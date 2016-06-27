7 تصميمات رائعة لمدخل المنزل

ليس هناك أجمل من مدخل كهذا! حيث الأرضية الحجرية من الفسيفساء الذي يصنع لوحة فنية، تتناسب مع روعة الزهور البنفسجية التي تزين قصاري الزرع المستندة إلى الجدار، وبجانبها أريكة خشبية رقيقة، تحمل وسائد بيضاء، ويقابلها في الجهة الأخرى حديقة من الأشجار الخضراء، بينما يظللها سقف أسمنتي تزينه الأعمدة الخشبية، ويمكننا الوصول إلى باب المنزل من خلال تلك الدرجات الأسمنية.

لمزيد من تصميمات مداخل المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، مدخل منزلك عنوان للأناقة مع هذه الديكورات.