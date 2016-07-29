الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: 3 حمامات سباحة ستفاجئك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos منزل عائلي صغير
Loading admin actions …

حمام السباحة داخل المنزل يعتبر من أكثر الأماكن التي يفضل الكثير قضاء وقت حولها داخل المنزل والاستمتاع بها، لذلك عندما تمتلك منزلاً كبيراً أول ما سيأتي في تفكيرك هو أن تصمم حمام سباحة رائع، أو لابما تجديد حمام السباحة القديم داخل المنزل، لكن هل سيشكل التجديد فارقاً اذا كان حمام السباحة داخل المنزل متهالك بصورة كبيرة، هذا السؤال ستتفاجئ بأجابته عندما تشاهد هذة الصور لحمامات سباحة تمت أعادة ترميمها وتصميمها بعد أن كانت متهالكة بصورة كبيرة جداً.

1- قبل الأبداع في المنزل الأول

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus منازل
acertus

acertus
acertus
acertus

البداية كانت مع هذاالمنزل في اسبانيا، قبل الترميم  كان حمام السباحة داخل هذا المنزل منطقة بعيدة كل البعد عن الاسترخاء والترفية، فكانت منطقة مهجورة ومظلمة ولم تجد أى اهتمام واضح فكما نرى في الصورة حمام السباحة مظلم ومهجور وفي حالة مزرية جداً.

الوضع يختلف الأن

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus حديقة Green
acertus

acertus
acertus
acertus

أما الأن فالصورة تختلف تماماً بطريقة مدهشة، فقد تم تجديد حمام السباحة، فقد تم الأعتماد على الأعشاب الصناعية حول حمام السباحة وصناعة سياج كامل من الحجر الأبيض الذى أضاف للتصميم شكلاً جمالياً مميزاً، وأهم ما ميز هذا التصميم هو الأعتماد على الطبيعة حول المكان وتعزيزها لأضافة لمسة مختلفة.

2- قبل الترميم

homify
homify

homify
homify
homify

مشروع تجديد وترميم أخر داخل منزل في اسبانيا، أهملت منطقة حمام السباحة فيه  لسنوات وسنوات، على الرغم من المنطقة حولة بالكامل ممهدة بالأشجار والغابات الطبيعية الجميلة في جو استوائي عظيم، ولكن ما ينقصها حقاً هو عدم وجود الرعاية والصيانة للمكان وأهماله بطريقة مؤثرة جداً.

بعد الأبداع والترميم

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos منزل عائلي صغير
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

المفاجأة حقاً تكمن في اعادة الترميم والوصول للنتيجة التي وصل عليها حمام السباحة على هيئته الجديدة بطريقة تجعلك تندهش من النتيجة التى وصل إليها حمام السباحة بعد الترميم، ترميم البلاط المحيط بحمام السباحة بالكامل، مع تنظيف وتقليم الأشجار المحيطة لتضفى على المكان لمسة جمالية من الطبيعة، وتم استغلال أيضاً المبني حول حمام السباحة وترميمه ليصبح منطقة استراحة حول حمام السباحة.

3- حمام سباحة فارغ وباهت

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

أما هذا التصميم فكما هو واضح يتسم بالأهمال وعدم الأعتناء بحمام السباحة والمنطقة المحيطة به، فترك في الفراغ باهتاً ومهملاً كما نرى في الصورة، حمام فارغ وباهت، والمنطقة من حوله على الرغم من ضيق مساحتها ألا انها تمتلئ بافوضي، وقد تتسائل في قرارة نفسك كيف سيتم أعادة ترميم هذة المنطقة الصغيرة المتهالكة؟؟!!

النتيجة مدهشة

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

ولكن بعد أعادة الترميم الوضع اختلف كثيراً، فهذا التصميم المهمل لحمام السباحة الذي يجعلك تتسائل كيف سيتم أعادة ترميمه وأحيائه مرة أخري، أصبح رائعاً فقد ترميم الأرضيات بالكامل من الخشب الأبيض ليتناسق مع لون حمام السباحة وليضفي على المكام مساحة وهمية كما نري في الصورة.

تفضلوا بقراءة هذا المقال: انت والطبيعة وهذا المنزل الريفى

8 نصائح لإختيار ألوان بيتك
شاركنا برأيك هل اعجبتك هذة الترميمات لحمام السباحة؟؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً