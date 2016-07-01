ريفي ساحر .. في بلد ميسي

تعتبر التصميمات الريفية في العادة مبعثاً على العديد من الذكريات و عبق التارييخ الفخم ، و لكن منزلنا اليوم تزداد فيه ميزة اخرى إلى جانب كونه ريفياً، ألا و هو أنه منزلاً لاتينياً في قلب الطبيعة الساحرة لأمريكا الجنوبية في قلب الأرجنتين منبع الطبيعة و الغابات و الروح الطبيعية في كل معانيها، يكفي أنها أشهر ما فيها فاكهة كرة القدم ميسي، و يبدو أنها تحتضن أكثر من ميسي في مجال التصميم و هو ما نحاول أن نتذوقه من خلال جولتنا التفقدية في منزلنا اليوم ..