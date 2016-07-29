الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصاميم وأفكار تراس ستأخذ عقلك..

منة اسماعيل منة اسماعيل
Vibrant Roof Terrace, Yorkshire Gardens Yorkshire Gardens بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

منطقة التراس داخل المنزل تعتبر من أكثر الأماكن المحببة لدي الكثير، فهو المكان الوحيد داخل المنزل الذي يتيح لنا أن ننفصل بعض الشئ لنتنفس نسمة هواء منعشة مع الضوء الشمس الطبيعي، لذلك اليوم نقدم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار والتصميمات المميزة لتراس المنزل.                                      

ألوان و حياة

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أجعل التراس غرفة ضيافة رائعة، توفر عليك المساحة وتسرق قلوب ضيوفك!! خاصة اذا جعلتها برحة مرتبة والوانها آخاذة وانيقة.. قد تكون أجمل بكثير من غرفة ضيوف داخلية مكلفة. فالسر انه يمكنك إبهار ضيوفك بذوقك في اختيار التصميم وليس بقطع الأثاث نفسها.

حياة متكاملة في تراس المنزل

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina بلكونة أو شرفة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

هل فكرت يوماً أن تجعل التراس داخل منزلك منطقة معيشة كاملة متكاملة؟ ربما يبدو الأمر غريباً بعض الشئ لكن هذا ما قدمه لنا هذا التصميم للتراس، الذي جمع بين كل تفاصيل المعيشة من مطبخ، لجاكوزي ومكان مخصص للجلوس والاستجمام تصميم ذكي وعبقري جداً.

التراس وغرفة المعيشة معاً

London garden roof-top terace Decorum . London حديقة خشب نقي
Decorum . London

London garden roof-top terace

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

استغلال المساحات بطريقة مختلفة وابداعية، ينتج عنه بكل تأكيد تصميم عبقري، وهذا فعلياً ما تم في تصميم هذا التراس، فقد تم استغلال منطقة التراس لتصبح غرفة المعيشة مصغرة داخل التراس، تم تصميم أرضيات التراس بالكامل من الباركية، مع الاستعانة بأثاث مودرن وعصري ليكتمل المشهد الجمالى لهذا التراس. 

النباتات والطبيعة المبهجة

Vibrant Roof Terrace Yorkshire Gardens بلكونة أو شرفة
Yorkshire Gardens

Vibrant Roof Terrace

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

دائماً ما أري في النباتات وأضافتها في الديكور لمسة مختلفة ومبهجة جداً، فهى دائماً تعطي انطباعاً مميزاً ومختلفاً، عندما تستخدم في الديكور، وهذة اللمسة حقاً تم استغلالها في تصميم هذا التراس، فقد اعتمد المصمم على وضع تلك المزهريات الملونة من النباتات في التراس لتضفي على المكان لمسةجمالية، خاصةً انه لم يعتمد على الألوان التقليدية بل استغل الموقف وأضاف ألوان مبهجة كالبرتقالي، الزيتي والأبيض. 

ليالي هادئة داخل هذا التراس

​The roof terrace at the Chelsea House. Nash Baker Architects Ltd بلكونة أو شرفة
Nash Baker Architects Ltd

​The roof terrace at the Chelsea House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

اذا كنت تحلم بقضاء ليالي هادئة وحالمة في مكان هادئ داخل المنزل بعيداً عن الضوضاء فعليك بتصميم هذا التراس، فقد تم أضافة أكثر من لمسة مختلفة داخل هذا التراس لتجعله مميز بهذة الطريقة بدايةً اختيار الألوان الباردة الهادئة في تصميمه كالأبيض والأزرق ودمجهما معاً، مروراً بأضافة هذة المدفأة لتكن صديقتك في ليالي الشتاء الباردة.

خيمة مميزة لتراس مميز

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in the Scottish Borders. homify حديقة outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in the Scottish Borders.

homify
homify
homify

وختام تصميماتنا اليوم لتراس المنزل، مع هذا التصميم الذي اتسم بالتميز والبساطة الشديدة، فقد استغل المصمم منطقة التراس  ليجعل منها غرفة معيشة وغرفة طعام في مكان واحد في تصميم بسيط ونمط اعتمد على البساطة المفرطة، ولم ينسي في تصميمه أن يزود غرفة المعيشة داخل التراس بهذة المظلة.

تفضلوا بقراءة هذا المقال: قبل وبعد: حمامات سباحة ستفاجئك

11 خطوه غير مكلفه ستجعل حديقة البيت فاخرة
هل اعجبتك هذة الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً