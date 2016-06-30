ديكور مثالي .. بميزانية بسيطة

تعتبر الميزانية هي المحدد الرئيسي لشكل الديكور المستخدم في أي منزل و دعونا نحدد بكلمة ديكور و نخص الأثاث و المفروشات كأكثر مكون يتأثر بالميزانية بعد الأرضيات و الطلاءات للجدران و السقف، حيث يعتبر الأثاث هو الأكثر ثمناً بين كل المكونات السابقة نسبياً، فلو حسبنا سعر غرفة نوم من الخشب على سبيل المثال ستجدها في الثمن تضاهي أسعار الجدران وا لأرضيات بدون أي مبالغة، و من هذا المنطلق نود أن نسلط الضوء على كيفية الوصول لفرش و أثاث راقي بأفكار بسيطة و بأقل الأسعار، حيث يلخص المصمم البرتغالي الذي صمم هذا المنزل القليل التكلفة أساليب التأثيث في هيئة صور لمعظم الغرف التي قام بتصميمها هنا في هذا البيت، مستخدماً منتجات أيكيا الشهيرة في عالم الاثاث الراقي و لكن بقطع حجمها أصغر و شكلها أكثر تأثيراً
البداية من الصالة أو ما يعرف بغرفة المعيشة بلغة التصميم، إن هذا النموذج البرتغالي نجح في استخدام بعض الأثاث الصغير الحجم في المساحة الصغيرة دون تفريط في الناحية الجمالية ، حيث نجد أن الأريكة التي تأخذ شكل رقم ستة صغيرة و لكنها أنيقة جداً بفضل لونها الواحد المقارب للونا لسقف و الجدران، كما أن استخدام الصور المعلقة بهذا الشكل أعطى مساحة من التأمل للجاسلين على الأرائك في الغرفة و للداخلين من الباب الرئيسي لها، كما أن السجاد المستخدم أضاف للشكل العام للغرفة بالإيجاب، و نلاحظ وجود مائدة سفرة مكونة من 6 كراسي فقط في الخلفية جميعها صغير الحجم و ليس به البهرجة و النقوش الخشبية ، و هذا ما أدى الغرض تماماً في تلك المساحة، فلقد أتينا بكنبة و كرسي و سفرة صغيرة ، في ركن واحد من غرفة معيشة استوعبتهم جميعاً
إن ذلك الممر استغله المصمم جيداً في ابراز العنصر الجمالي فيه عن طريق وضع كونسول أو شبيه به في منتصفه، مع الاعتماد على المرآة الدائرية الحلقية بشكل بديع بنفس لون الباب ، مع الاعتماد على خزانات و أدراج أسفل منها بنفس لون الجدران ، فكرة متناسقة للغاية
الغرفة الرئيسية من تلك الزاوية أكثر وضوحاً حيث استخدام تليفزيون من طراز الشاشات الرفيعة التي لا تأخذ مساحة و يمكن أن تعلق على الحائط و لا تأخذ مساحة أبداً و تكون جزءاً من الديكور، و كذلك وجود الأريكة الطويلة البيضاء بنفس لون السقف كما أكدنا في الصورة الاولى، الامور من هنا أكثر وضوحاً الإضاءة و السقف و الأرضيات جميعها أوحت بالبساطة و عدم التكلف و التكليف الزائد عن الحاجة
الكرسي كما أكدنا أنه عملي للغاية في هذا المكان، و لكننا نتحدث هنا عن استخدام الفازات بهذا الشكل الأنيق الحداثي في أقصى ركن الغرفة، مع استخدام فناً تجريدياً في الجدار المواجه للأريكة و التلفاز، و لكن بهذا الشكل يعتبر أن المصمم قد وضع لوحة فنية يمكن أن يفسرها أي ناقد أو ناظر كما يريد و هذا مكمن سحرها..
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تلك السفرة البسيطة من انتاج ايكيا العالمية، هي الطراز الجديد في عالم الموائد و السفرة بالذات في البيوت التي تعتبر مساحتها أقل نسبياً ، اللون و البراويز غاية في التناسق، و هو ما يجعل هذا الركن من المسطح كله مستقلاً بشكل كامل، و هذا إلى جانب أناقة السفرة أصلاً، فهي أضافت لجانب التنسيق في كامل الغرفة بشكل قوي، بفضل تماشيها تماماً مع درجات ألوان الغرفة واثاثاتها و الجدران و معلقاتها
يتسم هذا التصميم تماماً باستخدام المفروشات في اضفاء ديكور و تصميم معين على الغرفة بشكل كامل، و هو ما يظهر هنا في الكرسي الخاص بالمكتب و المخدات و الواسائد الصغيرة على الأريكة ذو الفرش الأزرق، و هو ما يتماشى تماماً مع المكتبة الحمراء المقابلة لها، و الكتب الحمراء أيضاً في المكتبة، نلاحظ أنه في كل ركن تقريباً يكون اللون الكاسر للون الرئيسي الأبيض و هو اللون الأحمر ، هذا فضلاً عن تصميم الغرفة أصلاً بالضوء الصافي النقي عن طريق النوافذ المستطيلة الشكل في قلب الغرفة مقابل المدخل
ما نؤكد عليه مراراً في طريقة استخدام الفرش و الاثاث في الديكور بكل بساطة دون تكاليف اضافية منتشر وواضح هنا بكل تأكيد، الغرفة تامة الجمال بفضل الفرش الأصفر المتماشي تماماً مع اللون الأبيض و لون الخزانة الجانبية البني المتماشي مع لون الأرض الخشبي ، الضوء فكرته ممتازة في جانب السرير بشكل غير شفاف للزجاج، أي أنه يسمح بمرور الضوء و ليس الرؤية الصافية لتحقيق الخصوصية
هذه الأدراج الصغيرة الدائرية جذابة بشكل كبير بالنسبة لشكلها الغير تقليدي و استخداماتها المتعددة و ألوانها الخلابة، فوجودها في الشرفة فكرة عبقرية اختصرت وجود منضدة صغيرة و حامل كتب و حامل للشاي، كل ذلك يمكن أن تستخدم لأجله، أما النباتات و المكتبة الخشبية المخصصة لها بعداً آخر من الإبداع و وجودها بنفس لون الكرسي حقق التناسق التام