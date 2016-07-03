أفكار عملية للمساحات الصغيرة

عند تصميم المنزل واختيار الديكور فأهم ما يشغل بالك هو أن يظهرالمنزل بشكل متناسق ومريح أيضاَ خاصةً اذا كان مساحة المكان ضيقة ومحدودة بعض الشئ فأهم ما يشغل بال الكثير هو أن يصبح المكان مريحاً، واستغلال المكان بطريقة ذكية تسمح بوجود مساحات مناسبة للتخزين داخل البيت، فهناك كثير من المساحات داخل المنزل الذي يمكن استغلالها بطريقة مناسبة للتخزين وبدورها تعطي للمكان شعوراً بالأتساع، لذلك Homify تقدم لكم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار العصرية والعملية جداً في استغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل بطريقة جيدة.
من أكثر المشاكل التي تواجه ضيق المساحات هي مشكلة التخزين وخاصةً داخل المطبخ، ولكن هل توقفت للتفكير لحظة في المساحة المتبقية تحت رخامة المطبخ الخاصة بك بأن يمكن استغلالها بطريقة أفضل بكثير لتعطي اتساعاً للمكان؟ أذا كنت تعاني من ضيف المساحة داخل المطبخ فعليك استغلال تلك المنطقة جيداً ووضع بها مجموعة ادراج متساوية لاستغلال تلك المنطقة في التخزين.
لاشئ بالنسبة اليه اجده مميز في عالم الديكور أكثر من عملية اعادة التدوير لأشياء قديمة واستخدامها مرة اخري بشكل مختلف في الديكور، لأضافة لمسة جمالية للمكان واستغلال المساحة المحيطة حوله، مثل التصميم في هذة الصورة تم استغلال قطعة الحديد لتنظيم أدوات المطبخ بطريقة ذكية وأنيقة جداً .
إذا كنت تعاني من مساحة غرفة المعيشة الصغيرة ، وتحتاج إلى أضافة بعض لمسات من الأثاث لاستغلالها بطريقة عملية وعصرية جداً، فكما هو واضح في الصورة هذة الغرفة صغيرة جداً، ولكن تم استغلال المساحة بطريقة جيدة جداً وتم وضع هذة الطاولة الصغيرة متعددة الوظائف التي كانت الخيار الأمثل والذكي لديكور الغرفة ومساحتها
من أكثر الأفكار ابداعاً هي استغلال الجدران لعمل نوافذ صغيرة من نفس لون الحائط لتستغل بذلك مساحة الحائط الصغيرة لتكون مناسبة لللتهوية وفى نفس الوقت لا تستهلك مساحة كبيرة في الجدار.
هل فكرت قبل ذلك انه من الممكن أن يكون للدرج الخاص بك استخدامات اخري ومختلفة لاستغلال المساحة المحيطة به بطريقة جيدة ومثالية، فكما هو واضح في الصورة تم استغلال الدرج ليكون منطقة جيدة للتخزين من خلال تلك الخزانات الصغيرة داخله.
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