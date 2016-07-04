8 أفكار لتصميم حديقة في فناء منزلك

في أغلب البيوت تأتي الأفنية و الحدائق على نفس الطرز المكررة، نفس الشكل بنفس المقاييس، بغض النظر عن الطرز المحببة لدينا أو المناسبة لمنازلنا من الداخل. و لأن الأفينة تتحدث عن منازلنا لذلك فيجب علينا الحرص على إظهارها بالشكل الملائم و المناسب لشخصية المكان و بتفاصيل رائعة و خامات و مقاسات مختلفة.

سنصحبكم في جولة الآن لتطويع و تشكيل الأفنية بشكل ملائم و محبب لنا بعيداً عن الأفكار التقليدية..