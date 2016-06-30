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براعة التصميم في منزل برازيلي عصري

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
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اليوم، نأخذكم إلى البرازيل، وتحديدًا إلى كامبو غراندي، حيث ننقل لكم بعدسات Studio Gilson Barbosa، منزل برازيلي ساحر، عصري التصميم، يغلفه الأبيض من الداخل والخارج، وتحيط به المزروعات لتزيده إشراقًا.

بقدر ما تستوقفك واجهته الهندسية المميزة والفاخرة، سوف يبهرك فناءه الخلفي، والذي صمم بإبداع وبراعة، ليجمع بين شرفة شاسعة، مظللة ببرجولة خشبية أنيقة، وحمام سباحة يحتضن بداخله حمام آخر، فضلًا عن تصميم المساحات الخضراء المحيطة به.

واجهة هندسية متداخلة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

صممت واجهة المنزل بتراكيب هندسية متداخلة، حيث البناء الأبيض ذو المستويين، الأول يبرز قليلًا عن الثاني، فيما تبرز بشكل أكبر تلك الكتلة الخشبية بلونها البني، الذي يتناغم بصورة طبيعية مع الخضرة المحيطة بالمنزل. أما عن مدخل المنزل، فيحمل عنوان الأناقة، حيث التصميم الأسمنتي المسطح، وقد اقتطعت أجزاء منه لتتلون بالأخضر، وبداخلها نخل صغير، يُضفي إشراقة حية على المنزل. ترى كيف سيكون الداخل!

درجات أسمنتية طافية

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

من تلك الزاوية، يمكننا الحصول على رؤية أفضل للمدخل الخلاب، الذي تزين بالنخيل الصغير، كما يمكننا روية درجات السلم التي يبدو وكأنها قطع أسمنتية متراصة فوق بعضها البعض، بلونها الأبيض المُشرق، والتي تقودنا إلى باب المنزل، الذي اختبأ خلف الكتلة الخشبية.

غرفة معيشة بالأبيض

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

بالدخول إلى المنزل، يبدأ السحر، حيث الأبيض يغطي كل شيء، الأرضية اللامعة، والأسقف المرتفعة، وكذلك الجدران وقطع الأثاث العصرية. ونحن في غرفة المعيشة، يمكننا رؤية التصميم العصري، حيث الأريكة البيضاء، إلى جانبها كرسيات بتصميم فريد من الأقمشة الرمادية المنقوشة بالورود البيضاء، والأرجل الحديدية.

خلف الأريكة، نرى الأبواب الزجاجية المنزلقة، وقد حلت محل الجدار، لتجعل من غرفة المعيشة مساحة مفتوحة على الفناء الخلفي، بينما من أمامها، نرى ذلك الخط من النوافذ الصغيرة الفريدة التصميم، والتي تطل على المدخل.

شرفة أم غرفة معيشة ثانية!

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

من خلف الأبواب الزجاجية المنزلقة في غرفة المعيشة، يمكننا رؤية الإطلالة الرائعة للشرفة الخلفية، التي تم تظليلها ببرجولة من الأعمدة الخشبية، التي لا تحجب أشعة الشمس بأكملها، ولكنها تسمح بتسلل خطوط منها، للاستمتاع بالدفء أثناء قضاء فترة الظهيرة أمام ذلك المسبح المحاط بسور زجاجي ونخيل صغير.

نلاحظ أن المصمم قد حرص على اختيار الأثاث الخشبي للشرفة، بما يتناسب مع الذوق العصري للتصميم الداخلي للمنزل، فقد تم تأثيث الشرفة وكأنها غرفة معيشة ثانية.

مساحة مثالية للعطلة الأسبوعية

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

من الخارج، نجد أن الشرفة تتمتع بمساحة هائلة، تجعلها مثالية لقضاء العطل الأسبوعية مع الأهل والأقارب، لتناول وجبة شهية أو الحصول على فنجان من الشاي، والاستمتاع برقي المكان المصمم من الزجاج، والأرضية البيضاء اللامعة، فضلًا عن أناقة البرجولة الخشبية.

مسبحين في مسبح واحد!

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

مازلنا في المساحة الخلفية للمنزل، فبعد الانتهاء من ذلك الممر الكبير للشرفة، نجد أنفسنا أمام تصميم رائع لحمام السباحة، والذي يتكون من حمامين متداخلين، أحدهما صغير، والأخر كبير، بما يضمن للجميع الاستمتاع، وقد أحيط الحمام بمساحتين من الخضرة، بينهما حديقة مزروعة بالشجيرات المنسقة على هيئة كرات متراصة بجانب بعضها البعض، ويفصل بين المساحات الخضراء وبعضها، ممرات بسلالم تصل بنا إلى حمام السباحة.

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