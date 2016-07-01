شقة استوديو بطابق ميزانين

أنظر لهذه الشقة الجميلة، فهي تقع كجزء من الطابق العلوي في مبنى سكني في وسط باريس بمساحة صغيرة، حوالي 22 متر مربع. شقة من تصميم Marion Rocher و التي ظهرت براعتها في توفير كل الغرف المطلوبة من النوم للمطبخ للمعيشة و الحمام بمساحات معقولة وتجنب الضيق.

تعالوا لنصحبكم في جولة في هذه الشقة الرائعة.