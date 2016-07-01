لعُشاق العمارة التركية!

جولتنا اليوم في هوميفاي مع مجموعة من المنازل التركية بتصميماتها المذهلة التي غالبًا ما تطغى عليها الفخامة مهما كانت بسيطة العناصر!، سنستكشف معًا هنا سحر التصميم الخارجي وعبقرية الهندسة المعمارية التركية بالإضافة إلى ما يحظى به المصممين الأتراك من حسٍ عالٍ وذوقٍ رفيع جعلوهم في أعلى المراتب ..

لذا إن كنت من مهوسي العمارة التركية وتُحب أن تستعين ببعض لمسات الأتراك الساحرة في عالمك الخاص، يمكن لهذه التصميمات أن تكون خير دليل يرشدك ويحفزك على الخروج عن كل ما هو نمطي ..