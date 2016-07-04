8 أفكار لتصميم حديقة في فناء منزلك

في أغلب البيوت تأتي الأفنية و الحدائق على نفس الطرز المكررة، نفس الشكل بنفس المقاييس، بغض النظر عن الطرز المحببة لدينا أو المناسبة لمنازلنا من الداخل. و لأن الأفينة تتحدث عن منازلنا لذلك فيجب علينا الحرص على إظهارها بالشكل الملائم و المناسب لشخصية المكان و بتفاصيل رائعة و خامات و مقاسات مختلفة.
سنصحبكم في جولة الآن لتطويع و تشكيل الأفنية بشكل ملائم و محبب لنا بعيداً عن الأفكار التقليدية..
يمكنك استخدام واجهة المنزل كمعيار و كمكان لوضع الأصص الثابتة كأنها جزء من المبنى أو من الواجهة، و بهذا الشكل يكون لدينا واجهة منمقمة و مزينة باللون الأخضر الرائع و بدون تهدير مساحة في الفراغ.
في هذا المثال تم عمل مستويات لأصص المزروعات على الحائط و تزين الأصص بخامة مختلفة عن خامات الحوائط المحيطة فيعطي الحديقة الخاصة بك شخصية خاصة، و هذا أهم ما يميز عمل حديقتك الخاصة بنفسك فهي توفر المرونة في عمل التصميم المناسب لك ليتناسق و يلائم الجو العام للمنزل و الفناء.
هذا التصميم رائع حيث استخدم أعواد البامبو ليعمل تشكيل على حائط السور و ليكون مقياس لوضع صناديق مصنوعة أيضاً من سيقان البامبو بشكل جميل و منسق. و هذا التصميم ذكي فقد استخدم فريق عمل Bambootec الخامة المتاحة لديهم و إضافة ملمس، لون و شكل مختلف مما أضاف قيمة جمالية للحديقة.
أما في هذا المثال فقد تم استخدام كل التربة الخصبة في الحديقة من أجل الحصول على حديقة جميلة مليئة بالنباتات والمزروعات و التي تناسب كل الطرز و التصاميم كما أنها تملأ بيتك حيوة و حياة.
هنا تم استخدام وعاء كبير ووضع فيه كمية من الزلط كما وضع داخله عدد من الأوعية المربعة الصغيرة والتي تحتوي على أنواع مختلفة من النباتات. فالتصميم النهائي رائع و يتميز بالرقي كما أنه إضافة لكل منزل و بهذه الطريقة فيمكنك وضع عدد من الأوعية كيفما تشاء و حسب ما تتحمله المساحة الخاصة بالفناء.
أما هنا فقد استغل المصمم الإرتفاع و الحائط لعمل رفوف مثبت بها عدد من الأصص و تكوين حديقة رأسية بدلاً من تضيع مساحة قيمة في أرضية الفناء، هذا الحل يصلح في الأماكن الضيقة.
عدم وجود فناء لا يجب أن يكون عائق في عمل الحديقة التي تتمناها فيمكنك أيضاً عمل حديقة صغيرة في شرفتك، فالبرغم من صغر المساحة فهناك العديد من الأفكار البسيطة و الذكية و التي لا تأخذ مساحة كبيرة.
من الأفكار الرائعة هي أصص الزرع فهي مناسبة لكل المساحات و الطرز كما تأتي بأشكال متعددة و أحجام و ألوان كثيرة، فابستخدام الأصص سوف تتمكن من الحصول على النباتات كعنصر ديكوري و إضافة لمسة حيوية في منزلك لتساهم في استغلال الشرفة كمكان للاستراخاء و الراحة.