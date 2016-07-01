حديقة الزهور ولمسة من الجمال

هناك طرق عديدة لكسر الروتين والملل داخل المنزل وأضافة لمسة مختلفة ومبتكرة لأنعاش الجو العام وأضافة بعض اللمسات لتجديد الحياة بداخله، ولا شئ أجمل من الورود لأضافة لمسة مميزة وجذابة، فزراعة الورود من أكثر الطرق الجذابة التي تجدد المنزل وتجعله مختلف ومميزوتعمل على اضفاء جو من الهدوء والاسترخاء فاستنشاق رائحة الورود يساعد على الهدوء والاسترخاء ويعمل كمهدئ للروح، واليوم جولتنا مع منزل هو واجهة للهدوء والاسترخاء، لأن الزهور هى عنوان وواجهة هذا المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل المبهج لنتعرف علية أكثر.
قبل البدء في زراعة الحديقة الخاصة بك، او التفكير في زاعة بعض النباتات، الزهور والأشجار، يجب الأنتباه إلى مساحة الفراغ حول المنزل وكيفية استغلالها لتبدأفي تحديد نوعية وأشكال الزهور والنباتات التي تحتاجها لهذة المهمة حسب توزيع الضوء والظل في هذة المنطقة، فعلى سبيل المثال منطقة الفراغ تلك في المنزل بعيدة عن الضوء الطبيعي بشكل واضح لذلك كان اختيارالأنسب هو مستعمرة نباتات Spiraea اليابانية وهي نوعية من النباتات والزهور تنمو على ضفاف الأنهار أو على حواف الغابات والطرق والمسارات.
اختيار نباتات وزهورSpiraea في حديقة هذا المنزل كان اختياراً رائعاً أعطي للحديقة لمسة ريفية مميزة ومختلفة، خاصةً نبات القيقب الياباني الذي أضاف سحراَ حقيقياً لحديقة المنزل.
من المؤكد أن تصميم الحديقة واختيار النباتات المناسبة لها من الأمور المهمة التي تشغل بالك كثيراً، لكن الأهم هو الأعتناء بها و بتقليمها كالحرص على جعل ثقوب غيرة في التربة، معر رشها يومياً في فترة بعض الظهر أو في الساعات المتأخرة من الصباح، ولكن الاهم أن يكون بعيداً عن فترة الشمس القوية جداً وذلك للحفاظ على رطوبة التربة الصحية.
يجب الحرص أيضاً على وجود مسافات مناسبة بين النباتات وبعضها من خلال استخدام الحصي وأحجار الزينة لعمل مسارات بين الزهور وبعضها، وأذا كان لديك مساحة جيدة يمكنك استغلالها من خلال وضع مقعد في الحديقة أو وضع نافورة صغيرة لأضافة لمسة جمالية فى حديقتك.
يجب الأهتمام بتنظيف وتنسيق الحديقة، والتخلص من الفروع الميتة والذابلة يجب أن لتحمي النبات من انتقال الفطريات إلى باقي أجزاء النبات، ويجب أيضاً التخلص من الأوراق المتساقطة والجافة للمحافظة على الشكل العام للحديقة ، وأخيراً الزراعة متعة حاول أن تستمتع بها، وأنت تمنح حديقة المنزل جهدك وعنايتك.
تفضلوا بقراءة هذا المنزل:منزل فخم لعشاق الفخامة