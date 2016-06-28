بيت السهل الممتنع

من أرقى البيوت البيضاء التي مرت علينا خلال تحليلنا لشكلها و تصميمها الفني من الداخل و الخارج، هناك العديد منا لتفاصيل الثرية في معناها و فحواها، و نجاحات كبيرة حققها المصمم في كيفية استغلال أمثل لعدد من النقاط الديكورية اللازمة لاظهار هذا البيت بهذا المظهر الراقي الجذاب، حيث سيطرة اللون الأبيض في معظم الأنحاء لم تأخذ و تقلل من قيمة الجهد المبذول في إضفاء لمسات أخرى في الطلاءات رغم قلتها لكسر سيطرة اللون الأبيض عنوان الاناقة في الديكور، و هو لن يخرج عن باقي التصميمات الأسيوية التي ينتمي لها حيث يتميز بالمساحات الصغيرة و المصنوعات الخشبية و الديكور البسيط الجمالي ..