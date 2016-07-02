رحلة بيت إلى المستقبل

هذا البيت القديم و الذي يرجع تاريخه إلى عام 1920 شكله من الخارج قديم و تقليدي و لكن أنتظر المفاجأة بعد تجديده و جعله بيتاً على الطراز المودرن بعمل تغيير تام و شامل. هذا البيت كان يحتوي على 3 غرف نوم و حمام واحد و لكنه تحول لبيت ذو 4 غرف نوم و 3 حمامات فاخرة و بدروم مجهز بعناية ليتم استخدامه واستغلاله كصالة ألعاب رياضية و مكان للتخزين.
تعالوا نذهب في جولة عبر الزمن داخل البيت اللندني والذي قام بتجديده المصمم Paul Wiggins Architects.
في هذه الصورة يظهر الفرق بين الواجهة الرئيسية، قبل و بعد التجديد، حيث أن أعلى هي الواجهة بعد التجديد. لاحظ الفرق ستجد بعض التعديلات البسيطة، فالمصمم حافظ على الشكل والطراز القديمان مع بعض الإضافات البسيطة، فيمكنك بالكاد ملاحظة أي تغيير. حيث حرص المصمم على إبقاء الشكل كما هو حتى لا يتأثر الحي و المباني المحيطة بأي تغيرات في الواجهة.
أما إذا إنتقلنا للواجهة الخلفية سندرك حجم البيت الحقيقي و حجم المساحة المهدرة والتي يمكن استغلالها بشكل أفضل، فبازالة الشرفة الزجاجية الخلفية و استغلال جزء من الحديقة و صيانة بعض الأجزاء التي تحتاج صيانة يمكننا الحصول على مساحة كبيرة إضافية للمنزل وإتاحة الفرصة لإضافة عدد من الغرف، فدعونا نرى النتيجة النهائية..
هنا تظهر النتيجة بعد التجديد، مع توافر المساحة كان من المتوقع أن يستغل المعماري المساحة أفقياً و رأسياً ولكنه أختار أن يتوسع أفقيا بأخذ جزء من مساحة الحديقة، لبناء إمتداد زجاجي للمبنى، والنتيجة، واجهة خلفية رائعة بإضافة بيت زجاجي مودرن و الذي يعطي للبيت خفة وعظمة و فخامة.
و لكن إذا أخذنا جولة داخل هذا البيت الزجاجي سوف نرى تغيير مدهش فالواجهة الخلفية بدت كإضافة ثرية ولكنها لم تعطي هذا الانطباع المبهر، حيث أن المنزل تحول من منزل قديم إلى منزل مستقبلي أشبه بسفينة الفضاء.فبهذه التفاصيل الأنيقة و الفتحات السماوية تغير شكل و طراز و روح و إحساس المكان تماماً والمثير للدهشة أن كل هذا حدث بدون تغير كبير في الشكل الخارجي للبيت.
في غرفة المعيشة و رغم قلة كمية الأثاث من أجل الحصول على إتساع في المكان فكان إختيار الأثاث نفسه بعناية فائقة، خامة الأثاث من الجلد كما أخذ اللون البيج مع بعض الإضافات من اللون النبيتي أيضاً، فوفر راحة و أناقة. استغلال أجزاء غير مستغلة من الحديقة لتكون عصب للمنزل و تغيره تماماً بهذا الشكل، حيث صنع الإمتداد الزجاجي فارق في حياة هذا المبنى فكان بمثابة زراعة عضو جديد لانقاذ المبنى.
تخيل نفسك في هذا المطبخ الفخم تشهد روعة المنظر من كوة السقف أو الشباك السماوي و تكون جزء من الطبيعة بهذا الشكل، كان يجب أن يعبر المطبخ عن نفس الروعة، فرغم أنه من الطراز المينيمال ولكن كل تفاصيله تدل على الفخامة. المطبخ من اللون الأبيض مع لون رمادي داكن و نبيتي داكن ليعملا تباين رائع.
هذا المنزل بالفعل من المستقبل فهو منزل به كل شىء، حيث صمم بدورم ليس فقط ليكون مخزناً و مستودعاً لأي شئ يراد تخزينه في البيت و لكن ليضم أيضاً صالة ألعاب مزودة بأجهزة متنوعة ومكان لتخزين المتوسكيلات و الدراجات و لكن كيف يتم تشوين وتخزين هذه الدراجات في دور تحت الأرض؟
حرص المصمم على عمل اللازم و عدم إغافال أي تفصيلة. فقام بتصمم هذا الناقل كأداة لنقل المعدات الثقيلة من مستوى أعلى إلى البدروم وإلا فكيف يمكنه نقل هذه الأدوات و الأجهزة الثقيلة إلى الأسفل.
الاضاءة الملونة الفضائية غيرت الشكل الصباحي للمنزل تماماً، فأصبح ملائم لإستقبال و تجمع العائلة و الأصدقاء كما يمكنهم استغلال هذه المساحة لعمل سينما منزلية.
أنظر لهذه الواجهة الخلفية، فهي مبهرة مع وجود الإضاءة الملونة ليلاً، كما تظهر التباين الرائع بين واجهة المنزل الأمامية والخلفية ليكون مرورك في هذا البيت كرحلة عبر الزمن.