أفكار للتخزين في المطابخ

المطبخ من أكثر الأماكن التي يجب الحرص فيها على توافر وحدات تخزينية ذكية حيث يؤدي إعداد الطعام بكل سهولة إلى عمل فوضى في المطبخ و إحداث تشوش لمستخدميه، حيث يصعب ابقاءه منظماً. و لذلك فمن المفضل فصل الاستخدامات و سهولة الوصول للاشياء و أيضاً سرعة تخزينها.
فمن أجل مطبخ بنسبة فوضى أقل ولتسهل حياتكم غرفة بعد الأخرى، جئت لكم اليوم بهذا الموضوع.
أدوات النظافة هي مشكلة من أكبر مشكلات المطبخ في الغالب لا نجد مكان مناسب لتخزينها و نضطر لتركها خلف الباب أو في أي فراغ غير مستغل و لكن ماذا لو قلت لكم أن بإتياعكم هذه الحيلة سوف تحصلوا على مكان مخصص لتخزين الأدوات ذات الأيدي الطويلة مثل المكانس والمساحات و كما أضيفت مساحة سفلية للجرادل أيضاً. الأمر لا يحتاج مساحة كبيرة بل ذكاء فقط في التصميم حيث قام مصمم المطبخ COCINAS CASTILLO بعمل أرفف ذات مقاس مناسب و ترك مسافة كافية جانبية لتخزين الأدوات ذات الأيدي الطويلة.
من أجل الوصول واستغلال الزوايا الصعب الوصول إليها في الخزانات ذات التصميم على شكل حرف L تم الإستعانة بأرفف دوارة ذات أشكال مناسبة لشغل الفراغ و الحصول على أقصى استفادة منه.
بدلاً من شراء وحدة منفصلة لتخزين البصل والبطاطس والخضروات التي تخزن في درجة حرارة الغرفة، يمكننا شغل أرفف بصناديق من خامة طبيعية مثل الخوص أو البامبو و الذي يتيح تهوية جيدة للخضروات كما أنه يضفي لمسة جمالية على المطبخ مع تجنب وضع أي وحدات إضافية و التي قد تشغل مكان و أيضاً نادراً ما تليق بالشكل العام للمطبخ.
أما المعالق، الشوك و السكاكين و باقي أدوات الطهي و الخبز، فيلزم لهم مقسم أدراج بحيث يكون الوصول لهم سهل وتخزينهم أيضاً سهل، لتوفير الكثير من الوقت و المجهود.
المطبخ من الأماكن التي يكثر فيها الفوضى الناتجة عن استخدام المياة والطبيخ والخبز، فجاءت فكرة تخبئة مشتركات الكهرباء الذكية، حيث يتم اخفائها و الحفاظ عليها في مخبئها و إخراجها فقط عند الحاجة لتجنب تراكم الأوساخ عليها وأيضاً تجنب الشكل الغيرلائق في المطبخ.
أما الخزانات تحت الحوض فلا يحبذ استخدامها في تخزين الأطعمة أو المشروبات حيث أنها عرضة لأي تسرب أو مشاكل في الصرف و لكن يمكن استخدامها في تخزين أدوات النطافة، بوضع سلال لسهولة الحركة ولأقصى إستغلال للمساحة.
في حالة عدم توافر المساحة الكافية يمكنك بناء درج لتخزين المؤن بشكل رأسي باستخدام الرفوف المتحركة حتى تتمكن من إستغلال كل المساحة بكل العمق المتاح لديك.