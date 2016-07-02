رحلة بيت إلى المستقبل

و لكن إذا أخذنا جولة داخل هذا البيت الزجاجي سوف نرى تغيير مدهش فالواجهة الخلفية بدت كإضافة ثرية ولكنها لم تعطي هذا الانطباع المبهر، حيث أن المنزل تحول من منزل قديم إلى منزل مستقبلي أشبه بسفينة الفضاء.فبهذه التفاصيل الأنيقة و الفتحات السماوية تغير شكل و طراز و روح و إحساس المكان تماماً والمثير للدهشة أن كل هذا حدث بدون تغير كبير في الشكل الخارجي للبيت.

في غرفة المعيشة و رغم قلة كمية الأثاث من أجل الحصول على إتساع في المكان فكان إختيار الأثاث نفسه بعناية فائقة، خامة الأثاث من الجلد كما أخذ اللون البيج مع بعض الإضافات من اللون النبيتي أيضاً، فوفر راحة و أناقة. استغلال أجزاء غير مستغلة من الحديقة لتكون عصب للمنزل و تغيره تماماً بهذا الشكل، حيث صنع الإمتداد الزجاجي فارق في حياة هذا المبنى فكان بمثابة زراعة عضو جديد لانقاذ المبنى.