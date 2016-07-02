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المعيشة وغرفة الطعام وجهان لغرفة واحدة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة عندما نبدأ في التحدث عنها وعن تصميمها يجب أن نراعي بعض الأمور وتؤخذ في الأعتبار التي يجب أن تميز هذه الغرفة عن غيرها من الغرف داخل المنزل، كالمحافظة على وجود مساحة مناسبة للحركة خلالها براحة,مع مراعاة التصميم المناسب وترتيب الأثاث بطريقة أنيقة، و أن تحافظ على أن تكون حجرة المعيشة في تصميمها بشكل عام لتكون مكاناً مرحاً ومريحاً للاستمتاع بالأنشطة المختلفة، واليوم في هذا المقال سنعرض أفكاراً مختلفة ومميزة لغرفة المعيشة مندمة مع غرفة الطعام ليصبحا وجهان لغرفة واحدة.

العصرية والكلاسيكية معاً

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

العصرية والكلاسيكية معاً عندما تجتمع في تصميماً واحدة تظهر روحاً ولمسة مختلفة على المكان بطريقة أكثر من رائعة وهذا ما ظهر بوضوح في تصميم هذة الغرفة رائع، فقد تم دمج غرفة المعيشة والطعام معاً في مساحة واحدة دون الحاجة إلى وجود فواصل بينهم، وقد ظهرت الكلاسيكية في التصميم من خلال اختيار اللون الرمادى الكلاسيكي للأثاث الذى امتزج بالعصرية من خلال بعض اللمسات من الديكور البسيطة العصرية.

الخشب والألوان

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos غرفة المعيشة
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

دائماً ما أري في استخدام الخشب في الديكور أطلالة مختلفة ولا أعلم السبب حقاً غير أن الخشب بطبيعته يضفي لمسة أنيقة جداً على المكان، وهذا ما ظهر بطريقة بسيطة جداً من خلال تصميم هذة الغرفة الذي اعتمد فيه المصمم على الخشب الطبيعي للأثاث ودمجها مع بعض اللمسات المختلفة للألوان، السجاد وبعض الديكورات

ذكاء التفاصيل

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة زجاج Grey
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

التفاصيل من أهم الأشياء التي يجب الأنتباه لها في تصميم الديكور لأنها تخلق الصورة كاملة، وفي تصميم هذة الغرفة كان للتفاصيل نصيب الأسد فقد تم تنسيق الديكور بها بشكل أكثر من رائع في لمسة بوهيمية تجسدت في اختيار الألوان وتنسيقها مع التفاصيل الصغيرة للديكور، دمج غرفتي المعيشة والطعام معاً خلق للمكان روحاً مختلفة جداً فقد استغل المصمم هذا الدمج لأضافة تفاصيل أكثر لتكتمل الصورة.

العمق والبساطة

Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

أما تصميم هذة الغرفة فجاء فريداً جداً ومميز بشكل كبير من خلال اختيار الديكورات التي مزجت بين العمق، البساطة والطبيعة ايضاً، فقد تجسد العمق في هذا التصميم من خلال اختيار الألوان الباردة ومزجها  كالرمادي والأبيض معاً، والتفاصيل البسيطة للديكور من خلال تلك التابلوهات الصغيرة على الحائط واستخدام الأضاءة المعلقة، أما اختيار الأثاث لهذة الغرفة فكان بسيطاً جداً ويبتعد عن التكلف بشكل واضح.

استغلال المساحة

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS غرفة السفرة
SAS

SAS
SAS
SAS

وأخر تصميم معنا اليوم لدمج غرفة المعيشة والطعام معاً يظهر بشكل كبير ذكاء المصمم في استغلال مساحة الغرفة الصغيرة من خلال اختيار الأثاث بطريقة مناسبة جداً كاستخدام الطاولة المدورة الصغيرة التى أعطت شعوراً بالبساطة والتلقائية في الغرفة، بالأضافة إلى اختيار الوان الغرفة الذي جاء محايداً جداً فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض ليضيف مساحة وهمية للمكان.

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