5 تصميمات لغرف نوم بأسلوب الفنغ شوي

نأخذكم اليوم في جولة بين مجموعة من التصميمات التي تساعدكم على جمع بعض الأفكار لتصميم غرفة النوم وفقًا لنظام الفنغ شوي، وهو فن تحقيق الانسجام داخل المنزل، وتنظيم المساحات الداخلية، من أجل
الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الطاقة الإيجابية، وهي ما تسمى بـ
تشي أو الذهب.
عندما يتعلق الأمر بتصميم المنزل على أسلوب
الفنغ شوي، يجب اتباع خطة واضحة للطاقة في المنزل، أو ما يُطلق عليه في هذا العلم
باسم الـ
باغوا Bagua، كما يجب الحرص على توفير التهوئة الجيدة،
ومصدر جيد للضوء الطبيعي، من أجل تعزيز الطاقة الإيجابية، ومراعاة اختيار الألوان
في كل غرفة، وكذلك كيفية ترتيب ووضع الأثاث بأفضل طريقة للمساعدة على تدفق الطاقة.
في هذ التصميم، نجد أنه تم اختيار اللون البني للأخشاب المصنوع منها السرير وكذلك الإطار المزين للسقف، والدوائر المرسومة في قطعة السجاد، وهذا اللون في علم الفنغ شوي يرتبط بعنصر الأرض، ويرمز إلى الاستقرار، بينما يساعد على الشعور بالطمأنينة والأمان، كما أنه يساعد على تعزيز الروابط الأسرية.
كذلك استخدمت لمسات من أحد درجات اللون الأخضر في ورق الحائط المزين للجدار الخلفي للسرير، والذي يرمز إلى عنصر العشب المرتبط بالنمو، بما يدعم الشعور بالمغامرة والتغير، فيما يرمز في فلسفة الفنغ شوي إلى الغنى المادي، ويعمل على توليد الطاقة المعززة للحالة المادية، والتي تحارب وتطرد الطاقة السلبية.
وأخيرًا، نجد أن الغرفة قد تمتعت بإضاءة جيدة، سواء الإضاءة الطبيعية من النوافذ الثلاثة المغطاة بالستائر البيضاء الناعمة، التي تسمح بنفاذ الضوء دون حجبه، أو الإضاءة الكهربائية التي مصدرها السقف والوحدات الموضوعة على جانبي السرير.
في التصميم الذي قدمته شركة MARBOL INDUSTRIA MUEBLERA، نجد أنه تم الاعتماد على الإضاءة الجيدة لجلب الطاقة الإيجابية، حيث استبدل جدار الشرفة بأبواب قابلة للإنزلاق، مما جعل الغرفة تنعم بإضاءة كاملة عبر الجدار غير الموجود، بل إنها أيضًا تنعم بإطلالة بحرية خلابة، ترسل إليها بنسيم البحر العليل.
أما عن الألوان، فقد تم الاعتماد على الأبيض بشكل كبير، مع درجة من الأصفر الفاتح، في الستائر التي تزين الجدار القابع خلف السرير، وهو اللون الذي يرمز إلى التفاؤل ويعزز المعنويات في الفنغ شوي، كما أنه يرتبط بلون الشمس، مما يبث شعورًا بالحياة الجديدة والطاقة، فضلًا عن اللمسات الخشبية باللون البني والذي سبق وأن أشرنا إلى تأثيره في الفنج شوي.
بمجرد النظر إلى تصميم تلك الغرفة، نشعر بالطاقة الإيجابية والراحة المنبعثة منها، حيث الجمع بين درجات البني والأصفر الفاتح وأيضًا الأبيض، إلى جانب استخذام الزرع والأزهار، فضلًا عن عدم وضع السرير أسفل النافذة مباشرة، لأنه وفقًا لفلسفة الفنغ شوي، يجب ألا ينام الفرد أسفل النافذة، لأنها تبث طاقة سلبية.
غلب اللون الأبيض على تصميم تلك الغرفة، حيث الأثاث والسقف، وهو اللون الذي يرتبط بعنصر المعدن، ويرمز إلى الوضوح والدقة، ويضمن لمستخدم الغرفة، التمتع بنظرة مُشرقة إلى الحياة، والشعور بالتفاؤل والمرح، بينما اتخذ الجدار القابع خلف السرير، اللون الأخضر، وهو ما يجلب الطاقة الإيجابية ويشفي الروح من الطاقة السلبية، كذلك تتمتع الغرفة بإضاءة جيدة مصدرها النافذة التي ابتعد عنها السرير لعدم بث الطاقة السلبية أثناء النوم.
طبق أسلوب الفنج شوي في تلك الغرفة بدقة، حيث تمت مراعاة عدم وضع السرير في مواجهة الباب مباشرة، وذلك لتجنب ارتطام الطاقة الطبيعية النافذة من خلاله بالسرير، وهو ما قد يسبب الأرق أثناء الليل. كذلك استخدمت لمسات من اللون البرتقالي في خزانة الملابس، وهو اللون الذي يجمع بين تفاؤل الأصفر وحماسة الأحمر، ويعمل على جذب انتباه الآخرين، والتوفيق بين أفكارهم، وكذلك يساعد على التعبير عن المشاعر دون خوف أو قلق.
وعلى الرغم من ذلك، يعيب تصميم تلك الغرفة في فلسفة الفنج شوي، استخدام اللون الأحمر، الذي اكتست به الوسائد وكذلك الأطر المعلقة على الجدار الأبيض، إضافة إلى وحدة الديكور المستندة إلى الجدار الأخر، وهو اللون الذي يرتبط بعنصر النار، ويرمز إلى الحماس والعاطفة، ووفقًا للفتغ شوي، فهو يثير الانتباه، ويرفع مستوى الطاقة لدى الفرد، لذا لم يكن من المناسب استخدامه في غرفة النوم نظرًا لكونه يسبب الأرق، كذلك وضع السرير أسفل النافذة، وهو ما يتسبب في بث الطاقة السلبية.
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