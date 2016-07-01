شقة استوديو بطابق ميزانين

أنظر لهذه الشقة الجميلة، فهي تقع كجزء من الطابق العلوي في مبنى سكني في وسط باريس بمساحة صغيرة، حوالي 22 متر مربع. شقة من تصميم Marion Rocher و التي ظهرت براعتها في توفير كل الغرف المطلوبة من النوم للمطبخ للمعيشة و الحمام بمساحات معقولة وتجنب الضيق.
تعالوا لنصحبكم في جولة في هذه الشقة الرائعة.
شقة استوديو على نظام الميزانين تجمع بين الراحة و العملية و الجمال، حيث تم استغلال السقف العالي وتم استخدام جزء من الفراغ الرأسي لعمل طابق ميزانين لغرفة نصل إليها من خلال السلم. ليوفر الاحتياجات الأساسية في المنزل مثل النوم،الحمام، المطبخ و المعيشة كما وفر أماكن للتخزين أيضاً.
تم الحفاظ على العناصرالقديمة والأساسية للمنزل مثل الأرضية الخشبية و الكمرات الخشبية، والتي تظهر في السقف أعلى غرفة المعيشة و فوق المطبخ والحمام. وتم خفض سقف المطبخ و الحمام، لتوسيع واستغلال دور الميزانين بأقصى درجة.
تم الحفاظ على الأرضية الخشبية والكمرت الخشبية في السقف والذي يعطي غرفة المعيشة بُعد كلاسيكي رائع، و تم دهان الحوائط على الجانبين من اللون الرمادي، ما عدا حائط النوافذ فقد تم دهانة باللون الأبيض. على هذا الحائط يوجد نافذتين لتمرير الضوء والتهوية الطبيعة، و اللذان بدورهما يطلان على شرفة خارجية. على الحائط الأبيض بين النافذتين وضعت مرآة ذات شكل جميل و نقوش كلاسيكية و تحتها طاولة جانبية.
أما أثاث غرفة المعيشة فيتكون من أريكة لشخصين باللون الأسود عليها وسائد ملونة وأمامها طاولة قهوة عملية لا تحتل مساحة كبيرة.
شرفة صغيرة ممهدة بنجيلة صناعية لتكون بمثابة حديقة خاصة لشقة الاستوديو و متنفس لها في الطبيعة والهواء الطلق، فأحواض الزرع محيطة بالسور لتخلق جو رائع للشرفة. كما يظهر أمامنا طاولة و كرسيين يأخذوا درجات لألوان وردية و قرمزية لتضيف بهجة للشرفة.
يظهر هنا مطبخ رائع مجهز على طراز مودرن رغم صغر حجمه فهو يأخذ شكل حرف L بطبيعة موقعه بين المدخل وحائط الحمام. لم تضحي المصممة بالأجهزة الكهربائية حيث وفرت مكاناً للميكروويف و الفرن والثلاجة، كما وضع الحوض في الركن لتجنب تضيع مساحة من رخامة المطبخ. أيضاً وفرت مساحة تخزينية مناسبة و متمثلة في الخزانات و أيضاً في الرفوف.
حوائط المطبخ من اللون الأبيض لتُظهر الأثاث بلونه الرمادي الجميل، الأرضية من البلاطات الرمادية الجميلة و من الملاحظ أن أرضية المطبخ و الحمام مختلفة عن باقي الشقة مما يعمل حدود مخفية لهذه الفراغات.
هذا الحمام و على الرغم من صغره ألا أنه من أكثر الحمامات عمليه في التصميم. فحرصت المصممة على وضع رف تحت الحوض بشكل جمالي يتناسب مع حائط الموزيك الاسود في حائطي حوض الإستحمام و الحوض، فأصبح كجزء من الحمام. باقي الحوائط مدهونة باللون الرمادي لتصنع تناسق جميل.
في الحمام يوجد حوض استحمام بمقاس مناسب ليناسب الاسترخاء و لوح زجاجي يفصل بينه و بين التواليت ليمنع تسرب المياه.
في هذا الجزء من الشقة تم رفع الأرضية درجة لتستغل كمقعد وأيضاً كمكان للتخزين، كما صممت رفوف بشكل عشوائي في هذا الركن ووضع عدد من الوسائد لاستغلال الركن في الاسترخاء بجوار النافذة. على هذه الدرجة تبدأ السلالم التي تصل بنا إلى الدور العلوي.
في الدور العلوي و فور الصعود من خلال السلم نجد أنفسنا في غرفة النوم، و التي تتميز بالخصوصية وخاصة بهذا السور الذي يحيط بدور الميزانين. المساحة تناسب مقاس سرير، و خاصة مع السقف المرتفع، كما أن السور خلف ظهر السرير عالي فتم استغلاله كرف لوضع الاضاءة و بعض الكتب.