براعة التصميم في شقة رومانسية بمساحة 35 متر!

تلك الشقة تجسد البراعة في التصميم، والذكاء في استغلال المساحات، فعلى الرغم من صغر مساحتها الضيقة للغاية، إلا إنها لا تبدو كذلك على الإطلاق، وعلى الرغم من أن تلك المساحة المفتوحة تجمع 3 غرف رئيسية في المنزل، إلا أنك لا تستطيع القول بأنها مزدحمة! فوق ذلك كله، فإن تصميم الشقة على الرغم من بساطته إلا أنه لا يخلو من الأناقة واللمسات الناعمة، وذلك بأقل التكاليف، فقد صمم الجداران المتقابلان من الطوب الأبيض المتراص في دقة، بينما استخدم ورق الحائط في الجزء الثان من الجدار الأيمن، ربما لخلق شعورًا وهميًا بانفصال غرفة المعيشة عن المساحة الأخرى!

وبما أننا نتعامل مع شقة مساحتها 35 مترًا مربعًا، كان لابد أن يسيطر اللون الأبيض، الذي هو على رأس قائمة الحلول للأماكن الضيقة، لما يخلقه من شعور قوي بالاتساع، حيث سيطر على الجدران الحجرية، وأيضًا على قطع الأثاث، التي لم يخشى المصمم أن يجعلها كلها بالأبيض، مُضيفًا إليها لمسات بلون أزهار الخزامى، مما أعطى المكان انطباعًا مُريحًا ورومانسيًا.