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ريفي ساحر .. في بلد ميسي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion منازل
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تعتبر التصميمات الريفية في العادة مبعثاً على العديد من الذكريات و عبق التارييخ الفخم ، و لكن منزلنا اليوم تزداد فيه ميزة اخرى إلى جانب كونه ريفياً، ألا و هو أنه منزلاً لاتينياً في قلب الطبيعة الساحرة لأمريكا الجنوبية في قلب الأرجنتين منبع الطبيعة و الغابات و الروح الطبيعية في كل معانيها، يكفي أنها أشهر ما فيها فاكهة كرة القدم ميسي، و يبدو أنها تحتضن أكثر من ميسي في مجال التصميم و هو ما نحاول أن نتذوقه من خلال جولتنا التفقدية في منزلنا اليوم ..

مدخل عتيق

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion منازل
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

إطلالة ساحرة و واجهة بسيطة تحمل المعنى الريفي في كامل تفاصيلها المختلفة ، السقف المصنوع مائلاً من الاحجار الخفيفة المعتادة في مثل تلك الطرازات اللاتينية كما يظهر ذلك جلياً في نوعية الحجر المكسوة به الأرض، فهذا ليس سيراميك و لا بورسلين و لكنه نوعاً من البلاط الحجري المركب بالأسمنت و الذي يستخدم عادة في الشاليهات على البحر أو في الطرق التي تعتبر ممشى نظراً لقوة تحملها و عدم تغير لونها مع الاستخدام، أما عن النوافذ النحيفة في جانبي الباب تعد من أهم السمات الريفية المقتبسة في هذا البيت الرائع في قلب الأرجنتين

مساحة خلفية

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion منازل
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

من الخلف الأمور لا تتغير كثيراً فنلاحظ وجود خصوصية بواسطة أسوار خشبية كما في بيوت الويسترن الامريكية الريفية القديمة و عدم تخلي واضح من قبل المصمم عن النوافذ الأصغر حجماً و عدم شفافيتها لأكثر من سبب أهمه أيضاً الخصوصية

مطبخ من الماضي

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion مطبخ
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

في الداخل الامور بسيطة للغاية في هذا المطبخ ، الخزائن الخشبية ، الرخام الأبيض كمنضدة لتحضير الطعام و المساعدة على الطهي، و البوتجاز المشعل في وسطها، أما الاواني فهي ريفية بامتياز مثل براد الشاي الفضي من الاستانلس القديم ، أما الطراز الخاص بالمدخنة يعتبر هو الأحدث بين كل جوانب و معطيات هذا المطبخ الريفي قديم التصميم ، و لكنه واسع و نظيف و مضيء و ليس به عيوب ديكورية إذا ما وضعنا في مخيلتنا طبيعة الطراز الذي أنشيء به

الريف الجميل

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion غرفة السفرة
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

هل لاحظتم العواميد الحديدية التي تعمل كحاجز على الشباك ، إنها قديمة فعلاً و كذلك حوامل الستائر الأنبوبية أما الكنب الصغير و المصابيح القطرية المعلقة فهي تأخذنا لعالم آخر ، حيث قصص الاميرات و الوحش و الجنية، أسلوب بديع في اقتباس تفاصيل الريف القديم في منزل حديث، و من قوة التأثر ظهر التليفزيون القديم أيضاً ذو الظهر و الذي لم يعد يصنع في الوقت الحالي بكثرة بسبب سيطرة التليفزيون المسطح أو الليد على هذه النوعية منا لاجهزة المنزلية و لكن هذا الطراز متكامل لأقصى درجة ..

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شيء من التأمل

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion منازل
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

الحديقة الجانبية أجمل ما في البيت ، حيث يوجد بها اتساع و خضرة و خصوصية فريدة، هذا غلى جانب المقاعد الجانبية التي تؤدي لمزيد من الشاعرية و الاستجمام في ظل هذا الشجر الجميل و السماء الصافية الفريدة، أما وجود مرأب في طرف الحديقة يبدو أنه حكم المساحة ليس أكثر لأن السيارة مهما كانت فيعتبر مكانها و شعورها الخاص بالانطلاق و التنقل غير مناسب لحالة الراحة التي تفرضها الحديقة

طريق الحديقة

Vivienda, GD Arquitectura, Diseño y Construccion GD Arquitectura, Diseño y Construccion منازل
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion
GD Arquitectura, Diseño y Construccion

الطريق الجانبي المؤدي للمدخل الرئيسي و الواصل بينه و بين الفناء الخلفي و الحديقة الجانبية يعتبر بسيط في تصميمه و مؤدي للغرض، و لكن استخدام الأشجار فيه فكرة جيدة للتحفيز و التهيؤ للاستجمام الذي سوف نلج إليه في الحديقة بعد قليل ، و لكن هل دققنا قليلاص في نوعية المصابيح ، و كأنها حديقة عتيقة في شوارع لندن، حتى تلك التفصيلة الصغيرة نجح فيها المصمم تماماً ناهيك عن خصوصية الأسياخ الحديدة التي تحمي الشبابيك جميعها تقريباً… منزل متكامل في الحقيقة بأبسط التكاليف الممكنة و بدون أي أخطاء تقريباً .. يستحق التحية و التقدير

شقة استوديو بطابق ميزانين
هذا الساحر في بلد ميسي

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