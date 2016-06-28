منزل تقليدي؟ و الداخل مفاجأة!

إذا كان المنزل من الخارج حظى بتعديلات طفيفة، فقد تغير شكل المنزل من الداخل جذريا! فهاهو المطبخ يتحول إلى تصميم أكثر ملائمة للحياة العصرية، لم يفقد طابعه الكلاسيكي كله، و لكن تحول إلى شكل أجمل بطراز مميزيضم مميزات عديدة. و نلاحظ أنه لم يتم تغيير اﻷثاث بالكامل، بل اكتفوا بتغيير أبواب الخزانات مع اﻹبقاء على أصلها الداخلي و أعادوا طلاءه باللون اﻷبيض، و تلك اﻷبواب ذات المقابض المعدنية و الزجاج المربع، إنها حقا في منتهى اﻷناقة. و حتى المشعل و الحوض لم يتغيروا، و لكن قاموا بتبديل شفاط الهواء بآخر أكثر فاعلية و كفاءة في القضاء على الأدخنة و روائح الطعام.

أما عن اﻷرضية و الحوائط فتم استبدالهم بخشب صناعي و ورق حائط على السواء، و استبدلوا المائدة بأخرى أكثر إنسيابية و المصباح يتدلى على إرتفاع أقرب للمائدة كأغلب المصابيح العصرية.