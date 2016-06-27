تحول منزل من الكآبة إلى الإشراق

على الرغم من إنك دائمًا ترتبط بما يحيط بك لفترة طويلة في منزلك، فـكل ركن مرتبط بذكرى معينة، إلا إن قرار تجديدك لكل ما يحيط بك في المنزل يأتي في لحظة، بعدما تشعر أنها لم تعد ملائمة للعصر.

حينها تدرك أن الأذواق اختلفت عن السابق ويجب ان تواكب هذا التغيير، لذلك قرر صاحب هذا المنزل الاستعانة بالخبراء لتجديد منزله.