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أفكار للتخزين في المطابخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG مطبخرفوف وأدراج
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المطبخ من أكثر الأماكن التي يجب الحرص فيها على توافر وحدات تخزينية ذكية حيث يؤدي إعداد الطعام بكل سهولة إلى عمل فوضى في المطبخ و إحداث تشوش لمستخدميه، حيث يصعب ابقاءه منظماً. و لذلك فمن المفضل فصل الاستخدامات و سهولة الوصول للاشياء و أيضاً سرعة تخزينها.

فمن أجل مطبخ بنسبة فوضى أقل ولتسهل حياتكم غرفة بعد الأخرى، جئت لكم اليوم بهذا الموضوع.

أماكن تخزين أدوات التنظيف

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO مطبخرفوف وأدراج MDF Beige
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

أدوات النظافة هي مشكلة من أكبر مشكلات المطبخ في الغالب لا نجد مكان مناسب لتخزينها و نضطر لتركها خلف الباب أو في أي فراغ غير مستغل و لكن ماذا لو قلت لكم أن بإتياعكم هذه الحيلة سوف تحصلوا على مكان مخصص لتخزين الأدوات ذات الأيدي الطويلة مثل المكانس والمساحات و كما أضيفت مساحة سفلية للجرادل أيضاً. الأمر لا يحتاج مساحة كبيرة بل ذكاء فقط في التصميم حيث قام مصمم المطبخ COCINAS CASTILLO بعمل أرفف ذات مقاس مناسب و ترك مسافة كافية جانبية لتخزين الأدوات ذات الأيدي الطويلة.

الزوايا الصعب الوصول إلبها

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd مطبخرفوف وأدراج
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

من أجل الوصول واستغلال الزوايا الصعب الوصول إليها في الخزانات ذات التصميم على شكل حرف L تم الإستعانة بأرفف دوارة ذات أشكال مناسبة لشغل الفراغ و الحصول على أقصى استفادة منه.

تخزين البصل و البطاطس

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG مطبخرفوف وأدراج
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

بدلاً من شراء وحدة منفصلة لتخزين البصل والبطاطس والخضروات التي تخزن في درجة حرارة الغرفة، يمكننا شغل أرفف بصناديق من خامة طبيعية مثل الخوص أو البامبو و الذي يتيح تهوية جيدة للخضروات كما أنه يضفي لمسة جمالية على المطبخ مع تجنب وضع أي وحدات إضافية و التي قد تشغل مكان و أيضاً نادراً ما تليق بالشكل العام للمطبخ.

مقسمات الأدراج

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخرفوف وأدراج
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

أما المعالق، الشوك و السكاكين و باقي أدوات الطهي و الخبز، فيلزم لهم مقسم أدراج بحيث يكون الوصول لهم سهل وتخزينهم أيضاً سهل، لتوفير الكثير من الوقت و المجهود.

أماكن لتخبئة مشتركات الكهرباء

Lowerable power outlet strip in the kitchen island homify مطبخرفوف وأدراج
homify

Lowerable power outlet strip in the kitchen island

homify
homify
homify

المطبخ من الأماكن التي يكثر فيها الفوضى الناتجة عن استخدام المياة والطبيخ والخبز، فجاءت فكرة تخبئة مشتركات الكهرباء الذكية، حيث يتم اخفائها و الحفاظ عليها في مخبئها و إخراجها فقط عند الحاجة لتجنب تراكم الأوساخ عليها وأيضاً تجنب الشكل الغيرلائق في المطبخ.

استغلال الخزانة تحت الحوض

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخرفوف وأدراج
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

أما الخزانات تحت الحوض فلا يحبذ استخدامها في تخزين الأطعمة أو المشروبات حيث أنها عرضة لأي تسرب أو مشاكل في الصرف و لكن يمكن استخدامها في تخزين أدوات النطافة، بوضع سلال لسهولة الحركة ولأقصى إستغلال  للمساحة.

استغلال الأعماق

Countryside Retreat - Living Space, Lisa Melvin Design Lisa Melvin Design مطبخرفوف وأدراج
Lisa Melvin Design

Countryside Retreat – Living Space

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

في حالة عدم توافر المساحة الكافية يمكنك بناء درج لتخزين المؤن بشكل رأسي باستخدام الرفوف المتحركة حتى تتمكن من إستغلال كل المساحة بكل العمق المتاح لديك.

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هل لديك أفكار أخرى لتخزين في المطابخ؟ شاركنا برأيك

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