أفضل 5 تجديدات لواجهات المنازل

هناك العديد من الأفكار لتجديد المنزل، فتجديده سواء بزراعة الحديقة أو عمل إعادة تخطيط لديكور جديد سواء كان كبيراً أو بسيطاً مطلوب من حين لأخر، و لكن أحياناً يكون الإتجاه نحو تجديد الواجهة الخارجية لأسباب عديدة، فقد نحتاج لترميم منزل قديم أو قد نكون مللنا شكل واجهة منزلنا القديمة أو نريد تغير الطراز، في كل الأحوال تجديد الواجهة ليس بالأمر السهل لدى الكثير منا و يتطلب الرجوع لمتخصص للحصول على الواجهة المعبرة عن شخصية المنزل و عن ساكينيه.

دعوني أصحبكم في جولة لنرى نماذج مختلفة من الواجهات قبل و بعد التجديد..