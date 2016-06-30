ديكور مثالي .. بميزانية بسيطة

البداية من الصالة أو ما يعرف بغرفة المعيشة بلغة التصميم، إن هذا النموذج البرتغالي نجح في استخدام بعض الأثاث الصغير الحجم في المساحة الصغيرة دون تفريط في الناحية الجمالية ، حيث نجد أن الأريكة التي تأخذ شكل رقم ستة صغيرة و لكنها أنيقة جداً بفضل لونها الواحد المقارب للونا لسقف و الجدران، كما أن استخدام الصور المعلقة بهذا الشكل أعطى مساحة من التأمل للجاسلين على الأرائك في الغرفة و للداخلين من الباب الرئيسي لها، كما أن السجاد المستخدم أضاف للشكل العام للغرفة بالإيجاب، و نلاحظ وجود مائدة سفرة مكونة من 6 كراسي فقط في الخلفية جميعها صغير الحجم و ليس به البهرجة و النقوش الخشبية ، و هذا ما أدى الغرض تماماً في تلك المساحة، فلقد أتينا بكنبة و كرسي و سفرة صغيرة ، في ركن واحد من غرفة معيشة استوعبتهم جميعاً