الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

لعُشاق العمارة التركية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners منازل مزيج خشب وبلاستيك White
Loading admin actions …

جولتنا اليوم في هوميفاي مع مجموعة من المنازل التركية بتصميماتها المذهلة التي غالبًا ما تطغى عليها الفخامة مهما كانت بسيطة العناصر!، سنستكشف معًا هنا سحر التصميم الخارجي وعبقرية الهندسة المعمارية التركية بالإضافة إلى ما يحظى به المصممين الأتراك من حسٍ عالٍ وذوقٍ رفيع جعلوهم في أعلى المراتب .. 

لذا إن كنت من مهوسي العمارة التركية وتُحب أن تستعين ببعض لمسات الأتراك الساحرة في عالمك الخاص، يمكن لهذه التصميمات أن تكون خير دليل يرشدك ويحفزك على الخروج عن كل ما هو نمطي ..

منزل بتصميم عصري ولكن.. بحسٍ ريفي

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners منازل مزيج خشب وبلاستيك White
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

تصميم رائع يتمتع بالهدوء والأناقة في آنٍ واحد لأحد البيوت التركية، تتجلى براعة تصميمه في الواجهة، التي هي كفيلة أن تعطي الانطباع الأول بالفخامة والرقي النابعان من روعة المنزل وتفاصيله الهادئة كتلك النوافذ الزجاجية بتصميمها غير العادي! وكذلك التراس الأبيض المصمم خصيصًا للاسترخاء وجلسات السمر، وأخيرًا تلك الصخور البنية المُزَيّنة لأجزاء متفرقة من الواجهة.

يتمتع المنزل بتصميم جمع بين العصرية والحس الريفي، فأسقف المنزل المقامة على شكل مثلث مفتقد أحد أضلاعه تشبه كثيرًا تصميمات بيوت الغابات وأعطتنا إحساس بأنه ريفي الطراز من أول وهلة، هذا إلى جانب ما يتمتع به المنزل من فناء كبير وُظِفَ بشكل سليم ما بين جزء للساحة الخضراء التي اكتست الأرض بجهة اليمين، وآخرٍ زينته بلاطات هادئة رمادية اللون نُحِتَت عليها نقوش بسيطة تُسِر الناظرين!

منزل من مكونات الطبيعة بساحة خضراء شاسعة

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS منازل
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

أما هذا المنزل فيظهر عليه الاختلاف بوضوح، فهو تحفة معمارية عصرية صورت الأناقة في أبهى صورها، والذي اعتمد المصممون في بنائه بشكل أساسي على مكونات الطبيعة خصوصًا في تصميم واجهته المميزة المكونة في الأساس من شرائح الخشب بألوانه المختلفة.

لعلك إن كنت من أحد قاطني هذا المنزل لن تفكر في الخروج منه مطلقًا! فلمَ تتركه وهو بمساحته الواسعة وتصميمه الراقي وروعة حديقته قادر على أن يفصلك عن العالم ويلبي كل احتياجاتك ويبعث السكينة في نفسِك! هذا إذا ما تطرقنا للحديث عن الحديقة التي كان لها أكبر الأثر في تميزه، فعنصر الخضرة هنا كان عليه عاملًا كبيرًا في إظهار واجهة المنزل، فلولاه لما ظهر المنزل بتلك الإطلالة المبهرة!

قصر غير عادي.. وربما فندق!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تتردد في هيئته كثيرًا بين كونه قصر أم فندق فاخر يمكنك المكوث فيه لأيام للاستمتاع بجمال ما يخبئه من تصميم داخلي! ولكن في الواقع ليس تصميمه الداخلي فقط هو العامل الأساسي وراء تميزه، بل واجهته الراقية أيضًا التي هي أقرب لواجهات أفخم الفنادق.

من هذه الزاوية.. يمكننا بسهولة رؤية الواجهة مكتملة العناصر بمنتهى الوضوح، فهي تعتمد بشكل رئيسي على أربع نوافذ زجاجية في الدور الأرضي بتصميم رسمي أقرب لأبواب مداخل الفنادق، تعلوهم أربع شرفات بتصميم أكثر عصرية وإبداع.

تنتشر مجموعة من المقاعد المريحة يمينًا ويسارًا عند مدخل القصر بهدف الاستجمام والاسترخاء وسط أجواءٍ هادئة وصافية تمامًا لا تشوبها شائبة! صممَ هذا القصر بإسطنبول على يد نخبة من أفضل المهندسين المعماريين الذين برعوا في المزج بين عناصر الثقافات الشرقية والغربية في تصميم هذا الصرح الكبير بزخارفه التركية التقليدية التي يمكننا ملاحظتها بكل سهولة كما موضح بالصورة ..

منزل المثلثات المتعددة!

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

منزل منعزل عن العالم في هيئته.. هدوءه المنبعث من اللون الرمادي السائد على واجهته من أكثر عوامل تميزه، هذا إلى جانب تلك المثلثات المتعددة التي يتخذ سقفه منها شكلًا له، وكأنه بيت من تلك البيوت التي تُبنى غالبًا للأطفال فوق الأشجار كما نراها في الأفلام!

 كان اللون الرمادي اختيارًا موفقًا من قِبَل المصممين لهذا البيت وغريبًا في الوقت ذاته، حيث أنه غالبًا ما يختار المهندسون المعماريون اللون البني لهذه النوعية من تصميمات البيوت. 

فيلا وسط الطبيعة تحاصرها النباتات

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS منازل
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

فيلا رائعة لأصحاب الذوق الرفيع مُصممة لأولئك الذين يرغبون في الحصول إجازة هادئة بعيدًا عن ضغوطات الحياة وصخب المدينة، مقامة على مساحة واسعة في غابة فريدة من نوعها، وسط الطبيعة، تحاصرها النباتات والأشجار من كل جانب وتضفي عليها جمالًا من نوع خاص.

يمكنكم قراءة المقال التالي من هنا: 6 تصميمات رائعة لشرفة مميزة

نافذة السعاده في منزل الأحلام
هل أحببت هذه التصميمات؟ رأيك يهمنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً