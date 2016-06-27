7 تصميمات رائعة لمدخل المنزل

مدخل المنزل ليس فقط عنوانه، ولا يقتصر على فكرة بعينها، بل يمكنك الابتكار والإبداع لتجعل منه مساحة مميزة تقدم منزلك لزواره، وتتحدث عن ذوقك الرفيع، فيمكنك أن تجعل منه شرفة مظللة بعريشة، أو حديقة، أو حتى تحوله لمساحة راحة ساحرة، لذا نقدم لك في هذا المجال، مجموعة من التصميمات الملهمة، لتساعدك على الابتكار في تصميم مدخل منزلك.
في هذا التصميم، نجد أن المهندسة Isabela Canaan، قد قامت بتحويل مدخل المنزل إلى ما يشبه الأدغال، مع بناء درجات أسمنتية صاعدة، تأخذنا إلى باب المنزل، فلم تقم بتحويل المكان بأكمله لمجرد مدخل اسمنتي، ولكنها اعطت الحديقة الخلفية امتدادًا يدور حول المنزل ليصل إلى المدخل، كما قامت بتخصيص مكان للمزروعات الخضراء إلى يسار الباب، ليكتمل المشهد الأخضر يمينًا ويسارًا.
بعيدًا عن أجواء الطبيعة، صمم هذا المدخل العصري الأنيق، ليتناسب مع الواجهة ذات التصميم الهندسي الجذاب، فاتخذ مظهرًا عمليًا للغاية، حيث الأرضية الأسفلتية، بلونها الداكن المناقض للون الواجهة، مع درجات أسمنتية تصل بك إلى باب المنزل الأسود، القابع أسفل العريشة ذات الأعمدة السوداء، بينما صمم على اليمين مرآب خاص بالمنزل، لرصف السيارات، الأمر الذي يتناسب مع فخامة هذا البناء، الذي يتألق بفعل الإضاءات الموزعة باتقان في الأسقف والأرضيات.
يتمتع هذا المنزل الحجري بمدخل ذو إطلالة رائعة، حيث الجمع بين الحجارة والزرع، وأيضًا العريشة المصنوعة من الخوص، والمرتفعة على أعمدة معدنية، حيث تظلل الشرفة المطلة على الخارج، فضلًا عن الزجاج والمعدن اللمستخدمان في الشرفة، هذا الخليط من المواد يُشكل لوحة فنية متكاملة، كما أن مدخل المنزل قد صنع من مدرج حجري صاعد بتصميم أقرب إلى الطبيعي.
بين الطبيعة والتصميم العملي، جاء مدخل هذا المنزل، الذي أحيط بالمساحات الخضراء على الجانبين، بينهما طريقة من الحصى، لنصل إلى العريشة الخشبية التي تظلل شرفة من ذات الخامة واللون الأسود، لتصل بك إلى باب المنزل الزجاجي الذي يأخذك إلى غرفة المعيشة مباشرة، حيث صممت الواجهة من نوافذ زجاجية عملاقة تكشف عن الداخل.
تميز هذا المدخل بتصميمه الصلب الأنيق، والذي يؤكد على القوة والمتانة، فضلًا عن الحماية، وقد صممت درجات المدخل من الحجر الأسود، تعلوها عريشة من المواد الصلبة أيضًا، فيما وزعت النباتات على جانبي المدخل، وتخللت المزروعات بين الدرجات الحجرية السوداء؛ لإعطاء مظهر مُشرق، يكسر من حدة اللون الأسود.
مدخل هذا المنزل عبارة عن شرفة خشبية رائعة التصميم في بساطتها، وقد أحاطت بها غابة من الشجيرات الصغيرة، لتمنح المنزل الخشبي خلفية رائعة، حيث تمتد الشرفة الخشبية أمام المنزل، مع درجة واحدة تأخذنا إلى مستوى أعلى من الشرفة، وقد أحيط بصور خشبي باللون الأسود، وتظللها عريشة من الخشب.
ليس هناك أجمل من مدخل كهذا! حيث الأرضية الحجرية من الفسيفساء الذي يصنع لوحة فنية، تتناسب مع روعة الزهور البنفسجية التي تزين قصاري الزرع المستندة إلى الجدار، وبجانبها أريكة خشبية رقيقة، تحمل وسائد بيضاء، ويقابلها في الجهة الأخرى حديقة من الأشجار الخضراء، بينما يظللها سقف أسمنتي تزينه الأعمدة الخشبية، ويمكننا الوصول إلى باب المنزل من خلال تلك الدرجات الأسمنية.
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