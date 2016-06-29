5 نصائح لتوفير مساحة في المنازل الصغيرة

في هذه المساحة الصغيرة من المنزل استخدم المصمم مجموعة كبيرة من قطع الأثاث ورغم ذلك لا يمكننا أن نقول أن المنظر مُنَفّر! يرجع ذلك إلى فن استغلال المساحات، والذي تم اتباعه هنا بشكل كبير ويمكنك ملاحظة ذلك من أول وهلة تنظر فيها للغرفة.

فالغرفة هنا مقسمة لتستوعب كلًا من غرفة المعيشة بأريكة متوسطة الحجم ذات لون هادئ شائع الاستخدام في البيوت العصرية، أمامها مكتبة تتوسطها شاشة عرض بحجم لا بأس به، على يسارها غرفة سفرة مفتوحة مكونة من مائدة طعام صغيرة وكرسيين أنيقين يستندون جميعًا إلى عمود ناصع البياض يفصل غرفة السفرة والمعيشة عن المطبخ بأعلاه ساعة تتحلى بلون الخشب الفاتح.

وُضِع المطبخ هنا في هذه الغرفة أيضًا، واتخذ من وراء المكتبة التركوازية مكانًا له، فيمكنك ملاحظة وحداته بسهولة خلف العمود السابق الإشارة إليه وكذلك المكتبة!

يمكنك الجلوس في تلك الغرفة دون الشعور بالاختناق مطلقًا نتيجة لكثرة الديكورات، بل بالعكس تمامًا فهي تتيح لك الشعور بالراحة من خلال التمديد قليلًا على هذه الأريكة المريحة لقيلولة هادئة أو ربما لمشاهدة أحد الأفلام..