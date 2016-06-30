براعة التصميم في منزل برازيلي عصري

اليوم، نأخذكم إلى البرازيل، وتحديدًا إلى كامبو غراندي، حيث ننقل لكم بعدسات Studio Gilson Barbosa، منزل برازيلي ساحر، عصري التصميم، يغلفه الأبيض من الداخل والخارج، وتحيط به المزروعات لتزيده إشراقًا.

بقدر ما تستوقفك واجهته الهندسية المميزة والفاخرة، سوف يبهرك فناءه الخلفي، والذي صمم بإبداع وبراعة، ليجمع بين شرفة شاسعة، مظللة ببرجولة خشبية أنيقة، وحمام سباحة يحتضن بداخله حمام آخر، فضلًا عن تصميم المساحات الخضراء المحيطة به.