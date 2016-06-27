الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تُزيّن تراس منزلك بأبسط اللمسات؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Loading admin actions …

الجلوس في التراس والاستمتاع بالهواء الطلق أفضل علاج للإجهاد والاكتئاب، فمن خلال التراس يمكنك الانفصال عن كل ما في المنزل والتمتع بشراب منعش، أو تناول طعام لذيذ، أو حتى قضاء أمسية لطيفة مع أحد الأصدقاء .. لذا عليك أن توليه اهتمامًا خاصًا بإضافة بعض اللمسات.. فحتى وإن كانت بسيطة، بالتأكيد لها دورها في إخراجك من حالة مزاجية سيئة أو مساعدتك أكثر على الاسترخاء.

إليك في هذ المقال مجموعة نصائح لتزيين تراس منزلك، تعرف عليها واحرص على تطبيق أيٍ منها ..

الزهور.. تُزيد جمال شرفتك!

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

لا شئ أفضل من أن تحيط نفسك بالزهور بأنواعها المختلفة وألوانها الرائعة، فالخضرة بشكل عام تساعدك على الاسترخاء وهدوء النفس، وهي فعليًا أفضل علاج لأي حالة مزاجية سيئة.

فهي تنسيك العالم، من ضغوط العمل أو خلافات الأصدقاء، أو ربما ارتفاع درجات الحرارة..  وذلك ببساطة لقدرتها البارعة على انتشالك من عالمك لعالم آخر أكثر جمالًا وحيوية ونقائًا.. لذا نوصيك بالاستعانة بالزهور في شرفتك، لشرفة أروع بأبسط اللمسات.

السجادة.. لجلسة ممتعة وقيلولة مريحة

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG Green Decore سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات بلاستيك Pink
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

إن كنت من عشاق الطراز البلدي، فهذا النموذج يناسبك تمامًا، فهو يسمح لك بالجلوس على إحدى تلك الكراسي الزرقاء المريحة للاستجمام والتأمل قليلًا، أو الاستلقاء على الأرض وتمديد جسمك لتغفو بضع ساعات، ولهذا نوصي بوضع سجادة في شرفتك إن كانت تحظى بمساحة كبيرة لتتمتع بقيلولة مريحة.

من ناحية أخرى يفيد هذا النموذج من الشرفات في حال إن زارك العديد من الضيوف، فيمكنك من خلاله استقبال أعداد كبيرة مع ضمان أن جميعهم سيتمتعون بجلسة مريحة مستغلين تلك السجادة المنقوشة في التربع عليها إلى جانب الكراسي..

شرفة رومانسية لزوجين حديثين أم شرفة بطابع عائلي؟

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

قبل أن تصمم شرفة منزلك الخاصة عليك أولًا باتباع خيار من اثنين.. إما أن تجعلها بسيطة مكونة من قطع أثاث قليلة تليق بزوجين حديثين للاستمتاع بغروب الشمس أو ضي القمر الساحر وسط نخبة من النجوم المتلألأة في جو رومانسي جميل، أو أن تجعل شرفتك عائلية ودية لاستضافة أفراد العائلة والأصدقاء بها، وفي هذه الحالة ستضطر لـ اللجوء لقطع أثاث ليست بقليلة على الإطلاق من مقاعد وكراسي لتكفي أعداد الضيوف المتوقع زيارتهم لك في أي وقت..  

المساحة الكبيرة.. ميزة في أي تراس

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إن كان تراس منزلك الخاص يحظى بمساحة واسعة تحتار في كيفية استغلالها أو تصميمها، يمكنك الاستعانة بهذا النموذج الساحر في صنع ساحة رائعة قادرة على جمع الكثير من الأجواء في مكان واحد!

أي أن يشمل التراس منطقة لطاولة متوسطة الحجم لتناول الطعام على ضوء الشموع في جو رومانسي، ومنطقة أخرى للشواء وإعداد الطعام الشهي، وجلسة كبيرة بأريكة مريحة تطل على مسبح تركوازي تنعكس مياهه بعذوبه على نوافذ التراس الزجاجية، على أن يكون جميعهم موضوعين بأمكانهم الصحيحة وبشكل منمق كما هو موضح بالصورة، والآن.. استمتع بالجلوس هنا واستجم، فكل شئ مُباح!

لك أنت وحدك ..

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

في هذا النموذج من الشرفات، نجد البساطة تسيطر على أجواء المكان، والتي لم تتخل في الوقت ذاته عن حسي الأناقة والرقي، فقط عنصران مهمان استعان بهم المصمم هنا وميزوا تلك الشرفة، أولهما النباتات الخضراء المعلقة بشكل رأسي في 3 صفوف متوازية بالحائط الأيمن، وكذلك الأرجوحة المتدلية من السقف وتبعد بسنتيمترات عن الأرضية الخشبية بدرجاتها المختلفة والمتناسقة تمامًا مع حائط النباتات!

يمكنك هنا الاستمتاع وحدك بعيدًا كل البعد عن صخب العالم أجمع، في ركنٍ هادئ ومريح ينقل لك هدوء النفس والسلام الداخلي..

ننصحكم بقراءة المقال التالي: المطبخ عنوان لشخصيتك

أفكار مبتكرة ﻷسوار منزلك
هل أحببت هذا المقال؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً