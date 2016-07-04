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8 أفكار لتصميم حديقة في فناء منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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في أغلب البيوت تأتي الأفنية و الحدائق على نفس الطرز المكررة، نفس الشكل بنفس المقاييس، بغض النظر عن الطرز المحببة لدينا أو المناسبة لمنازلنا من الداخل. و لأن الأفينة تتحدث عن منازلنا لذلك فيجب علينا الحرص على إظهارها بالشكل الملائم و المناسب لشخصية المكان و بتفاصيل رائعة و خامات و مقاسات مختلفة.

سنصحبكم في جولة الآن لتطويع و تشكيل الأفنية بشكل ملائم و محبب لنا بعيداً عن الأفكار التقليدية..

جزء من الواجهة

The Sky Villas, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

يمكنك استخدام واجهة المنزل كمعيار و كمكان لوضع الأصص الثابتة كأنها جزء من المبنى أو من الواجهة، و بهذا الشكل يكون لدينا واجهة منمقمة و مزينة باللون الأخضر الرائع و بدون تهدير مساحة في الفراغ.

مستويات مختلفة

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في هذا المثال تم عمل مستويات لأصص المزروعات على الحائط و تزين الأصص بخامة مختلفة عن خامات الحوائط المحيطة فيعطي الحديقة الخاصة بك شخصية خاصة، و هذا أهم ما يميز عمل حديقتك الخاصة بنفسك فهي توفر المرونة في عمل التصميم المناسب لك ليتناسق و يلائم الجو العام للمنزل و الفناء.

تشكيل على السور

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

هذا التصميم رائع حيث استخدم أعواد البامبو ليعمل تشكيل على حائط السور و ليكون مقياس لوضع صناديق مصنوعة أيضاً من سيقان البامبو بشكل جميل و منسق. و هذا التصميم ذكي فقد استخدم فريق عمل Bambootec الخامة المتاحة لديهم و إضافة ملمس، لون و شكل مختلف مما أضاف قيمة جمالية للحديقة.

استغلال التربة

Il giardino relax, Simona Carcano Simona Carcano حديقة
Simona Carcano

Simona Carcano
Simona Carcano
Simona Carcano

أما في هذا المثال فقد تم استخدام كل التربة الخصبة في الحديقة من أجل الحصول على حديقة جميلة مليئة بالنباتات والمزروعات و التي تناسب كل الطرز و التصاميم كما أنها تملأ بيتك حيوة و حياة.

أحواض داخل أحواض

JARDIN DOMESTICO EN ALCABRE.VIGO, RUTH GUNDÍN VILLAR RUTH GUNDÍN VILLAR حديقة
RUTH GUNDÍN VILLAR

RUTH GUNDÍN VILLAR
RUTH GUNDÍN VILLAR
RUTH GUNDÍN VILLAR

هنا تم استخدام وعاء كبير ووضع فيه كمية من الزلط كما وضع داخله عدد من الأوعية المربعة الصغيرة والتي تحتوي على أنواع مختلفة من النباتات. فالتصميم النهائي رائع و يتميز بالرقي كما أنه إضافة لكل منزل و بهذه الطريقة فيمكنك وضع عدد من الأوعية كيفما تشاء و حسب ما تتحمله المساحة الخاصة بالفناء.

حديقة رأسية

Piccolo angolo di Paradiso, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani حديقة
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

أما هنا  فقد استغل المصمم الإرتفاع و الحائط لعمل رفوف مثبت بها عدد من الأصص و تكوين حديقة رأسية بدلاً من تضيع مساحة قيمة في أرضية الفناء، هذا الحل يصلح في الأماكن الضيقة.

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حديقة في الشرفة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

عدم وجود فناء لا يجب أن يكون عائق في عمل الحديقة التي تتمناها فيمكنك أيضاً عمل حديقة صغيرة في شرفتك، فالبرغم من صغر المساحة فهناك العديد من الأفكار البسيطة و الذكية و التي لا تأخذ مساحة كبيرة.

من الأفكار الرائعة هي أصص الزرع فهي مناسبة لكل المساحات و الطرز كما تأتي بأشكال متعددة و أحجام و ألوان كثيرة، فابستخدام الأصص سوف تتمكن من الحصول على النباتات كعنصر ديكوري و إضافة لمسة حيوية في منزلك لتساهم في استغلال الشرفة كمكان للاستراخاء و الراحة.

أحواض كبيرة

Aravaca, avidra avidra حديقة
avidra

avidra
avidra
avidra

يمكنك استخدام وعاء واحد لعدة أنواع من النباتات فبهذه الحيلة سوف تمكنك من زراعة عدد من النباتات إذا كان لديك وعاء واحد كبير و مع وجود مشكلة في المساحة.

المنزل الكلاسيكي وسيمفونية من الأناقة
هل لديك أفكار أخرى لتزين الأفنية، شاركنا برأيك

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