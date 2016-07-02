المعيشة وغرفة الطعام وجهان لغرفة واحدة

غرفة المعيشة عندما نبدأ في التحدث عنها وعن تصميمها يجب أن نراعي بعض الأمور وتؤخذ في الأعتبار التي يجب أن تميز هذه الغرفة عن غيرها من الغرف داخل المنزل، كالمحافظة على وجود مساحة مناسبة للحركة خلالها براحة,مع مراعاة التصميم المناسب وترتيب الأثاث بطريقة أنيقة، و أن تحافظ على أن تكون حجرة المعيشة في تصميمها بشكل عام لتكون مكاناً مرحاً ومريحاً للاستمتاع بالأنشطة المختلفة، واليوم في هذا المقال سنعرض أفكاراً مختلفة ومميزة لغرفة المعيشة مندمة مع غرفة الطعام ليصبحا وجهان لغرفة واحدة.
العصرية والكلاسيكية معاً عندما تجتمع في تصميماً واحدة تظهر روحاً ولمسة مختلفة على المكان بطريقة أكثر من رائعة وهذا ما ظهر بوضوح في تصميم هذة الغرفة رائع، فقد تم دمج غرفة المعيشة والطعام معاً في مساحة واحدة دون الحاجة إلى وجود فواصل بينهم، وقد ظهرت الكلاسيكية في التصميم من خلال اختيار اللون الرمادى الكلاسيكي للأثاث الذى امتزج بالعصرية من خلال بعض اللمسات من الديكور البسيطة العصرية.
دائماً ما أري في استخدام الخشب في الديكور أطلالة مختلفة ولا أعلم السبب حقاً غير أن الخشب بطبيعته يضفي لمسة أنيقة جداً على المكان، وهذا ما ظهر بطريقة بسيطة جداً من خلال تصميم هذة الغرفة الذي اعتمد فيه المصمم على الخشب الطبيعي للأثاث ودمجها مع بعض اللمسات المختلفة للألوان، السجاد وبعض الديكورات
التفاصيل من أهم الأشياء التي يجب الأنتباه لها في تصميم الديكور لأنها تخلق الصورة كاملة، وفي تصميم هذة الغرفة كان للتفاصيل نصيب الأسد فقد تم تنسيق الديكور بها بشكل أكثر من رائع في لمسة بوهيمية تجسدت في اختيار الألوان وتنسيقها مع التفاصيل الصغيرة للديكور، دمج غرفتي المعيشة والطعام معاً خلق للمكان روحاً مختلفة جداً فقد استغل المصمم هذا الدمج لأضافة تفاصيل أكثر لتكتمل الصورة.
أما تصميم هذة الغرفة فجاء فريداً جداً ومميز بشكل كبير من خلال اختيار الديكورات التي مزجت بين العمق، البساطة والطبيعة ايضاً، فقد تجسد العمق في هذا التصميم من خلال اختيار الألوان الباردة ومزجها كالرمادي والأبيض معاً، والتفاصيل البسيطة للديكور من خلال تلك التابلوهات الصغيرة على الحائط واستخدام الأضاءة المعلقة، أما اختيار الأثاث لهذة الغرفة فكان بسيطاً جداً ويبتعد عن التكلف بشكل واضح.
وأخر تصميم معنا اليوم لدمج غرفة المعيشة والطعام معاً يظهر بشكل كبير ذكاء المصمم في استغلال مساحة الغرفة الصغيرة من خلال اختيار الأثاث بطريقة مناسبة جداً كاستخدام الطاولة المدورة الصغيرة التى أعطت شعوراً بالبساطة والتلقائية في الغرفة، بالأضافة إلى اختيار الوان الغرفة الذي جاء محايداً جداً فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض ليضيف مساحة وهمية للمكان.
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