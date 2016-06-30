6 جلسات مميزة لحياة بلا ضغوط

من منا لا يحلم بأن يكون هناك جزء في منزله يلجأ إليه للاسترخاء والهروب من ضغوط حياته، نقدم لك مجموعة من الجلسات المميزة للغاية صممها الخبراء لتحقيق هذا الحلم، دعنا نعرضها لك في هذا الموضوع .
أن تحلق في السماء وقت الشفق وكأن الطبيعة اجتمعت لتشكيل لوحة فنية خلابة مفعمة بالحيوية والألوان أمر رائع، فمابالك أن تتمتع بجلسة ما بين الأرض الخضراء والسماء المخضبة، لتتأمل في كل شيء حولك، أو لتتخلص من الطاقة السلبية التي شُحنت بها خلال يومك.
أو لتشارك عائلتك في حديث عن أحلامكم، بعيدًا عن الضوضاء والزحام، أنت هنا ملك عالمك لك كل الصلاحيات لا يستطيع أي عامل خارجي أن يؤثر على مزاجك.
ما أجمل أن تخرج لقضاء أجازة هادئة بداخل معكسر، ولكن ما أجمل أن يكون هذا المعسكر داخل منزلك لتوفير الوقت والنفقات، هذه الخيمة المعلقة يمكنك إعتبارها معسكر مُصغر داخل غرفة معيشتك، تتدخل بداخلها للهروب من كل ضغوط يومك التي تعرضت لها.
إذا كان وقتك ضيق لا يسمح لك بقضاء عطلة خارج المنزل، يمكن الجلوس هنا وسماع موسيقى هادئة سينعكس ذلك إيجابيًا على مزاجك ويشحن طاقتك من جديد.
أما هذه المقاعد فهي ملائمة جدًا للاستلقاء لقراءة راوية شيقة، أو لتبادل الأسرار مع أفراد العائلة أو الأصدقاء مع تناول قهوة الصباح، أبرز ما يميز الجلسة أنها مريحة جدًا فهي خالية من أي عنصر يمكن أن يكون مصدر أزعاج للجسم، مبطنة وناعمة لراحة أكثر أثناء الجلوس عليها، فـتشعر وأنت بداخلها إنك دلخل غرفتك على سريرك الخاص.
بلورة شفافة مُعلقة في السقف حتى تصبح حرة الحركة، أشبه ببلورات الهامستر التي توضع في بيته كعنصر ترفيهي له، وهي أيضًا قطعة أنيقة وترفيهية في غرفة المعيشة، تساعدك على قضاء وقت ممتع في منزلك .
أما هذه الجلسة فهي تشعرك إنك في غابات الامازون تجلس في نصف حبة جوز الهند عملاقة، لتستمتع بالهواء الطلق وبضوء الشمس، لبداية يوم الأجازة بكامل نشاطك.
مقعد رائع في شرفة خلابة، أو بالأحرى أرجوحة مريحة يمكنك أثناء اهتزازها تساعدك في تقليب كل ما يدور في رأسك من قرارات لتحسمها، انسدالها من السقف منحها فرصة للتأرجح بحرية، الجلسة مناسبة جدًا لشرب مشروب دافيء وسماع الموسيقى في ليلة منعشة.
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