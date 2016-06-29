منزل عائلي بأجواء ريفية

نقدم لكم اليوم في كتاب اﻷفكار هذا منزل عائلي بطابع ريفي أصيل محبب إلى النفس، ينبعث الهدوء و الراحة من كل جنباته. لقد صمم خصيصا ليسع جميع أفراد العائلة بحيث يوفر لكل منهم الراحة و المساحة الشخصية المطلوبة، و توفير أماكن للتجمعات العائلية و بصحبة اﻷصدقاء لقضاء اﻷوقات الممتعة. مبنى البيت في أساسه مكون من خامات تقليدية طبيعية كاﻷخشاب و الطوب اﻷحمر و اﻷحجار، و لكن توزيع الغرف بالمنزل و اﻷثاث بداخله هو ما يصنع الفارق و يميز هذا المنزل بطابع أكثر عصرية يلائم متطلبات الحياة و إيقاعها السريع، و يوفر للأسرة كلها حياة خاصة عملية.

و تحيط بالمنزل حديقة واسعة جميلة تفصل الشارع العام عن المنزل و تحيطه بالخصوصية، فهيا بنا نتأمل سويا هذا المنزل المميز الذي يجمع بين الطراز الريفي و النمط الحديث..