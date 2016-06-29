5 نصائح لتوفير مساحة في المنازل الصغيرة

رغم أن المنازل الصغيرة قد تسبب عائق بالنسبة لقاطنيها إلا أنها غالبًا ما تساعدهم على الإبتكار وتحثهم على إخراج ما بداخلهم من إبداع في محاولة منهم لتوفير مساحة أكبر! وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الحيل الذكية التي ابتكرها المهندسون المعماريون ومصممون الديكور في الآونة الأخيرة للتغلب على جميع مشاكل المنازل الصغيرة ..
في هذه المساحة الصغيرة من المنزل استخدم المصمم مجموعة كبيرة من قطع الأثاث ورغم ذلك لا يمكننا أن نقول أن المنظر مُنَفّر! يرجع ذلك إلى فن استغلال المساحات، والذي تم اتباعه هنا بشكل كبير ويمكنك ملاحظة ذلك من أول وهلة تنظر فيها للغرفة.
فالغرفة هنا مقسمة لتستوعب كلًا من غرفة المعيشة بأريكة متوسطة الحجم ذات لون هادئ شائع الاستخدام في البيوت العصرية، أمامها مكتبة تتوسطها شاشة عرض بحجم لا بأس به، على يسارها غرفة سفرة مفتوحة مكونة من مائدة طعام صغيرة وكرسيين أنيقين يستندون جميعًا إلى عمود ناصع البياض يفصل غرفة السفرة والمعيشة عن المطبخ بأعلاه ساعة تتحلى بلون الخشب الفاتح.
وُضِع المطبخ هنا في هذه الغرفة أيضًا، واتخذ من وراء المكتبة التركوازية مكانًا له، فيمكنك ملاحظة وحداته بسهولة خلف العمود السابق الإشارة إليه وكذلك المكتبة!
يمكنك الجلوس في تلك الغرفة دون الشعور بالاختناق مطلقًا نتيجة لكثرة الديكورات، بل بالعكس تمامًا فهي تتيح لك الشعور بالراحة من خلال التمديد قليلًا على هذه الأريكة المريحة لقيلولة هادئة أو ربما لمشاهدة أحد الأفلام..
لأن المطبخ أساس نظافة البيت بأكمله، يعتبر ترتيبه بانتظام أمر في غاية الأهمية، أما إن كنت تحظى بمطبخ ذو مساحة صغيرة أو متوسطة، فعليك أن تحرص على استغلال المساحات به جيدًا، من خلال تقسيمها كما هو موضح بالصورة لتضع أكبر عدد من الأغراض فيه بشكل منمق وغير مزعج للناظرين.
فكما نرى هنا المصمم عمل على تقسيم المطبخ بشكل زكي جدًا، وذلك من خلال الاستعانة بما يقرب من ثمانية رف، كل منهم على حدة يستوعب قدرٍ ليس بقليل من أغراض المطبخ التي لا تنتهي! فيما حرص على تخصيص 3 أرفف معلقة على الحائط الرئيسي للمطبخ لتكون للأغراض الرفيعة كعلب التوابل والبهارات وغيرها من الأغراض.
من أهم النصائح التي يجب أن نوصيك بها عند ترتيب مطبخك، أن تتخلص من الأشياء التي لم تعد تستخدمها، فوجودها لن يضيف، وما دمت لم تستخدمها من قبل، لن يفيد احتفاظك بها بشئ!، بل بالعكس بتخلصك منها ستتوفر لك مساحة أكبر يمكنك استغلالها بشكل أفضل.
لإن أي عائلة تنمو سريعًا وعدد أفرادها يصير أكبر بشكل مفاجئ، هنا تظهر الحاجة لاستخدام أي مساحة غير مستغلة بالمنزل بشكل أفضل، وهذا النموذج الموضح بالصورة يُفسر بسهولة ما نقوله، فيمكنك مثلًا استغلال المساحة الواقعة خلف باب غرفتك الرئيسية أو حتى غرفة الأطفال في إقامة أرفف أو خزانات للملابس، واستخدامها بذكاء في كل فصل من فصول السنة، فبحلول فصل الصيف قم بإنزال الملابس المناسبة له من خزانتك، ثم قم بترتيب ملابس الشتاء وضعها في تلك الأرفف بمنتهى البساطة!
وبالتالي ستحتفظ بمظهر جمالي أنيق للغرفة، وفي نفس الوقت توقف حالة تبعثر الملابس، وتكون بهذا فعليًا قد نجحت في تطبيق مبدأ استغلال المساحات الصغيرة بعناية.
يمكنك استغلال السلم بشكل عملي أيضًا وذلك من خلال استخدام المساحة الواقعة ورائه لغرضٍ ذكي، كإقامة مكتب صغير شديد الترتيب مثلًا كما هو واضح أمامنا، أو في زراعة مجموعة نباتات داخلية تُزَيّن هذا الركن من المنزل! وغيرها من الأفكار المبتكرة التي بإضافتها تكسب منزلك طابع خاص أكثر تميزًا..
وهناك طريقة أخرى لاستغلال المساحة في المنازل الصغيرة، تتمثل في استخدام المساحة الفضاء أعلى السلم على سبيل المثال، صحيح أن ليس كل المنازل تسمح بذلك، ولكن إذا كانت تتمتع بأسقف مرتفعة بما فيه الكفاية، ستتاح لديك الفرصة للحصول على مسافة جيدة لاستغلالها في غرفة نوم إضافية!
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