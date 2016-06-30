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ديكور مثالي .. بميزانية بسيطة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة الاطفال
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تعتبر الميزانية هي المحدد الرئيسي لشكل الديكور المستخدم في أي منزل و دعونا نحدد بكلمة ديكور و نخص الأثاث و المفروشات كأكثر مكون يتأثر بالميزانية بعد الأرضيات و الطلاءات للجدران و السقف، حيث يعتبر الأثاث هو الأكثر ثمناً بين كل المكونات السابقة نسبياً، فلو حسبنا سعر غرفة نوم من الخشب على سبيل المثال ستجدها في الثمن تضاهي أسعار الجدران وا لأرضيات بدون أي مبالغة، و من هذا المنطلق نود أن نسلط الضوء على كيفية الوصول لفرش و أثاث راقي بأفكار بسيطة و بأقل الأسعار، حيث يلخص المصمم البرتغالي الذي صمم هذا المنزل القليل التكلفة أساليب التأثيث في هيئة صور لمعظم الغرف التي قام بتصميمها هنا في هذا البيت، مستخدماً منتجات أيكيا الشهيرة في عالم الاثاث الراقي و لكن بقطع حجمها أصغر و شكلها أكثر تأثيراً

غرفة متناسقة

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

البداية من الصالة أو ما يعرف بغرفة المعيشة بلغة التصميم، إن هذا النموذج البرتغالي نجح في استخدام بعض الأثاث الصغير الحجم في المساحة الصغيرة دون تفريط في الناحية الجمالية ، حيث نجد أن الأريكة التي تأخذ شكل رقم ستة صغيرة و لكنها أنيقة جداً بفضل لونها الواحد المقارب للونا لسقف و الجدران، كما أن استخدام الصور المعلقة بهذا الشكل أعطى مساحة من التأمل للجاسلين على الأرائك في الغرفة و للداخلين من الباب الرئيسي لها، كما أن السجاد المستخدم أضاف للشكل العام للغرفة بالإيجاب، و نلاحظ وجود مائدة سفرة مكونة من 6 كراسي فقط في الخلفية جميعها صغير الحجم و ليس به البهرجة و النقوش الخشبية ، و هذا ما أدى الغرض تماماً في تلك المساحة، فلقد أتينا بكنبة و كرسي و سفرة صغيرة ، في ركن واحد من غرفة معيشة استوعبتهم جميعاً

ممر مثالي

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa الممر والمدخل
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إن ذلك الممر استغله المصمم جيداً في ابراز العنصر الجمالي فيه عن طريق وضع كونسول أو شبيه به في منتصفه، مع الاعتماد على المرآة الدائرية الحلقية بشكل بديع بنفس لون الباب ، مع الاعتماد على خزانات و أدراج أسفل منها بنفس لون الجدران ، فكرة متناسقة للغاية

معيشة متكاملة

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الغرفة الرئيسية من تلك الزاوية أكثر وضوحاً حيث استخدام تليفزيون من طراز الشاشات الرفيعة التي لا تأخذ مساحة و يمكن أن تعلق على الحائط و لا تأخذ مساحة أبداً و تكون جزءاً من الديكور، و كذلك وجود الأريكة الطويلة البيضاء بنفس لون السقف كما أكدنا في الصورة الاولى، الامور من هنا أكثر وضوحاً الإضاءة و السقف و الأرضيات جميعها أوحت بالبساطة و عدم التكلف و التكليف الزائد عن الحاجة

ديكور بسيط

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الكرسي كما أكدنا أنه عملي للغاية في هذا المكان، و لكننا نتحدث هنا عن استخدام الفازات بهذا الشكل الأنيق الحداثي في أقصى ركن الغرفة، مع استخدام فناً تجريدياً في الجدار المواجه للأريكة و التلفاز، و لكن بهذا الشكل يعتبر أن المصمم قد وضع لوحة فنية يمكن أن يفسرها أي ناقد أو ناظر كما يريد و هذا مكمن سحرها..

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سفرة فريدة

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة السفرة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

تلك السفرة البسيطة من انتاج ايكيا العالمية، هي الطراز الجديد في عالم الموائد و السفرة بالذات في البيوت التي تعتبر مساحتها أقل نسبياً ، اللون و البراويز غاية في التناسق، و هو ما يجعل هذا الركن من المسطح كله مستقلاً بشكل كامل، و هذا إلى جانب أناقة السفرة أصلاً، فهي أضافت لجانب التنسيق في كامل الغرفة بشكل قوي، بفضل تماشيها تماماً مع درجات ألوان الغرفة واثاثاتها و الجدران و معلقاتها

الفرش يفعل الكثير

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

يتسم هذا التصميم تماماً باستخدام المفروشات في اضفاء ديكور و تصميم معين على الغرفة بشكل كامل، و هو ما يظهر هنا في الكرسي الخاص بالمكتب و المخدات و الواسائد الصغيرة على الأريكة ذو الفرش الأزرق، و هو ما يتماشى تماماً مع المكتبة الحمراء المقابلة لها، و الكتب الحمراء أيضاً في المكتبة، نلاحظ أنه في كل ركن تقريباً يكون اللون الكاسر للون الرئيسي الأبيض و هو اللون الأحمر ، هذا فضلاً عن تصميم الغرفة أصلاً بالضوء الصافي النقي عن طريق النوافذ المستطيلة الشكل في قلب الغرفة مقابل المدخل

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Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة الاطفال
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

ما نؤكد عليه مراراً في طريقة استخدام الفرش و الاثاث في الديكور بكل بساطة دون تكاليف اضافية منتشر وواضح هنا بكل تأكيد، الغرفة تامة الجمال بفضل الفرش الأصفر المتماشي تماماً مع اللون الأبيض و لون الخزانة الجانبية البني المتماشي مع لون الأرض الخشبي ، الضوء فكرته ممتازة في جانب السرير بشكل غير شفاف للزجاج، أي أنه يسمح بمرور الضوء و ليس الرؤية الصافية لتحقيق الخصوصية

أثاث ذكي

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa بلكونة أو شرفة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

هذه الأدراج الصغيرة الدائرية جذابة بشكل كبير بالنسبة لشكلها الغير تقليدي و استخداماتها المتعددة و ألوانها الخلابة، فوجودها في الشرفة فكرة عبقرية اختصرت وجود منضدة صغيرة و حامل كتب و حامل للشاي، كل ذلك يمكن أن تستخدم لأجله، أما النباتات و المكتبة الخشبية المخصصة لها بعداً آخر من الإبداع و وجودها بنفس لون الكرسي حقق التناسق التام

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