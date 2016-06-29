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5 نصائح لتوفير مساحة في المنازل الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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رغم أن المنازل الصغيرة قد تسبب عائق بالنسبة لقاطنيها إلا أنها غالبًا ما تساعدهم على الإبتكار وتحثهم على إخراج ما بداخلهم من إبداع في محاولة منهم لتوفير مساحة أكبر! وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الحيل الذكية التي ابتكرها المهندسون المعماريون ومصممون الديكور في الآونة الأخيرة للتغلب على جميع مشاكل المنازل الصغيرة ..

رتب ديكورات منزلك بشكل منمق!

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في هذه المساحة الصغيرة من المنزل استخدم المصمم مجموعة كبيرة من قطع الأثاث ورغم ذلك لا يمكننا أن نقول أن المنظر مُنَفّر! يرجع ذلك إلى فن استغلال المساحات، والذي تم اتباعه هنا بشكل كبير ويمكنك ملاحظة ذلك من أول وهلة تنظر فيها للغرفة.

فالغرفة هنا مقسمة لتستوعب كلًا من غرفة المعيشة بأريكة متوسطة الحجم ذات لون هادئ شائع الاستخدام في البيوت العصرية، أمامها مكتبة تتوسطها شاشة عرض بحجم لا بأس به، على يسارها غرفة سفرة مفتوحة مكونة من مائدة طعام صغيرة وكرسيين أنيقين يستندون جميعًا إلى عمود ناصع البياض يفصل غرفة السفرة والمعيشة عن المطبخ بأعلاه ساعة تتحلى بلون الخشب الفاتح.

وُضِع المطبخ هنا في هذه الغرفة أيضًا، واتخذ من وراء المكتبة التركوازية مكانًا له، فيمكنك ملاحظة وحداته بسهولة خلف العمود السابق الإشارة إليه وكذلك المكتبة! 

يمكنك الجلوس في تلك الغرفة دون الشعور بالاختناق مطلقًا نتيجة لكثرة الديكورات، بل بالعكس تمامًا فهي تتيح لك الشعور بالراحة من خلال التمديد قليلًا على هذه الأريكة المريحة لقيلولة هادئة أو ربما لمشاهدة أحد الأفلام..

احرص على تقسيم المطبخ بشكل ذكي

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

لأن المطبخ أساس نظافة البيت بأكمله، يعتبر ترتيبه بانتظام أمر في غاية الأهمية، أما إن كنت تحظى بمطبخ ذو مساحة صغيرة أو متوسطة، فعليك أن تحرص على استغلال المساحات به جيدًا، من خلال تقسيمها كما هو موضح بالصورة لتضع أكبر عدد من الأغراض فيه بشكل منمق وغير مزعج للناظرين.

فكما نرى هنا المصمم عمل على تقسيم المطبخ بشكل زكي جدًا، وذلك من خلال الاستعانة بما يقرب من ثمانية رف، كل منهم على حدة يستوعب قدرٍ ليس بقليل من أغراض المطبخ التي لا تنتهي! فيما حرص على تخصيص 3 أرفف معلقة على الحائط الرئيسي للمطبخ لتكون للأغراض الرفيعة كعلب التوابل والبهارات وغيرها من الأغراض.

من أهم النصائح التي يجب أن نوصيك بها عند ترتيب مطبخك، أن تتخلص من الأشياء التي لم تعد تستخدمها، فوجودها لن يضيف، وما دمت لم تستخدمها من قبل، لن يفيد احتفاظك بها بشئ!، بل بالعكس بتخلصك منها ستتوفر لك مساحة أكبر يمكنك استغلالها بشكل أفضل.

استغل المساحات الصغيرة بأفكار عملية

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

لإن أي عائلة تنمو سريعًا وعدد أفرادها يصير أكبر بشكل مفاجئ، هنا تظهر الحاجة لاستخدام أي مساحة غير مستغلة بالمنزل بشكل أفضل، وهذا النموذج الموضح بالصورة يُفسر بسهولة ما نقوله، فيمكنك مثلًا استغلال المساحة الواقعة خلف باب غرفتك الرئيسية أو حتى غرفة الأطفال في إقامة أرفف أو خزانات للملابس، واستخدامها بذكاء في كل فصل من فصول السنة، فبحلول فصل الصيف قم بإنزال الملابس المناسبة له من خزانتك، ثم قم بترتيب ملابس الشتاء وضعها في تلك الأرفف بمنتهى البساطة!

وبالتالي ستحتفظ بمظهر جمالي أنيق للغرفة، وفي نفس الوقت توقف حالة تبعثر الملابس، وتكون بهذا فعليًا قد نجحت في تطبيق مبدأ استغلال المساحات الصغيرة بعناية.

لا تنسى استغلال ما وراء السلم!

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

يمكنك استغلال السلم بشكل عملي أيضًا وذلك من خلال استخدام المساحة الواقعة ورائه لغرضٍ ذكي، كإقامة مكتب صغير شديد الترتيب مثلًا كما هو واضح أمامنا، أو في زراعة مجموعة نباتات داخلية تُزَيّن هذا الركن من المنزل! وغيرها من الأفكار المبتكرة التي بإضافتها تكسب منزلك طابع خاص أكثر تميزًا..

كيف توفر مساحة لغرفة نوم إضافية؟

Loft, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة نوم
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

وهناك طريقة أخرى لاستغلال المساحة في المنازل الصغيرة، تتمثل في استخدام المساحة الفضاء أعلى السلم على سبيل المثال، صحيح أن ليس كل المنازل تسمح بذلك، ولكن إذا كانت تتمتع بأسقف مرتفعة بما فيه الكفاية، ستتاح لديك الفرصة للحصول على مسافة  جيدة لاستغلالها في غرفة نوم إضافية!

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هل لديك اقتراحات أخرى لتوفير مساحة بالمنازل الصغيرة؟

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