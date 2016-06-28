منزل تقليدي؟ و الداخل مفاجأة!

غالبا نربط هيئة المنزل الخارجية بشكلها من الداخل، فإذا كان للمنزل طابع كلاسيكي من الخارج يتبادر إلى أذهاننا أن بداخله اﻷثاث و الديكور نمطي. أو إذا كان للمنزل طابع شرقي عربي، نتوقع أن أثاثه من الداخل يغلب عليه الوسائد و الأبسطة الملونة و اﻷقمشة بأنواعها المختلفة أو التحف بفن اﻷرابيسك التي يتميز بها المنزل العربي القديم. و لكن في بعض اﻷحيان يفاجئنا المنزل، و هذا ما فعله مهندسو المكتب الفني RF Architekten بألمانيا. لقد إستطاعوا تحويل منزل تقليدي إلى منزل حيوي من الخارج و من الداخل مريح بطراز أكثر معاصرة. فهيا بنا نرى كيف فعلوا هذا..
نرى من خارج المنزل أنه تقليدي، بطراز نمطي، يتكون من طابقين و به قبة من الطوب الحراري كأغلب المنازل القديمة. و لكن بالطبع أضاف إليه المهندسون لمسات حيوية بإعادة تنسيق الحديقة و العناية بها و تجديد ألوانه التى عفى عليها الزمان، و نوافذه، خاصة تلك الواجهة الزجاجية بالطابق اﻷرضي، التي تسمح لك برؤية الحديقة و الاستمتاع بها من الداخل، و يمكن تخصيص تلك الزاوية لتكون تراس.
فكل تلك اللمسات البسيطة هي التي تحدث الفارق الكبير.
نظرة إلى الداخل نرى منها المطبخ القديم التقليدي قبل تغييره، و نستطيع تقييم المجهود المبذول لتحويل هذا المنزل إلى آخر أكثر راحة و عصرية.
إذا كان المنزل من الخارج حظى بتعديلات طفيفة، فقد تغير شكل المنزل من الداخل جذريا! فهاهو المطبخ يتحول إلى تصميم أكثر ملائمة للحياة العصرية، لم يفقد طابعه الكلاسيكي كله، و لكن تحول إلى شكل أجمل بطراز مميزيضم مميزات عديدة. و نلاحظ أنه لم يتم تغيير اﻷثاث بالكامل، بل اكتفوا بتغيير أبواب الخزانات مع اﻹبقاء على أصلها الداخلي و أعادوا طلاءه باللون اﻷبيض، و تلك اﻷبواب ذات المقابض المعدنية و الزجاج المربع، إنها حقا في منتهى اﻷناقة. و حتى المشعل و الحوض لم يتغيروا، و لكن قاموا بتبديل شفاط الهواء بآخر أكثر فاعلية و كفاءة في القضاء على الأدخنة و روائح الطعام.
أما عن اﻷرضية و الحوائط فتم استبدالهم بخشب صناعي و ورق حائط على السواء، و استبدلوا المائدة بأخرى أكثر إنسيابية و المصباح يتدلى على إرتفاع أقرب للمائدة كأغلب المصابيح العصرية.
هذه النافذة القديمة بالحمام تم الإستبقاء عليها ﻷنها مصدر أساسي للتهوية و اﻹضاءة خصوصا في اﻷماكن عالية الرطوبة. و لكن تم تغيير إطارها إلى إطار آخر باللون اﻷبيض كباقي المنزل. و بالطبع تم تجديد ألوان الحوائط ﻹعادة الحيوية للمنزل.
يقع الحوض الدائري الجديد بداخل خزانة خشبية بيضاء عصرية، بسطح سيراميكي أكثر مقامة للماء من الخشب. و تم تجهيز اﻹضاءة الصفراء الخفيفة من فوق، لتسقط الضوء على مرآة، و في الديكورات الحديثة لا نجد المرآة الكبيرة منتشرة، إنما بدلا منها نجد مرآتين صغيرتين، أو مرآة و لوحة لطيفة، يمكنك التفكير بهذا أثناء تجديد منزلك. و لا يفضل أن تكون الجدران كلها في الغرفة بهذه المربعات الصغيرة، و لكن يفضل أن يكون جانب واحد منها بهذا الشكل و اختيار لون حيادي لباقي الحوائط حتى تشعر بالفارق و اﻹختلاف.
غرفة اﻹستحمام الجديدة أنيقة للغاية بأسطح ملساء و ديكور عصري، خاصة بذلك الرف الداخلي و به الشمعات و أدوات الزينة، و هو يسمح لك بوضع أدواتك الشخصية كالفوط و الصابون.
حقا إن ما يميز التصميم الجديد للمنزل أن كل ركن به و كل قطعة أثاث جديدة مترابطة سويا لتجعلك تشعر بالراحة و الترابط في كل مكان تراه أو تجلس فيه، و هذا الغرض اﻷساسي من التغيير، و هو أن يلائم إحتياجاتك المتغيرة و يعيد لك الحيوية بأرجاء المنزل و يجعلك تحب قضاء الوقت بمنزلك مع أسرتك و من تحب.
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