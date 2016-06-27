شرفات بأحلى السمات

تكون الشرفة في المنزل كما المتنفس في جسد الإنسان، هي مصدر الهواء و الضوء الرئيسي اللازمين لحياة صحية و نشيطة، الشرفة مصدراً لاستجمامنا و المنزل الذي لا يوجد فيه شرفه و يستعاض عنه بنوافذ حتى لو كانت كبيرة فقد افتقد جزءاً كبيراً من مميزات أي بيت خصوصاً لو كانت تلك الشرفة يمكن أن تصمم بشكل استثنائي ليكون بحق الوسيلة الأسرع للترويح عن النفس بداخل المنزل دون عناء أو مصروفات إضافية، حاولنا اليوم أن نجمع لكم نحو 6 تصميمات مختلفة لشرفة الأحلام نتمنى أن تنال إعجابكم