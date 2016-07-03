أفكار عملية للمساحات الصغيرة

عند تصميم المنزل واختيار الديكور فأهم ما يشغل بالك هو أن يظهرالمنزل بشكل متناسق ومريح أيضاَ خاصةً اذا كان مساحة المكان ضيقة ومحدودة بعض الشئ فأهم ما يشغل بال الكثير هو أن يصبح المكان مريحاً، واستغلال المكان بطريقة ذكية تسمح بوجود مساحات مناسبة للتخزين داخل البيت، فهناك كثير من المساحات داخل المنزل الذي يمكن استغلالها بطريقة مناسبة للتخزين وبدورها تعطي للمكان شعوراً بالأتساع، لذلك Homify تقدم لكم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار العصرية والعملية جداً في استغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل بطريقة جيدة.