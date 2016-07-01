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حديقة الزهور ولمسة من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
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هناك طرق عديدة  لكسر الروتين والملل داخل المنزل وأضافة لمسة مختلفة ومبتكرة لأنعاش الجو العام وأضافة بعض اللمسات لتجديد الحياة بداخله، ولا شئ أجمل من الورود لأضافة لمسة مميزة وجذابة، فزراعة الورود من أكثر الطرق الجذابة التي تجدد المنزل وتجعله مختلف ومميزوتعمل على اضفاء جو من الهدوء والاسترخاء فاستنشاق رائحة الورود يساعد على الهدوء والاسترخاء ويعمل كمهدئ للروح، واليوم جولتنا مع منزل هو واجهة للهدوء والاسترخاء، لأن الزهور هى عنوان وواجهة هذا المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل المبهج لنتعرف علية أكثر.

استغلال الفضاء

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقديكورات واكسسوارات
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

قبل البدء في زراعة الحديقة الخاصة بك، او التفكير في زاعة بعض النباتات، الزهور والأشجار، يجب الأنتباه إلى مساحة الفراغ حول المنزل وكيفية استغلالها لتبدأفي تحديد نوعية وأشكال الزهور والنباتات التي تحتاجها لهذة المهمة حسب توزيع  الضوء والظل في هذة المنطقة، فعلى سبيل المثال منطقة الفراغ تلك في المنزل بعيدة عن الضوء الطبيعي بشكل واضح لذلك كان اختيارالأنسب هو مستعمرة نباتات Spiraea اليابانية وهي نوعية من النباتات والزهور تنمو على ضفاف الأنهار أو على حواف الغابات والطرق والمسارات.

الاختيار المثالي للمسة ريفية

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

اختيار نباتات وزهورSpiraea في حديقة هذا المنزل كان اختياراً رائعاً أعطي للحديقة لمسة ريفية مميزة ومختلفة، خاصةً نبات القيقب الياباني الذي أضاف سحراَ حقيقياً لحديقة المنزل.

الأهتمام بالحديقة أهم من تصميمها

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

من المؤكد أن تصميم الحديقة واختيار النباتات المناسبة لها من الأمور المهمة التي تشغل بالك كثيراً، لكن الأهم هو الأعتناء بها و بتقليمها كالحرص على جعل ثقوب غيرة في التربة، معر رشها يومياً في فترة بعض الظهر أو في الساعات المتأخرة من الصباح، ولكن الاهم أن يكون بعيداً عن فترة الشمس القوية جداً وذلك للحفاظ على رطوبة التربة الصحية.

الحصي واحجار الزينة

CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

يجب الحرص أيضاً على وجود مسافات مناسبة بين النباتات وبعضها من خلال استخدام الحصي وأحجار الزينة لعمل مسارات بين الزهور وبعضها، وأذا كان لديك مساحة جيدة يمكنك استغلالها من خلال وضع مقعد في الحديقة أو وضع نافورة صغيرة لأضافة لمسة جمالية فى حديقتك.

تنظيف وتنسيق الحديقة

Casa Liberdade, Na Lupa Design Na Lupa Design حديقة
Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

يجب الأهتمام بتنظيف وتنسيق الحديقة، والتخلص من الفروع الميتة والذابلة يجب أن لتحمي النبات من انتقال الفطريات إلى باقي أجزاء النبات، ويجب أيضاً التخلص من الأوراق المتساقطة والجافة للمحافظة على الشكل العام للحديقة ، وأخيراً الزراعة متعة حاول أن تستمتع بها، وأنت تمنح  حديقة المنزل جهدك وعنايتك.

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