شرفات بأحلى السمات

تكون الشرفة في المنزل كما المتنفس في جسد الإنسان، هي مصدر الهواء و الضوء الرئيسي اللازمين لحياة صحية و نشيطة، الشرفة مصدراً لاستجمامنا و المنزل الذي لا يوجد فيه شرفه و يستعاض عنه بنوافذ حتى لو كانت كبيرة فقد افتقد جزءاً كبيراً من مميزات أي بيت خصوصاً لو كانت تلك الشرفة يمكن أن تصمم بشكل استثنائي ليكون بحق الوسيلة الأسرع للترويح عن النفس بداخل المنزل دون عناء أو مصروفات إضافية، حاولنا اليوم أن نجمع لكم نحو 6 تصميمات مختلفة لشرفة الأحلام نتمنى أن تنال إعجابكم
و في هذا النموذج الساحر لشرفة الأحلام نلاحظ مزيجاً رائعاً بين الانفتاح و الخصوصية الكراسي بالألوان الزاهية و الزروع و النباتات و كذلك أرجوحة الاستجمام تظهر في الصورة، و كل ذلك يمنحنا جزءاً كبيراً من المساحةا لذهنية للاشتراك مع الطبيعية في الهواء الطلق دون قيود ، و هذا النموذج منتشر للغاية ، حيث نسمح للمساحة الكبيرة بأخذ حرية كاملة في الشرفة و هو ما يزيد من حرية اختياراتنا فيها فيما بعد
الألوان المستخدمة في الشرفة لابد و أن تكون متماشية تماماً مع البيئة الخارجية و صفاتها، فمثلاً اللون الأبيض هنا مثالي مع مشهد السحاب الذي لا يحجبه شيء عن الشرفة، أما الضلوع و السقف المعلق الخشبي المفرغ في ذاته من أجمل الأساليب المستخدمة لرؤية أكثر و أوضح للسماء مع عدم تقيد بانغلاق قد يعكس الرؤية الواضحة الواسعة بالخارج ، و السقف المفرغ يسمح بتلاعب أكثر جمالاً بين ظلال الشمس في النهار ومع الضوء ليلاً
النماذج المعتادة للشرفات تكون متقبلة بشكل كبير للنفس البشرية، فمائدة في الشرفة مع كراسي صغيرة الحجم و سقف يعمل كمظلة و يكون امتداداً طبيعياً لسقف الغرفة التي تطل منها الشرفة ، إسلوب معتاد و متبع في العديد من بيوتنا، المروحة المعلقة رائعة و النباتات كذلك..
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على العكس تماماً فإن الشرفة يمكن أن تكون معدة لشخص واحد فقط تمنحه الاستجمام و الخصوصية اللازمتين لحياة أفضل، النباتات عنصر ثابت تقريباً في كافة النماذج التي تصفحناها سوياً، و الكرسي الممدد يعتبر علامة التأمل الدائمة في معظم الشرفات ذات المساحة الكبيرة و المطلوبة لتأمل و استرخاء مميزين
الشرفات من أجمل الأماكن للمشاركة و تبادل أطراف الحديث مع الاهل و الأصدقاء و تعوض كثيراً عن الحدائق المنزلية ، فما أجمل أن تعقد جميع مناظراتك و محادثاتك مع ضيوفك و أصدقائك في شرفتك التي تتسع للكثيرين، و طريقة اعدادها تجعلك تشعر و كأنك في أحد الكافيهات العامة الأنيقة، راعي مسألة تناغم المقاعد و تباهي ألوانها تناثر الزروع في جميع أركان الشرفة لاضفاء مزيد من الشعور الجيد
يمكن أيضاً أن تكون الشرفة خليطاً سحرياً بين الخصوصية و المشاركة عن طريق تقسيمها ذاتياً بالمقاعد و الاثاث لتلبي كافة المفاهيم المذكورة، فيظهر هنا مثلاً الكرسيين المائلين دليل الاسترخاء، و كذلك مقاعد متناثرة هنا و هناك دليل على العدد الكبير المعدة لأجله، فهي بذلك جمعت بين الغايتين، أما الشيء الأبرز في هذا النموذج هو الأقمشة الغطية للمظلة الخشبية ، شيء أكثر من مميز و استخدامها في مواجهة الجبل اضفى احساساً ساحراً لا يوصف