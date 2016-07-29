تصاميم وأفكار تراس ستأخذ عقلك..

منطقة التراس داخل المنزل تعتبر من أكثر الأماكن المحببة لدي الكثير، فهو المكان الوحيد داخل المنزل الذي يتيح لنا أن ننفصل بعض الشئ لنتنفس نسمة هواء منعشة مع الضوء الشمس الطبيعي، لذلك اليوم نقدم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار والتصميمات المميزة لتراس المنزل.
أجعل التراس غرفة ضيافة رائعة، توفر عليك المساحة وتسرق قلوب ضيوفك!! خاصة اذا جعلتها برحة مرتبة والوانها آخاذة وانيقة.. قد تكون أجمل بكثير من غرفة ضيوف داخلية مكلفة. فالسر انه يمكنك إبهار ضيوفك بذوقك في اختيار التصميم وليس بقطع الأثاث نفسها.
هل فكرت يوماً أن تجعل التراس داخل منزلك منطقة معيشة كاملة متكاملة؟ ربما يبدو الأمر غريباً بعض الشئ لكن هذا ما قدمه لنا هذا التصميم للتراس، الذي جمع بين كل تفاصيل المعيشة من مطبخ، لجاكوزي ومكان مخصص للجلوس والاستجمام تصميم ذكي وعبقري جداً.
استغلال المساحات بطريقة مختلفة وابداعية، ينتج عنه بكل تأكيد تصميم عبقري، وهذا فعلياً ما تم في تصميم هذا التراس، فقد تم استغلال منطقة التراس لتصبح غرفة المعيشة مصغرة داخل التراس، تم تصميم أرضيات التراس بالكامل من الباركية، مع الاستعانة بأثاث مودرن وعصري ليكتمل المشهد الجمالى لهذا التراس.
دائماً ما أري في النباتات وأضافتها في الديكور لمسة مختلفة ومبهجة جداً، فهى دائماً تعطي انطباعاً مميزاً ومختلفاً، عندما تستخدم في الديكور، وهذة اللمسة حقاً تم استغلالها في تصميم هذا التراس، فقد اعتمد المصمم على وضع تلك المزهريات الملونة من النباتات في التراس لتضفي على المكان لمسةجمالية، خاصةً انه لم يعتمد على الألوان التقليدية بل استغل الموقف وأضاف ألوان مبهجة كالبرتقالي، الزيتي والأبيض.
اذا كنت تحلم بقضاء ليالي هادئة وحالمة في مكان هادئ داخل المنزل بعيداً عن الضوضاء فعليك بتصميم هذا التراس، فقد تم أضافة أكثر من لمسة مختلفة داخل هذا التراس لتجعله مميز بهذة الطريقة بدايةً اختيار الألوان الباردة الهادئة في تصميمه كالأبيض والأزرق ودمجهما معاً، مروراً بأضافة هذة المدفأة لتكن صديقتك في ليالي الشتاء الباردة.
وختام تصميماتنا اليوم لتراس المنزل، مع هذا التصميم الذي اتسم بالتميز والبساطة الشديدة، فقد استغل المصمم منطقة التراس ليجعل منها غرفة معيشة وغرفة طعام في مكان واحد في تصميم بسيط ونمط اعتمد على البساطة المفرطة، ولم ينسي في تصميمه أن يزود غرفة المعيشة داخل التراس بهذة المظلة.
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