حديقة الزهور ولمسة من الجمال

من المؤكد أن تصميم الحديقة واختيار النباتات المناسبة لها من الأمور المهمة التي تشغل بالك كثيراً، لكن الأهم هو الأعتناء بها و بتقليمها كالحرص على جعل ثقوب غيرة في التربة، معر رشها يومياً في فترة بعض الظهر أو في الساعات المتأخرة من الصباح، ولكن الاهم أن يكون بعيداً عن فترة الشمس القوية جداً وذلك للحفاظ على رطوبة التربة الصحية.