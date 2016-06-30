قمة الإبهار.. شاهد هذا المطبخ قبل وبعد التجديد!

يمكننا من خلال هذه الصورة أن نلاحظ إطلالة المطبخ قبل كلًا من عمليتي التوسيع والتجديد، فكما نرى هو قديم الطراز لأبعد الحدود، قد يرجع ذلك لاختيار اللون البني الداكن الذي أُطلى به الخشب، أو ربما التصميم الكلاسيكي النمطي للوحدات وكذلك الشبابيك!

ولكنه في العموم يظل باهتًا رغم أنه فعليًا ليس متهالكًا!، إلا أن ضيق المساحة إلى جانب سوء التصميم ساعدوا المصمم على الإصرار على تجديد المطبخ ليحوله إلى آخر بمنظر جمالي أنيق أكثر تميزًا..