كيف تُزيّن تراس منزلك بأبسط اللمسات؟

الجلوس في التراس والاستمتاع بالهواء الطلق أفضل علاج للإجهاد والاكتئاب، فمن خلال التراس يمكنك الانفصال عن كل ما في المنزل والتمتع بشراب منعش، أو تناول طعام لذيذ، أو حتى قضاء أمسية لطيفة مع أحد الأصدقاء .. لذا عليك أن توليه اهتمامًا خاصًا بإضافة بعض اللمسات.. فحتى وإن كانت بسيطة، بالتأكيد لها دورها في إخراجك من حالة مزاجية سيئة أو مساعدتك أكثر على الاسترخاء.
إليك في هذ المقال مجموعة نصائح لتزيين تراس منزلك، تعرف عليها واحرص على تطبيق أيٍ منها ..
لا شئ أفضل من أن تحيط نفسك بالزهور بأنواعها المختلفة وألوانها الرائعة، فالخضرة بشكل عام تساعدك على الاسترخاء وهدوء النفس، وهي فعليًا أفضل علاج لأي حالة مزاجية سيئة.
فهي تنسيك العالم، من ضغوط العمل أو خلافات الأصدقاء، أو ربما ارتفاع درجات الحرارة.. وذلك ببساطة لقدرتها البارعة على انتشالك من عالمك لعالم آخر أكثر جمالًا وحيوية ونقائًا.. لذا نوصيك بالاستعانة بالزهور في شرفتك، لشرفة أروع بأبسط اللمسات.
إن كنت من عشاق الطراز البلدي، فهذا النموذج يناسبك تمامًا، فهو يسمح لك بالجلوس على إحدى تلك الكراسي الزرقاء المريحة للاستجمام والتأمل قليلًا، أو الاستلقاء على الأرض وتمديد جسمك لتغفو بضع ساعات، ولهذا نوصي بوضع سجادة في شرفتك إن كانت تحظى بمساحة كبيرة لتتمتع بقيلولة مريحة.
من ناحية أخرى يفيد هذا النموذج من الشرفات في حال إن زارك العديد من الضيوف، فيمكنك من خلاله استقبال أعداد كبيرة مع ضمان أن جميعهم سيتمتعون بجلسة مريحة مستغلين تلك السجادة المنقوشة في التربع عليها إلى جانب الكراسي..
قبل أن تصمم شرفة منزلك الخاصة عليك أولًا باتباع خيار من اثنين.. إما أن تجعلها بسيطة مكونة من قطع أثاث قليلة تليق بزوجين حديثين للاستمتاع بغروب الشمس أو ضي القمر الساحر وسط نخبة من النجوم المتلألأة في جو رومانسي جميل، أو أن تجعل شرفتك عائلية ودية لاستضافة أفراد العائلة والأصدقاء بها، وفي هذه الحالة ستضطر لـ اللجوء لقطع أثاث ليست بقليلة على الإطلاق من مقاعد وكراسي لتكفي أعداد الضيوف المتوقع زيارتهم لك في أي وقت..
إن كان تراس منزلك الخاص يحظى بمساحة واسعة تحتار في كيفية استغلالها أو تصميمها، يمكنك الاستعانة بهذا النموذج الساحر في صنع ساحة رائعة قادرة على جمع الكثير من الأجواء في مكان واحد!
أي أن يشمل التراس منطقة لطاولة متوسطة الحجم لتناول الطعام على ضوء الشموع في جو رومانسي، ومنطقة أخرى للشواء وإعداد الطعام الشهي، وجلسة كبيرة بأريكة مريحة تطل على مسبح تركوازي تنعكس مياهه بعذوبه على نوافذ التراس الزجاجية، على أن يكون جميعهم موضوعين بأمكانهم الصحيحة وبشكل منمق كما هو موضح بالصورة، والآن.. استمتع بالجلوس هنا واستجم، فكل شئ مُباح!
في هذا النموذج من الشرفات، نجد البساطة تسيطر على أجواء المكان، والتي لم تتخل في الوقت ذاته عن حسي الأناقة والرقي، فقط عنصران مهمان استعان بهم المصمم هنا وميزوا تلك الشرفة، أولهما النباتات الخضراء المعلقة بشكل رأسي في 3 صفوف متوازية بالحائط الأيمن، وكذلك الأرجوحة المتدلية من السقف وتبعد بسنتيمترات عن الأرضية الخشبية بدرجاتها المختلفة والمتناسقة تمامًا مع حائط النباتات!
يمكنك هنا الاستمتاع وحدك بعيدًا كل البعد عن صخب العالم أجمع، في ركنٍ هادئ ومريح ينقل لك هدوء النفس والسلام الداخلي..
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