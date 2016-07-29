تصاميم وأفكار تراس ستأخذ عقلك..

وختام تصميماتنا اليوم لتراس المنزل، مع هذا التصميم الذي اتسم بالتميز والبساطة الشديدة، فقد استغل المصمم منطقة التراس ليجعل منها غرفة معيشة وغرفة طعام في مكان واحد في تصميم بسيط ونمط اعتمد على البساطة المفرطة، ولم ينسي في تصميمه أن يزود غرفة المعيشة داخل التراس بهذة المظلة.

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