منزل عائلي بأجواء ريفية

نقدم لكم اليوم في كتاب اﻷفكار هذا منزل عائلي بطابع ريفي أصيل محبب إلى النفس، ينبعث الهدوء و الراحة من كل جنباته. لقد صمم خصيصا ليسع جميع أفراد العائلة بحيث يوفر لكل منهم الراحة و المساحة الشخصية المطلوبة، و توفير أماكن للتجمعات العائلية و بصحبة اﻷصدقاء لقضاء اﻷوقات الممتعة. مبنى البيت في أساسه مكون من خامات تقليدية طبيعية كاﻷخشاب و الطوب اﻷحمر و اﻷحجار، و لكن توزيع الغرف بالمنزل و اﻷثاث بداخله هو ما يصنع الفارق و يميز هذا المنزل بطابع أكثر عصرية يلائم متطلبات الحياة و إيقاعها السريع، و يوفر للأسرة كلها حياة خاصة عملية.
و تحيط بالمنزل حديقة واسعة جميلة تفصل الشارع العام عن المنزل و تحيطه بالخصوصية، فهيا بنا نتأمل سويا هذا المنزل المميز الذي يجمع بين الطراز الريفي و النمط الحديث..
من الوهلة اﻷولى يتألق المنزل ببناء معاصر و تقسيم غير تقليدي لأجزاءه المتعددة. و لهذا التقسيم عدة مميزات، فهو يفصل غرف المنزل المختلفة إلى شبه مبان منفصلة، مترابطة بممرات من الحديقة، مما يحيط كل مكان بالمنزل بالخصوصية المطلوبة، و أيضا يعرض أكبر مساحة ممكنة من المنزل ﻹطلالة الحديقة ليتمتع من بالمنزل بأكبر قدر من المنظر اﻷخضر البهيج.
و هنا نجد أن الجزء اﻷمامي من المنزل مخصص للمطبخ و غرفة الطعام و غرفة الإستقبال، و هي أماكن أكثر حيوية و غالبا ما يكون بها عدد أكبر من الأفراد و حركة أكثر. أما الجزء الخلفي فهو مخصص لغرف النوم و غرفة المعيشة أو مكاتب العمل، و هي غرف تتمتع بخصوصية أكثر و يبحث بها الفرد عن الهدوء.
هذا هو الممر الذي يربط أجزاء المنزل، و يمكن إستغلاله كتراس أو منطقة للعب اﻷطفال بحيث يكونوا بقرب اﻷهل و يسهل متابعتهم. إنه يتمتع بإضاءة و تهوية مثاليين، و شجرة في طور النمو، ستكبر لتعطي ظلال شاسعة. و يمكن إنبات بعض النباتات المتسلقة في تلك اﻷلواح الخشبية بالسقف لزيادة المنظر اﻷخضر.
إن المطبخ بهذا المنزل نموذجي على شكل U، به مساحة مريحة للطبخ، و بار خشبي يصلح للطبخ و تناول الطعام. يمكن توسيع النافذة للحصول على أكبر منظر للحدائق الخارجية. و أسطحه معدنية لسهولة التنظيف و خزاناته عملية لسهولة حفظ اﻷدوات.
في مواجهة المطبخ، غرفة عائلية لطيفة تشع بالدفء، بواجهات زجاجية كبيرة تطل على الحدائق الخارجية، و نجد اﻷرض بمربعات السيراميك و الحائط بالطوب و اﻷسمنت، و أثاث مريح للغاية، ليجمع بين تلقائية المنزل الريفي و بساطته و بين المنزل المعاصر المريح.
تألقت غرفة اﻹستحمام بحائط و أرضية من الرخام الذي يتراوح ألوانه بين البيج و العسلي و البني، يتلائم مع إطار النافذة الخشبي بشكل أنيق، و المرآة على الحائط اﻷبيض تعكس الحائط الرخامي لتعطي شكل متكامل بديع. و لنقشة الرخام تلك لمسة تلقائية تناسب الجو العام للمنزل.
تطل الحجرة الرئيسية على هذا التراس الخشبي اﻷنيق، و هي معزولة عن العالم الخارجي بهذا اللوح الزجاجي المزخرف ليمنع الرؤية لمن بالخارج و يحمي خصوصية الساكنين بالغرفة، و هذا التراس يزيد من اﻹتساع الإفتراضي للغرفة و يعطيها مساحة إضافية يتمتع بها من بالداخل. و هذا التراس يشبه الممر الموضح في الصورة العلوية، ليتناغم كل جزء في المنزل مع الغرف اﻷخرى بصورة بديعة.
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