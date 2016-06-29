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منزل عائلي بأجواء ريفية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos غرفة السفرة
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نقدم لكم اليوم في كتاب اﻷفكار هذا منزل عائلي بطابع ريفي أصيل محبب إلى النفس، ينبعث الهدوء و الراحة من كل جنباته. لقد صمم خصيصا ليسع جميع أفراد العائلة بحيث يوفر لكل منهم الراحة و المساحة الشخصية المطلوبة، و توفير أماكن للتجمعات العائلية و بصحبة اﻷصدقاء لقضاء اﻷوقات الممتعة. مبنى البيت في أساسه مكون من خامات تقليدية طبيعية كاﻷخشاب و الطوب اﻷحمر و اﻷحجار، و لكن توزيع الغرف بالمنزل و اﻷثاث بداخله هو ما يصنع الفارق و يميز هذا المنزل بطابع أكثر عصرية يلائم متطلبات الحياة و إيقاعها السريع، و يوفر للأسرة كلها حياة خاصة عملية. 

و تحيط بالمنزل حديقة واسعة جميلة تفصل الشارع العام عن المنزل و تحيطه بالخصوصية، فهيا بنا نتأمل سويا هذا المنزل المميز الذي يجمع بين الطراز الريفي و النمط الحديث..

بناء غير تقليدي

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos منازل
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

من الوهلة اﻷولى يتألق المنزل ببناء معاصر و تقسيم غير تقليدي لأجزاءه المتعددة. و لهذا التقسيم عدة مميزات، فهو يفصل غرف المنزل المختلفة إلى شبه مبان منفصلة، مترابطة بممرات من الحديقة، مما يحيط كل مكان بالمنزل بالخصوصية المطلوبة، و أيضا يعرض أكبر مساحة ممكنة من المنزل ﻹطلالة الحديقة ليتمتع من بالمنزل بأكبر قدر من المنظر اﻷخضر البهيج.

و هنا نجد أن الجزء اﻷمامي من المنزل مخصص للمطبخ و غرفة الطعام و غرفة الإستقبال، و هي أماكن أكثر حيوية و غالبا ما يكون بها عدد أكبر من الأفراد و حركة أكثر. أما الجزء الخلفي فهو مخصص لغرف النوم و غرفة المعيشة أو مكاتب العمل، و هي غرف تتمتع بخصوصية أكثر و يبحث بها الفرد عن الهدوء.

الممر الواصل

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos حديقة
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

هذا هو الممر الذي يربط أجزاء المنزل، و يمكن إستغلاله كتراس أو منطقة للعب اﻷطفال بحيث يكونوا بقرب اﻷهل و يسهل متابعتهم. إنه يتمتع بإضاءة و تهوية مثاليين، و شجرة في طور النمو، ستكبر لتعطي ظلال شاسعة. و يمكن إنبات بعض النباتات المتسلقة في تلك اﻷلواح الخشبية بالسقف لزيادة المنظر اﻷخضر.

مطبخ نموذجي

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos مطبخ
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

إن المطبخ بهذا المنزل نموذجي على شكل U، به مساحة مريحة للطبخ، و بار خشبي يصلح للطبخ و تناول الطعام. يمكن توسيع النافذة للحصول على أكبر منظر للحدائق الخارجية. و أسطحه معدنية لسهولة التنظيف و خزاناته عملية لسهولة حفظ اﻷدوات.

الغرفة العائلية

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos غرفة السفرة
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

في مواجهة المطبخ، غرفة عائلية لطيفة تشع بالدفء، بواجهات زجاجية كبيرة تطل على الحدائق الخارجية، و نجد اﻷرض بمربعات السيراميك و الحائط بالطوب و اﻷسمنت، و أثاث مريح للغاية، ليجمع بين تلقائية المنزل الريفي و بساطته و بين المنزل المعاصر المريح.

غرفة اﻹستحمام

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos حمام
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

تألقت غرفة اﻹستحمام بحائط و أرضية من الرخام الذي يتراوح ألوانه بين البيج و العسلي و البني، يتلائم مع إطار النافذة الخشبي بشكل أنيق، و المرآة على الحائط اﻷبيض تعكس الحائط الرخامي لتعطي شكل متكامل بديع. و لنقشة الرخام تلك لمسة تلقائية تناسب الجو العام للمنزل.

تراس الحجرة الرئيسية

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos بلكونة أو شرفة
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

تطل الحجرة الرئيسية على هذا التراس الخشبي اﻷنيق، و هي معزولة عن العالم الخارجي بهذا اللوح الزجاجي المزخرف ليمنع الرؤية لمن بالخارج و يحمي خصوصية الساكنين بالغرفة، و هذا التراس يزيد من اﻹتساع الإفتراضي للغرفة و يعطيها مساحة إضافية يتمتع بها من بالداخل. و هذا التراس يشبه الممر الموضح في الصورة العلوية، ليتناغم كل جزء في المنزل مع الغرف اﻷخرى بصورة بديعة.

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