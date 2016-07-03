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أفكار عملية للمساحات الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عند تصميم المنزل واختيار الديكور فأهم ما يشغل بالك هو أن يظهرالمنزل بشكل متناسق ومريح أيضاَ خاصةً اذا كان مساحة المكان ضيقة ومحدودة بعض الشئ فأهم ما يشغل بال الكثير هو أن يصبح المكان مريحاً، واستغلال المكان بطريقة ذكية تسمح بوجود مساحات مناسبة للتخزين داخل البيت، فهناك كثير من المساحات داخل المنزل الذي يمكن استغلالها بطريقة مناسبة للتخزين وبدورها تعطي للمكان شعوراً بالأتساع، لذلك Homify تقدم لكم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار العصرية والعملية جداً في استغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل بطريقة جيدة.

للتخزين حلولاً اخري

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

من أكثر المشاكل التي تواجه ضيق المساحات هي مشكلة التخزين وخاصةً داخل المطبخ، ولكن هل توقفت للتفكير لحظة في المساحة المتبقية تحت رخامة المطبخ الخاصة بك بأن يمكن استغلالها بطريقة أفضل بكثير لتعطي اتساعاً للمكان؟ أذا كنت تعاني من ضيف المساحة داخل المطبخ فعليك استغلال تلك المنطقة جيداً ووضع بها مجموعة ادراج متساوية لاستغلال تلك المنطقة في التخزين.

الأفكار الذكية دائماً الحل الأمثل

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores مطبخ
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

لاشئ بالنسبة اليه اجده مميز في عالم الديكور أكثر من عملية اعادة التدوير لأشياء قديمة واستخدامها مرة اخري بشكل مختلف في الديكور، لأضافة لمسة جمالية للمكان واستغلال المساحة المحيطة حوله، مثل التصميم في هذة الصورة تم استغلال قطعة الحديد لتنظيم أدوات المطبخ بطريقة ذكية وأنيقة جداً .

لمسة عصرية

Apartamento em Campinas, Alessandra Duque Arquitetura & Interiores Alessandra Duque Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores

Alessandra Duque Arquitetura & Interiores
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores
Alessandra Duque Arquitetura & Interiores

إذا كنت تعاني من مساحة غرفة المعيشة الصغيرة ، وتحتاج إلى أضافة بعض لمسات من الأثاث لاستغلالها بطريقة عملية وعصرية جداً، فكما هو واضح في الصورة هذة الغرفة صغيرة جداً، ولكن تم استغلال المساحة بطريقة جيدة جداً وتم وضع هذة الطاولة الصغيرة متعددة الوظائف التي كانت الخيار الأمثل والذكي لديكور الغرفة ومساحتها

استغلال الجدران

COBERTURA JOAQUIM ANTUNES , Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura حمام المرو أو الكوارتز Black
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

من أكثر الأفكار ابداعاً هي استغلال الجدران لعمل نوافذ صغيرة من نفس لون الحائط لتستغل بذلك مساحة الحائط الصغيرة لتكون مناسبة لللتهوية وفى نفس الوقت لا تستهلك مساحة كبيرة في الجدار.

للدرج استخدامات اخري

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

هل فكرت قبل ذلك انه من الممكن أن يكون للدرج الخاص بك استخدامات اخري ومختلفة لاستغلال المساحة المحيطة به بطريقة جيدة ومثالية، فكما هو واضح في الصورة تم استغلال الدرج ليكون منطقة جيدة للتخزين من خلال تلك الخزانات الصغيرة داخله.

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المعيشة وغرفة الطعام وجهان لغرفة واحدة

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