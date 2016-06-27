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شرفات بأحلى السمات

Mohammed Awad Mohammed Awad
Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani سطح مستوي / رووف مستوي
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تكون الشرفة في المنزل كما المتنفس في جسد الإنسان، هي مصدر الهواء و الضوء الرئيسي اللازمين لحياة صحية و نشيطة، الشرفة مصدراً لاستجمامنا و المنزل الذي لا يوجد فيه شرفه و يستعاض عنه بنوافذ حتى لو كانت كبيرة فقد افتقد جزءاً كبيراً من مميزات أي بيت خصوصاً لو كانت تلك الشرفة يمكن أن تصمم بشكل استثنائي ليكون بحق الوسيلة الأسرع للترويح عن النفس بداخل المنزل دون عناء أو مصروفات إضافية، حاولنا اليوم أن نجمع لكم نحو 6 تصميمات مختلفة لشرفة الأحلام نتمنى أن تنال إعجابكم

مساحة خاصة

MECCANO | Genova, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

و في هذا النموذج الساحر لشرفة الأحلام نلاحظ مزيجاً رائعاً بين الانفتاح و الخصوصية الكراسي بالألوان الزاهية و الزروع و النباتات و كذلك أرجوحة الاستجمام تظهر في الصورة، و كل ذلك يمنحنا جزءاً كبيراً من المساحةا لذهنية للاشتراك مع الطبيعية في الهواء الطلق دون قيود ، و هذا النموذج منتشر للغاية ، حيث نسمح للمساحة الكبيرة بأخذ حرية كاملة في الشرفة و هو ما يزيد من حرية اختياراتنا فيها فيما بعد

مزيج ساحر

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO برجولا جانبية
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

الألوان المستخدمة في الشرفة لابد و أن تكون متماشية تماماً مع البيئة الخارجية و صفاتها، فمثلاً اللون الأبيض هنا مثالي مع مشهد السحاب الذي لا يحجبه شيء عن الشرفة، أما الضلوع و السقف المعلق الخشبي المفرغ في ذاته من أجمل الأساليب المستخدمة لرؤية أكثر و أوضح للسماء مع عدم تقيد بانغلاق قد يعكس الرؤية الواضحة الواسعة بالخارج ، و السقف المفرغ يسمح بتلاعب أكثر جمالاً بين ظلال الشمس في النهار ومع الضوء ليلاً

معتادة

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

النماذج المعتادة للشرفات تكون متقبلة بشكل كبير للنفس البشرية، فمائدة في الشرفة مع كراسي صغيرة الحجم و سقف يعمل كمظلة و يكون امتداداً طبيعياً لسقف الغرفة التي تطل منها الشرفة ، إسلوب معتاد و متبع في العديد من بيوتنا، المروحة المعلقة رائعة و النباتات كذلك..

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خصوصية

Ristrutturazione Palazzetto ottocentesco – Sorso 2011., Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI بلكونة أو شرفة
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

على العكس تماماً فإن الشرفة يمكن أن تكون معدة لشخص واحد فقط تمنحه الاستجمام و الخصوصية اللازمتين لحياة أفضل، النباتات عنصر ثابت تقريباً في كافة النماذج التي تصفحناها سوياً، و الكرسي الممدد يعتبر علامة التأمل الدائمة في معظم الشرفات ذات المساحة الكبيرة و المطلوبة لتأمل و استرخاء مميزين

حب المشاركة

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani سطح مستوي / رووف مستوي
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

الشرفات من أجمل الأماكن للمشاركة و تبادل أطراف الحديث مع الاهل و الأصدقاء و تعوض كثيراً عن الحدائق المنزلية ، فما أجمل أن تعقد جميع مناظراتك و محادثاتك مع ضيوفك و أصدقائك في شرفتك التي تتسع للكثيرين، و طريقة اعدادها تجعلك تشعر و كأنك في أحد الكافيهات العامة الأنيقة، راعي مسألة تناغم المقاعد و تباهي ألوانها تناثر الزروع في جميع أركان الشرفة لاضفاء مزيد من الشعور الجيد

شاعرية

Sopraelevazione condominio KRISTALL, Grendene Design Grendene Design بلكونة أو شرفة
Grendene Design

Grendene Design
Grendene Design
Grendene Design

يمكن أيضاً أن تكون الشرفة خليطاً سحرياً بين الخصوصية و المشاركة عن طريق تقسيمها ذاتياً بالمقاعد و الاثاث لتلبي كافة المفاهيم المذكورة، فيظهر هنا مثلاً الكرسيين المائلين دليل الاسترخاء، و كذلك مقاعد متناثرة هنا و هناك دليل على العدد الكبير المعدة لأجله، فهي بذلك جمعت بين الغايتين، أما الشيء الأبرز في هذا النموذج هو الأقمشة الغطية للمظلة الخشبية ، شيء أكثر من مميز و استخدامها في مواجهة الجبل اضفى احساساً ساحراً لا يوصف

الجمال يبدأ من الواجهة.. واجهات منازل أكثر من رائعة
أفكار رائعة لتصميم شرفة منزل فريدة

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