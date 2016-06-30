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6 جلسات مميزة لحياة بلا ضغوط

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray, Tentsile Tentsile حدائقألعاب و مراجيح
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من منا لا يحلم  بأن يكون هناك جزء في منزله يلجأ إليه للاسترخاء والهروب من ضغوط حياته، نقدم لك مجموعة من الجلسات المميزة للغاية صممها الخبراء لتحقيق هذا الحلم، دعنا نعرضها لك في هذا الموضوع .

جلسة صفاء

Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray, Tentsile Tentsile حدائقألعاب و مراجيح
Tentsile

Add a New Touch to Your Camping Adventure with the Tentsile Stingray

Tentsile
Tentsile
Tentsile

أن تحلق في السماء وقت الشفق وكأن الطبيعة اجتمعت لتشكيل لوحة فنية خلابة مفعمة بالحيوية والألوان أمر رائع، فمابالك أن تتمتع بجلسة ما بين الأرض الخضراء والسماء المخضبة، لتتأمل في كل شيء حولك، أو لتتخلص من الطاقة السلبية التي شُحنت بها خلال يومك. 

أو لتشارك عائلتك في حديث عن أحلامكم، بعيدًا عن الضوضاء والزحام، أنت هنا ملك عالمك لك كل الصلاحيات لا يستطيع أي عامل خارجي أن يؤثر على مزاجك.  

جلسة أم معكسرصيفي ؟!

Cacoon, Cacoon Cacoon حدائقأثاث
Cacoon

Cacoon
Cacoon
Cacoon

ما أجمل أن تخرج لقضاء أجازة هادئة بداخل معكسر، ولكن ما أجمل أن يكون هذا المعسكر داخل منزلك لتوفير الوقت والنفقات، هذه الخيمة المعلقة يمكنك إعتبارها معسكر مُصغر داخل غرفة معيشتك، تتدخل بداخلها للهروب من كل ضغوط يومك التي تعرضت لها. 

إذا كان وقتك ضيق لا يسمح لك بقضاء عطلة خارج المنزل، يمكن الجلوس هنا وسماع موسيقى هادئة سينعكس ذلك إيجابيًا على مزاجك ويشحن طاقتك من جديد. 

راحة وهدوء

GENOIS PUFF, DVELAS DVELAS حدائقأثاث
DVELAS

DVELAS
DVELAS
DVELAS

أما هذه المقاعد فهي ملائمة جدًا للاستلقاء لقراءة راوية شيقة، أو لتبادل الأسرار مع أفراد العائلة أو الأصدقاء مع تناول قهوة الصباح، أبرز ما يميز الجلسة أنها مريحة جدًا فهي خالية من أي عنصر يمكن أن يكون مصدر أزعاج للجسم، مبطنة وناعمة لراحة أكثر أثناء الجلوس عليها، فـتشعر وأنت بداخلها إنك دلخل غرفتك على سريرك الخاص.  

البلورة المُعلقة

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

بلورة شفافة مُعلقة في السقف حتى تصبح حرة الحركة، أشبه ببلورات الهامستر التي توضع في بيته كعنصر ترفيهي له، وهي أيضًا قطعة أنيقة وترفيهية في غرفة المعيشة، تساعدك على قضاء وقت ممتع في منزلك . 

جلسة مميزة لإعادة النشاط

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

أما هذه الجلسة فهي تشعرك إنك في غابات الامازون تجلس في نصف حبة جوز الهند عملاقة، لتستمتع بالهواء الطلق وبضوء الشمس، لبداية يوم الأجازة بكامل نشاطك.  

أرجوحة الأحلام

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

مقعد رائع في شرفة خلابة، أو بالأحرى أرجوحة  مريحة يمكنك  أثناء اهتزازها تساعدك في تقليب كل ما يدور في رأسك من قرارات لتحسمها، انسدالها من السقف منحها فرصة للتأرجح بحرية، الجلسة مناسبة جدًا لشرب مشروب دافيء وسماع الموسيقى في ليلة منعشة.  

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