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منزل تقليدي؟ و الداخل مفاجأة!

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة السفرة
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غالبا نربط هيئة المنزل الخارجية بشكلها من الداخل، فإذا كان للمنزل طابع كلاسيكي من الخارج يتبادر إلى أذهاننا أن بداخله اﻷثاث و الديكور نمطي. أو إذا كان للمنزل طابع شرقي عربي، نتوقع أن أثاثه من الداخل يغلب عليه الوسائد و الأبسطة الملونة و اﻷقمشة بأنواعها المختلفة أو التحف بفن اﻷرابيسك التي يتميز بها المنزل العربي القديم. و لكن في بعض اﻷحيان يفاجئنا المنزل، و هذا ما فعله مهندسو المكتب الفني RF Architekten بألمانيا. لقد إستطاعوا تحويل منزل تقليدي إلى منزل حيوي من الخارج و من الداخل مريح بطراز أكثر معاصرة. فهيا بنا نرى كيف فعلوا هذا..

واجهة المنزل

homify منازل
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نرى من خارج المنزل أنه تقليدي، بطراز نمطي، يتكون من طابقين و به قبة من الطوب الحراري كأغلب المنازل القديمة. و لكن بالطبع أضاف إليه المهندسون لمسات حيوية بإعادة تنسيق الحديقة و العناية بها و تجديد ألوانه التى عفى عليها الزمان، و نوافذه، خاصة تلك الواجهة الزجاجية بالطابق اﻷرضي، التي تسمح لك برؤية الحديقة و الاستمتاع بها من الداخل، و يمكن تخصيص تلك الزاوية لتكون تراس. 

فكل تلك اللمسات البسيطة هي التي تحدث الفارق الكبير.

المطبخ القديم

homify مطبخ
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نظرة إلى الداخل نرى منها المطبخ القديم التقليدي قبل تغييره، و نستطيع تقييم المجهود المبذول لتحويل هذا المنزل إلى آخر أكثر راحة و عصرية.

المطبخ الجديد

homify غرفة السفرة
homify

homify
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إذا كان المنزل من الخارج حظى بتعديلات طفيفة، فقد تغير شكل المنزل من الداخل جذريا! فهاهو المطبخ يتحول إلى تصميم أكثر ملائمة للحياة العصرية، لم يفقد طابعه الكلاسيكي كله، و لكن تحول إلى شكل أجمل بطراز مميزيضم مميزات عديدة. و نلاحظ أنه لم يتم تغيير اﻷثاث بالكامل، بل اكتفوا بتغيير أبواب الخزانات مع اﻹبقاء على أصلها الداخلي و أعادوا طلاءه باللون اﻷبيض، و تلك اﻷبواب ذات المقابض المعدنية و الزجاج المربع، إنها حقا في منتهى اﻷناقة. و حتى المشعل و الحوض لم يتغيروا، و لكن قاموا بتبديل شفاط الهواء بآخر أكثر فاعلية و كفاءة في القضاء على الأدخنة و روائح الطعام. 

أما عن اﻷرضية و الحوائط فتم استبدالهم بخشب صناعي و ورق حائط على السواء، و استبدلوا المائدة بأخرى أكثر إنسيابية و المصباح يتدلى على إرتفاع أقرب للمائدة كأغلب المصابيح العصرية. 

تغيير الكادر

homify حمام
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homify
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هذه النافذة القديمة بالحمام تم الإستبقاء عليها ﻷنها مصدر أساسي للتهوية و اﻹضاءة خصوصا في اﻷماكن عالية الرطوبة. و لكن تم تغيير إطارها إلى إطار آخر باللون اﻷبيض كباقي المنزل. و بالطبع تم تجديد ألوان الحوائط ﻹعادة الحيوية للمنزل.

الحوض الجديد

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يقع الحوض الدائري الجديد بداخل خزانة خشبية بيضاء عصرية، بسطح سيراميكي أكثر مقامة للماء من الخشب. و تم تجهيز اﻹضاءة الصفراء الخفيفة من فوق، لتسقط الضوء على مرآة، و في الديكورات الحديثة لا نجد المرآة الكبيرة منتشرة، إنما بدلا منها نجد مرآتين صغيرتين، أو مرآة و لوحة لطيفة، يمكنك التفكير بهذا أثناء تجديد منزلك. و لا يفضل أن تكون الجدران كلها في الغرفة بهذه المربعات الصغيرة، و لكن يفضل أن يكون جانب واحد منها بهذا الشكل و اختيار لون حيادي لباقي الحوائط حتى تشعر بالفارق و اﻹختلاف.

غرفة اﻹستحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

غرفة اﻹستحمام الجديدة أنيقة للغاية بأسطح ملساء و ديكور عصري، خاصة بذلك الرف الداخلي و به الشمعات و أدوات الزينة، و هو يسمح لك بوضع أدواتك الشخصية كالفوط و الصابون.

حقا إن ما يميز التصميم الجديد للمنزل أن كل ركن به و كل قطعة أثاث جديدة مترابطة سويا لتجعلك تشعر بالراحة و الترابط في كل مكان تراه أو تجلس فيه، و هذا الغرض اﻷساسي من التغيير، و هو أن يلائم إحتياجاتك المتغيرة و يعيد لك الحيوية بأرجاء المنزل و يجعلك تحب قضاء الوقت بمنزلك مع أسرتك و من تحب.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار مبتكرة ﻷسوار منزلك.

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