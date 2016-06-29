الفيلا الملهمة .. بالعبق التركي

تقترن لدينا المشاهد الآتية من دولة تركيا دائماً بالجمال و سحر الشرق و روح الغرب في مزيج واحد فريد، فربما لموقعها الفريد كدولة بين حضارات الشرق القديمة من جهة و الغرب الحديثة من جهة أخرى جعلها دائماً ملتقى للفنون جميعها بداية من الموسيقى و مروراً بالسينما و انتهاءاً بما يهمنا هنا في الفن الديكوري و التصميم الهندسي والمعماري المختلف، كل تلك المترادفات هي عنوان أصيل للتصميمات التركية و للمصممين الأتراك ، و اليوم نصحبكم في جولة فريدة لإحدى تلك الإبداعات المتجسدة في هيئة فيلا في تركيا يمكن أن تكون ملهمة للكثيرين ..
إن أول ما يلفت انتباهنا في هذا التصميم الخاص بهذا البيت الراقي هو انفتاحه على الخارج و مدى الاحساس بالنعومة الذي يضفيه اللون الابيض في كافة الارجاء بالتزامن مع الموزايك المموة خلف المدخنة الرئيسية بالمطبخ مع الانفتاح المنشود على الخارج بواسطة النافذة و الشرفة الزجاجية ، أما الأناقة فقد تحققت كاملة من خلال المقاعد و المنضدة المعدنية التي توسطت المطبخ للحفاظ على المساحة بشكل مبتكر
يبدو أن تعلق المصمم التركي بالأسوار المعدنية و التشكيلات و الاستخدامات المتعددة بواسطة المعادن جعله يعممه في المطبخ في النوافذ و المنضدة و المقاعد و المدخنة و هنا أيضاً في السلم الرئيسي المؤدي للدور العلوي استخدمه بطريقة جيدة للغاية في ابراز عنصر اللمعان في سور السلم
غرفة النوم حيث القليل من سحر الشرق في مسند السرير البني الشكل و الإطار الفاتح اللون الذي بداخله، تصميم شرقي بامتياز، أما اللون الاحمر فهو استكمال لمبدأ كسر السيادة البيضاء في الغرفة بواسطة المفروشات التي تعددت بين البني في المسند و الكرسي و المنضدة، و بين الأحمر في الفرش الخاص بالسرير، و بعضاً من البني في الحلوق و الإطارات مما جعل الغرفة مزيج رائع بين 3 ألوان و درجاتهم
الخزانة ذكية جداً، حيث كمية الأدراج أكثر من كمية الرفوف، و هي التي تسمح بأخذ مساحة أكبر و لكن الدرج يأخذ مساحة اقل و بالتالي يمنح شكلاً أحلى، و لكن هنا تم استخدام الخزانة في جهة واحدة من غرفة الملابس بشكل بديع و لون داكن كان مطلوباً
هذا الحمام الفرعي اجتمعت فيه مسألتين يجب مراعاتهم جيداً عند تصميم الحمام، الناحية الاولى، هو الإضاءة سواء الطبيعية أو الصناعية و المسألة الثانية هي الاستغلال الأمثل للمساحة ، فالنافذة الكبيرة تغلبت تماماً على قلة المساحة و سمحت بكمية كبيرة من الضوء في النهاء تعطي مساحة أكبر للحمام و لو معنوية، أما الاستغلال الامثل للمساحة يكمن في طريقة تنسيق الوحدات التخزينية و مساحة الحوض في ركن واحد تقريباً ..
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هذا الحمام جاء على العكس تماماً، حيث المساحة هنا لا تشكل عائقاً و يبدو أنه ليس بحمام شخصي و لكنه عام لعدم وجود اماكن تخزين منتشرة كما في الحمام الآخر و انتشار اللون الأبيض في ارضياته و جدرانه و مشغولاته الخشبية و لا يختلف فقط سوى في نباتات الزينة الجميلة و الفوط الملونة التي تضفي ألواناً و أبعاداً أخرى على اللون الأبيض المسيطر عليه بشكل شبه تام كأسلوب متبع في اساليب الرقي