كيف سيتم أعادة ترميمه وأحيائه مرة أخري، أصبح رائعاً فقد ترميم الأرضيات بالكامل من الخشب الأبيض ليتناسق مع لون حمام السباحة وليضفي على المكام مساحة وهمية كما نري في الصورة.
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