لعُشاق العمارة التركية!

جولتنا اليوم في هوميفاي مع مجموعة من المنازل التركية بتصميماتها المذهلة التي غالبًا ما تطغى عليها الفخامة مهما كانت بسيطة العناصر!، سنستكشف معًا هنا سحر التصميم الخارجي وعبقرية الهندسة المعمارية التركية بالإضافة إلى ما يحظى به المصممين الأتراك من حسٍ عالٍ وذوقٍ رفيع جعلوهم في أعلى المراتب ..
لذا إن كنت من مهوسي العمارة التركية وتُحب أن تستعين ببعض لمسات الأتراك الساحرة في عالمك الخاص، يمكن لهذه التصميمات أن تكون خير دليل يرشدك ويحفزك على الخروج عن كل ما هو نمطي ..
تصميم رائع يتمتع بالهدوء والأناقة في آنٍ واحد لأحد البيوت التركية، تتجلى براعة تصميمه في الواجهة، التي هي كفيلة أن تعطي الانطباع الأول بالفخامة والرقي النابعان من روعة المنزل وتفاصيله الهادئة كتلك النوافذ الزجاجية بتصميمها غير العادي! وكذلك التراس الأبيض المصمم خصيصًا للاسترخاء وجلسات السمر، وأخيرًا تلك الصخور البنية المُزَيّنة لأجزاء متفرقة من الواجهة.
يتمتع المنزل بتصميم جمع بين العصرية والحس الريفي، فأسقف المنزل المقامة على شكل مثلث مفتقد أحد أضلاعه تشبه كثيرًا تصميمات بيوت الغابات وأعطتنا إحساس بأنه ريفي الطراز من أول وهلة، هذا إلى جانب ما يتمتع به المنزل من فناء كبير وُظِفَ بشكل سليم ما بين جزء للساحة الخضراء التي اكتست الأرض بجهة اليمين، وآخرٍ زينته بلاطات هادئة رمادية اللون نُحِتَت عليها نقوش بسيطة تُسِر الناظرين!
أما هذا المنزل فيظهر عليه الاختلاف بوضوح، فهو تحفة معمارية عصرية صورت الأناقة في أبهى صورها، والذي اعتمد المصممون في بنائه بشكل أساسي على مكونات الطبيعة خصوصًا في تصميم واجهته المميزة المكونة في الأساس من شرائح الخشب بألوانه المختلفة.
لعلك إن كنت من أحد قاطني هذا المنزل لن تفكر في الخروج منه مطلقًا! فلمَ تتركه وهو بمساحته الواسعة وتصميمه الراقي وروعة حديقته قادر على أن يفصلك عن العالم ويلبي كل احتياجاتك ويبعث السكينة في نفسِك! هذا إذا ما تطرقنا للحديث عن الحديقة التي كان لها أكبر الأثر في تميزه، فعنصر الخضرة هنا كان عليه عاملًا كبيرًا في إظهار واجهة المنزل، فلولاه لما ظهر المنزل بتلك الإطلالة المبهرة!
تتردد في هيئته كثيرًا بين كونه قصر أم فندق فاخر يمكنك المكوث فيه لأيام للاستمتاع بجمال ما يخبئه من تصميم داخلي! ولكن في الواقع ليس تصميمه الداخلي فقط هو العامل الأساسي وراء تميزه، بل واجهته الراقية أيضًا التي هي أقرب لواجهات أفخم الفنادق.
من هذه الزاوية.. يمكننا بسهولة رؤية الواجهة مكتملة العناصر بمنتهى الوضوح، فهي تعتمد بشكل رئيسي على أربع نوافذ زجاجية في الدور الأرضي بتصميم رسمي أقرب لأبواب مداخل الفنادق، تعلوهم أربع شرفات بتصميم أكثر عصرية وإبداع.
تنتشر مجموعة من المقاعد المريحة يمينًا ويسارًا عند مدخل القصر بهدف الاستجمام والاسترخاء وسط أجواءٍ هادئة وصافية تمامًا لا تشوبها شائبة! صممَ هذا القصر بإسطنبول على يد نخبة من أفضل المهندسين المعماريين الذين برعوا في المزج بين عناصر الثقافات الشرقية والغربية في تصميم هذا الصرح الكبير بزخارفه التركية التقليدية التي يمكننا ملاحظتها بكل سهولة كما موضح بالصورة ..
منزل منعزل عن العالم في هيئته.. هدوءه المنبعث من اللون الرمادي السائد على واجهته من أكثر عوامل تميزه، هذا إلى جانب تلك المثلثات المتعددة التي يتخذ سقفه منها شكلًا له، وكأنه بيت من تلك البيوت التي تُبنى غالبًا للأطفال فوق الأشجار كما نراها في الأفلام!
كان اللون الرمادي اختيارًا موفقًا من قِبَل المصممين لهذا البيت وغريبًا في الوقت ذاته، حيث أنه غالبًا ما يختار المهندسون المعماريون اللون البني لهذه النوعية من تصميمات البيوت.
فيلا رائعة لأصحاب الذوق الرفيع مُصممة لأولئك الذين يرغبون في الحصول إجازة هادئة بعيدًا عن ضغوطات الحياة وصخب المدينة، مقامة على مساحة واسعة في غابة فريدة من نوعها، وسط الطبيعة، تحاصرها النباتات والأشجار من كل جانب وتضفي عليها جمالًا من نوع خاص.
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