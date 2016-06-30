قمة الإبهار.. شاهد هذا المطبخ قبل وبعد التجديد!

هل تُفكر في تجديد مطبخك؟ إن كانت الإجابة نعم.. تعالى معنا في جولة سريعة لترى هذا المطبخ المُلهِم الذي مُرّ بعملية إصلاح وتجديد شاملة على يد مُصَمم محترف نجح في تغيير هيئته بشكل جذري ومنحه إطلالة مُبهرة!
يمكننا من خلال هذه الصورة أن نلاحظ إطلالة المطبخ قبل كلًا من عمليتي التوسيع والتجديد، فكما نرى هو قديم الطراز لأبعد الحدود، قد يرجع ذلك لاختيار اللون البني الداكن الذي أُطلى به الخشب، أو ربما التصميم الكلاسيكي النمطي للوحدات وكذلك الشبابيك!
ولكنه في العموم يظل باهتًا رغم أنه فعليًا ليس متهالكًا!، إلا أن ضيق المساحة إلى جانب سوء التصميم ساعدوا المصمم على الإصرار على تجديد المطبخ ليحوله إلى آخر بمنظر جمالي أنيق أكثر تميزًا..
الحل ببساطة للحصول على مطبخ أروع يتمثل في أمرين، أولهما الإتجاه إلى توسيع مساحته والاستعانة بإحدى غرف المنزل غير المستغلة ليتمتع المطبخ ببراحًا أكثر، وثانيهما تجديد وحدات المطبخ ذاته وما يندرج تحت هذا البند من عمليات الطلاء للوحدات الرئيسية بلون أكثر إبهارًا يبرز جمال المطبخ، ثم زيادة عدد الوحدات بما يتماشى مع المساحة الجديدة للمطبخ بعد التوسعة، وكذلك اختيار لون ونوع رخام أنيق يضفي لمسة أخرى من الفخامة على ذلك المطبخ كلاسيكي الطابع.. لنرى النتيجة؟!
تغيّر المطبخ تغيير جذري كما هو موضح بالصورة وقد تمت فعليًا عمليتي التجديد والتوسعة بنجاح مُبهر! فقد حوله المصمم ببراعة من مجرد مطبخ باهت قديم الطراز إلى مطبخ ملوكي فاخر الكلاسيكية تحاوطه من كل جانب، ومن مساحة ضيقة يصعب عليك التحرك فيها لإعداد الطعام، لأخرى أكثر براحًا ساهم فيه اللون الأبيض الذي أُطليت به وحدات المطبخ الأنيقة!
هذا فضلًا عن أناقة السقف المعلق بنقوشة الآخاذة، وكذلك الإطار الذي حاوط الثلاجة، إلى جانب المائدة التي أخذت من منتصف المطبخ موطنًا لها ليتمكن قاطني المنزل من تناول الطعام حولها بسهولة دون الإضطرار يوميًا للخروج لغرفة السفرة!
لم يبدع مصمم هذا المطبخ في توسعته وطلائه فقط، بل أبدع أيضًا في عنصر الإضاءة! فكما نرى في هذه الصورة القريبة وبهذه الزاوية تحديدًا نجاح المصمم في توفير عنصر إضاءة داخل الوحدات العلوية للمطبخ،والتي من خلالها يمكن لقاطني المنزل ببساطة العثور على ما يريدون والوصول له بسهولة بمجرد إضاءة الوحدة المرادة!
لم يكن هذا السبب العملي هو السبب الوحيد!، ولكن اهتم المصمم أيضًا بإضافة هذه اللمسة التي جمعت بين الأناقة والابتكار للمطبخ لتمنحه حالة خاصة من الدفء ..
وليصير المطبخ في أبهى وأروع صوره، أضاف المصمم تلك المائدة الفاخرة بمنتصفه -بعد أن منحها لمسة مميزة بذلك اللوح الرخامي بلونه الفضي-، والتي وفرت عنصر الراحة لقاطني المنزل أثناء إعداد الطعام.
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