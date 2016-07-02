المعيشة وغرفة الطعام وجهان لغرفة واحدة

وأخر تصميم معنا اليوم لدمج غرفة المعيشة والطعام معاً يظهر بشكل كبير ذكاء المصمم في استغلال مساحة الغرفة الصغيرة من خلال اختيار الأثاث بطريقة مناسبة جداً كاستخدام الطاولة المدورة الصغيرة التى أعطت شعوراً بالبساطة والتلقائية في الغرفة، بالأضافة إلى اختيار الوان الغرفة الذي جاء محايداً جداً فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض ليضيف مساحة وهمية للمكان.

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