الفيلا الملهمة .. بالعبق التركي

هذا الحمام جاء على العكس تماماً، حيث المساحة هنا لا تشكل عائقاً و يبدو أنه ليس بحمام شخصي و لكنه عام لعدم وجود اماكن تخزين منتشرة كما في الحمام الآخر و انتشار اللون الأبيض في ارضياته و جدرانه و مشغولاته الخشبية و لا يختلف فقط سوى في نباتات الزينة الجميلة و الفوط الملونة التي تضفي ألواناً و أبعاداً أخرى على اللون الأبيض المسيطر عليه بشكل شبه تام كأسلوب متبع في اساليب الرقي