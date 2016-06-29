5 تصميمات لغرف نوم بأسلوب الفنغ شوي

نأخذكم اليوم في جولة بين مجموعة من التصميمات التي تساعدكم على جمع بعض الأفكار لتصميم غرفة النوم وفقًا لنظام الفنغ شوي، وهو فن تحقيق الانسجام داخل المنزل، وتنظيم المساحات الداخلية، من أجل الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الطاقة الإيجابية، وهي ما تسمى بـ تشي أو الذهب.

عندما يتعلق الأمر بتصميم المنزل على أسلوب الفنغ شوي، يجب اتباع خطة واضحة للطاقة في المنزل، أو ما يُطلق عليه في هذا العلم باسم الـ باغوا Bagua ، كما يجب الحرص على توفير التهوئة الجيدة، ومصدر جيد للضوء الطبيعي، من أجل تعزيز الطاقة الإيجابية، ومراعاة اختيار الألوان في كل غرفة، وكذلك كيفية ترتيب ووضع الأثاث بأفضل طريقة للمساعدة على تدفق الطاقة.