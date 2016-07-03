الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفضل 5 تجديدات لواجهات المنازل

Marwa Hasan Marwa Hasan
囲炉裏のある家, 灯和屋(株式会社シェアスタイル) 灯和屋(株式会社シェアスタイル)
Loading admin actions …

هناك العديد من الأفكار لتجديد المنزل، فتجديده سواء بزراعة الحديقة أو عمل إعادة تخطيط لديكور جديد سواء كان كبيراً أو بسيطاً مطلوب من حين لأخر، و لكن أحياناً يكون الإتجاه نحو تجديد الواجهة الخارجية لأسباب عديدة، فقد نحتاج لترميم منزل قديم أو قد نكون مللنا شكل واجهة منزلنا القديمة أو نريد تغير الطراز، في كل الأحوال تجديد الواجهة ليس بالأمر السهل لدى الكثير منا و يتطلب الرجوع لمتخصص للحصول على الواجهة المعبرة عن شخصية المنزل و عن ساكينيه.

دعوني أصحبكم في جولة لنرى نماذج مختلفة من الواجهات قبل و بعد التجديد..

قبل: شرفة المهملة

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

كانت هذه الشرفة مهملة فهنا الدهان بالي والأرضية متهالكة، كما أن أصص الزرع متفرقة، فشكل الشرفة لم يكن مشجع على استخدامها.

بعد: الشرفة عادت للحياة

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

تجديد الواجهات الخارجية يحيي البيت و يعطية إطلالة جديدة، في هذا المثال تم تغليف الواجهة بالحجر فأعطتها تأثير رائع و مختلف عن شكلها السابق، كما تم تغير الأرضية لبلاطات تتحمل العوامل الجوية الخارجية، فبتجديد هذه الشرفة أو السطوح فقد حصل المنزل على متنفس أنيق و جميل.

قبل: منزل مهجور

囲炉裏のある家, 灯和屋(株式会社シェアスタイル) 灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

هذا المنزل القديم المهجور يبدو كئيباً و مخيف، فالارض جافة و رمادية، الزجاج متكسر و متهالك، و لكنه يبدو أن له إمكانيات عالية وغير مستغلة، فترى كيف يكون شكل الواجهة بعد التجديد؟

بعد: منزل منتعش

囲炉裏のある家, 灯和屋(株式会社シェアスタイル) 灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

تفاجأنا الواجهة بشكلها الجديد، فقد تم طلائها بلون فاتح، و الذي أعطى إطلالة منعشة و مرحبة بالزائرين. تم تغير الكثير من التفاصيل فأضاف المصمم شرفة خارجية خارج المنزل وأضاف كرسي لإستغلال البيئة الخارجية كفناء جميل. تم أيضاً تغير المدخل و إضافة مظلة لتغطي الجزء الأيسر من المنزل. ثم تمت إزالة الشرفات العلوية والإكتفاء بوضع سور قصير مكان الشرفات، كما أنهى التصميم بمدخل من الحجر يحفه المزروعات المختلفة و يؤدي الى المدخل.

الشئ الظاهر في التصميم هو التباين بين المصمت في التفاصيل على جوانب المنزل الأربعة و الشفاف في الزجاج والذي أعطى روحاً فنية للمبنى.

قبل: مبنى ناء

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve منازل
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

مبنى مهجور و لا يبدو عليه أية علامات للحياه، فهو كئيب و طارد لأي زائر، فكيف يمكن تجديد هذا المبني؟

بعد: مبنى مرحب

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve منازل
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

و لكن أنظر إليه بعد التطوير و التجديد، فقد تم طلائة بدهان فاتح اللون مع عمل تجليد لجزء من الواجهة بالحجر. و أيضاً تم تمهيد الأرضية المحيطة بالمبنى بحجر صغير فاتح اللون فعكس جمال و رونق على المبنى.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

قبل: مبنى كلاسيكي عتيق

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto بلكونة أو شرفة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

هذا المبنى لا يبدو سيئاً فيمكنك أيضاً تجديد الواجهة لتغير تصميم معين حتى لو كان المبنى في حالة جيدة.

بعد: منزل مفعم بالحيوة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

و لكن شاهد المبنى بعد التجديد أكاد لا أصدق أن هذا هو نفس المبنى السابق،من فرط روعة تصميم Juan Luis Fernández Arquitecto فقد تم تبديل الحديقة بفناء خلفى مبلط بالحجر كما تم إضافة حمام سباحة، كل ذلك من أجل تغيير شكل و طراز الواجهة من طراز كلاسيكي لطراز مودرن و الذي تم ببراعة شديدة. فراعى المصمم التناسق في الألوان وتوزيع الإضاءة بشكل جيد و أيضاً استخدام خامات مناسبة و أخيراً استغلال كل المساحات بشكل ذكي.

قبل: منزل تقليدي

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

نحن هنا أمام واجهة جميلة تقليدية، ذات ألوان متناسقة و دهان جديد و مدخل مزين بالقرميد، هذا المبنى أيضاً لا يبدو سيئاً ولا قديماً ترى ماهي أوجه التجديد التي حدثت فيه؟

بعد: منزل مودرن

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

نرى التغير الذي حدث في المبنى فقد تغير طرازه من التقليدي إلى المودرن ببعض اللمسات الرائعة، فقد أزال المصمم القرميد من فوق الجراج و استبدله بمساحة إضافية للشرفة العلوية كما استبدل درابزين الشرفة بآخر زجاجي ليعزز الطراز المودرن كما أنه يوضح تفاصيل المبنى بدون أي تزاحم للعناصر.

تم أيضاً تغير البوابات، و التي كانت من حديد الفورفيرجيه المزين بنقوش نباتية الى حديد ذو شكل هندسي عبارة عن خطوط. كما حديد المصمم الباكيات المختلفة في المنزل فظهر هذا في المدخل بتجليد الحائط بالحجر كما وضعت إضاءة لإضافة لمسة درامية و مرحبة بالزوار. أيضا تم تحديد الباكية اليمنى في الدور الأول بنفس الشكل، أيضاً بتجليد الحائط ووضع إضائة مناسبة. و لإنهاء المبنى بشكل جميل تم إضافة مزروعات عالية في الدور العلوى على الشرفة في منتصف المبنى لتعطي جمال و حيوية للمبنى.

7 حدائق مبهجة تزين منزلك بالأخضر

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً