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بيت السهل الممتنع

Mohammed Awad Mohammed Awad
緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス غرفة السفرة
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من أرقى البيوت البيضاء التي مرت علينا خلال تحليلنا لشكلها و تصميمها الفني من الداخل و الخارج، هناك العديد منا لتفاصيل الثرية في معناها و فحواها، و نجاحات كبيرة حققها المصمم في كيفية استغلال أمثل لعدد من النقاط الديكورية اللازمة لاظهار هذا البيت بهذا المظهر الراقي الجذاب، حيث سيطرة اللون الأبيض في معظم الأنحاء لم تأخذ و تقلل من قيمة الجهد المبذول في إضفاء لمسات أخرى في الطلاءات رغم قلتها لكسر سيطرة اللون الأبيض عنوان الاناقة في الديكور، و هو لن يخرج عن باقي التصميمات الأسيوية التي ينتمي لها حيث يتميز بالمساحات الصغيرة و المصنوعات الخشبية و الديكور البسيط الجمالي ..

الخارج غامض

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス منازل
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

من الخارج يبدو هذا المنزل هاديء الطباع و كأنه إحدى المصحات النفسية المطلوب فيها الهدوء و النقاء في كل أرجاءها، النوافذ الصغيرة و المتناثرة و غير المتناسقة ترمي إلى شيء ما مختلف في عقل المصمم يريد تطبيقه على أرض الواقع ، و لكن دعونا نكتشفه سوياً

الفناء مريح

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス حديقة
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

ذلك البيت يوجد به فناءاً خلفياً و ليس حديقة أمامية و لقد روعي فيها التنسيق بين النباتات و بين الشرفة شبه المستقلة أمام الزجاج الشفاف الذي صنعت منه النوافذ الأرضية بالكامل مع اطارات المعدن، و الهي مساحة جيدة للتريض البسيط و استنشاق الهواء النظيف في الصباح مع قليل من الاسترخاء و التأمل ..

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آسيوي الطباع

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス غرفة الميديا
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

أما من الداخل، فإن التصميم كما البيوت الآسيوية يعتمد على المقاعد الصغيرة و قطع الأثاث الضرورية فقط دون تفريط أو إفراط على قدر المستخدمين للمنزل بكل دقة، فهنا مثلاً نجد المشهد على الفناء الخلفي و النباتات التي سلطنا الضوء عليها مع المنضدة الخاصة بالطعام و المعدة لشخصين فقط مع مقعد آخر للجلوس باللون الأحمر لكسر جمود الالوان الفاتحة

أواني عتيقة

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス الممر الحديث، المدخل و الدرج
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

من أكثر مميزات هذا البيت و سنلاحظها في كل الصور تقريباً هو تلك التحف المعدنية الصغيرة جداً و التي يرجح أن تكون فلكورية أو ذات طابع أثري و هي تعبر عن أواني الريف الآسيوي بكل تأكيد و قد وضعت هنا على الأرفف الزجاجية بكل احترافية و تنسيق

بساطة

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス غرفة السفرة
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

من جهة أخرى تظهر الأواني المعدنية العتيقة في تلك الزاوية أيضاً بشكل أكثر وضوحاً و اندماجاً مع المائدة الرئيسية للطعام باعتبارها أواني للطهي و الشرب و لكنها ديكور في النهاية

معيشة

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス غرفة السفرة
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

نلاحظ بشكل ثابت استخدام المصمم لتكديس و تركيز الاستخدامات الاساسية للحياة اليومية في الدور الأرضي من هذا البيت، حيث الطعام و المطبخ و الغرفة المعدة للجلوس و كذلك الشرفة و كرسي اضافي للاسترخاء و يبدو أنه خصص الدور العلوي للنوم فقط

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ضوء و فكر

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス الممر الحديث، المدخل و الدرج
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

استخدام بيع لدرجات السلم لعكس ضوء الشمس القادم من النافذة العلوية للسلم و التي كنا نراها من الخارج متناثرة، الضوء و كأنه سلاسل الذهب يرفرف على الجدار الخشبي للسلم فيعطينا هذا الشكل الرائع ، تصميم احترافي بالذكاء دون عناء و تكاليف

خزانة رائعة

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス حمام
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

الغرفة العلوية للنوم كما توقعنا و تحقق حدثنا ، و النوافذ الصغيرة تطل علينا من جديد و لكن تلك المرة من الداخل، و قد تم تثبيت خزانة الملابس للحفاظ على المساحة تم وضعها في الحائط و فتح ارفف بشكل هندسي و رفوف من الخشب و طلاءها باللون الأبيض مع الجدران و السقف، فأعطت شكلاً حداثياً أيضاً

حمام مقبول

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス حمام
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

الحمام لا يختلف كثيراً عن الدور الارضي أو حتى خزانة الملابس البيضاء، كل شيء فيه ينم عن استغلال أمثل للمساحات مع عدم الخروج عن التقليدية بشتى الطرق، و هو ما يظهر في الخزانة السفلية للحوض بشكل كبير ..

منزل تقليدي؟ و الداخل مفاجأة!
حينما يلتقي الإبداع   الآسيوي القديم و الحديث 

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