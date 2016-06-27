كيف تُزيّن تراس منزلك بأبسط اللمسات؟

الجلوس في التراس والاستمتاع بالهواء الطلق أفضل علاج للإجهاد والاكتئاب، فمن خلال التراس يمكنك الانفصال عن كل ما في المنزل والتمتع بشراب منعش، أو تناول طعام لذيذ، أو حتى قضاء أمسية لطيفة مع أحد الأصدقاء .. لذا عليك أن توليه اهتمامًا خاصًا بإضافة بعض اللمسات.. فحتى وإن كانت بسيطة، بالتأكيد لها دورها في إخراجك من حالة مزاجية سيئة أو مساعدتك أكثر على الاسترخاء.

إليك في هذ المقال مجموعة نصائح لتزيين تراس منزلك، تعرف عليها واحرص على تطبيق أيٍ منها ..