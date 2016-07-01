نافذة السعاده في منزل الأحلام

اليوم سوف نعرض لكم منزلاُ قديماً تم بعث الروح فيه من جديد ، حيث قامت شركة ZYMARA UND LOITZENBAUER ARCHITEKTEN BDA الألمانيه بتحويل منزل قديم إلى منزل أحلام كل أسره . و المنزل الجديد مفتوح على المساحة الخضراء التى تحيط به بالكثير من النوافذ ، للإستمتاع بالمناظر الجماليه بفضل إعادة تشجير الحديقه و حسن تخطيطها . فحديقه المنزل أيضاً كانت فقيره ومهمله ولكن في طلتها الجديده أصبحت محبوبه و خاطفة للقلوب قبل الأنظار .
هذا هو المنزل في حلته الجديده ، مُضيء و مبهر . واجهته مليئه بالنوافذ التى تجعله مٌفعم بالإضاءه الطبيعيه نهاراً ، و يتألق لمعاناً وسط الظلام بإضائته الصناعيه ليلاً ، لذا نحب تسمية نوافذ المنزل بنوافذ السعاده لأنها مصدر للبهجه على مدار اليوم .
و المنزل من طابقين و حديقه جميله و واسعه ، و تم تخصيص جزء منها لعمل جلسه صغيره من كراسي البامبو و طاولة صغيره و شمسيه بيضاء .
يظهر المنزل قبل التجديد في الصوره بمظهر قاسي و موحش ، فالطراز القديم للمنزل قد أصابه العجز ولا يصلح لحياة الأسره العصريه الآن . و المنزل كان من طابق واحد فقط قبل التجديد ، كما أن نوافذه كانت خشبيه تقليديه تماماً ، عكس النوافذ الجديده على النمط الحداثي .
أما الحديقه فلا حاجه للكثير من الكلام ، فالصوره هنا أبلغ من ألف كلمه . لم تكن الحديقه القديمه حديقه بالفعل ! ، لكنها كانت بقايا واحده . فلقد أصابها الإهمال و سوء التنظيم مما جعلها تبدو مقفره و لا تبعث على السعاده و الراحه اللذان يجب أن تشعرنا بهم الحديقه المثاليه .
منزلنا الجديد اهتم بدفء الطبيعه من حوله في الحديقه ، و استعان بدفئها بداخله عن طريق الأرضيات الخشبيه الأنيقه . يظهر المنزل في الداخل بشكل واسع و مرتب ، بفضل توحيد خامة الأرضيات . كما أن المنزل غير مزدحم وبه قطع قليله من الأثاث ، مما أتاح فرصة للإضاءه الطبيعيه أن تلعب دوراً جمالياً فاتعكست على الأرضيات و أكسبتها لمعاناً و رونقاً .
الإهتمام بالعمليه و العصريه من سمات المنزل الحديث ، لا شيء يقف أمام رغبتك في اختيار القطع التى تعجبك و توفيقها معاً سوى قيود وهميه يجب أن تكسرها . و في غرفة المعيشه هذه اختار المصمم أريكة من الجلد الأسود المريحه ، مع كرسي بتصميم أنيق و لون أحمر ملكي ، و طاولة بلون أبيض . و أضاف لوحة حائط تحتوى على الثلاثة ألوان معاً . ولا شك أن المصباح الجانبي الغير تقليدي ، كان إضافه رائعه للديكور بالرغم من عدم تشابهه مع أي من محتويات الغرفه .
و الدور الأرضي يحتوى على غرفة معيشه و مطبخ و غرفة الطعام ، أما غرف المنزل و الحمام الرئيسي فيتواجدان بالأعلى .
كما ذكرت من قبل لنوافذ هذا المنزل فوائد جمّه ، هل لاحظت مظهر الأشجار و غصونها المورقه من النوافذ ، و هو شيء بالتأكيد يبعث على السعاده و يشعرنا بالحيويه . فضلاً عن أن النوافذ الطوليه أدت إلى دخول أكبر قدر من النور الطبيعي .
سلم المنزل بسيط بدرجات خشبيه ، و سور زجاجي شفاف عصري ، حتى لا يشكل حاجزاً للعين التى تريد التمتع ببراح المنزل و رحابته .
استخدام الرفوف في الحمام قد يضيق مساحة الحمام ، و يجعل الحركه فيه ليست بالسهوله الكافيه . لذا ظهرت فكرة الرفوف الموجوده في باطن الجدار ، و بالتالي تستفاد من الرفوف بدون بروزات خارجيه تشغل المساحه ، و قد استخدم المصمم هذه الفكره في أماكن متعدده من الحمام .
و نلاحظ في هذا الحمام هيمنه اللونين الرمادي و الأسود على الأجواء ، و استخدام بلاط متعدد الأشكال و غير تقليدي ، مما منح الحمام أناقه على الرغم من بساطته و قلة تفاصيله .
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أصبحت حديقه المنزل جنه صغيره ، فقد تم تقسيمها إلى أحواض زرع كبيره ، يتخللها ممرات مرصوفه بأحجار مختلفة الأشكال . كما يوجد في الحديقه حوض مائي ، بإطار رخامي أنيق مما أكمل الشكل الجمالي للمكان .و تعددت أنواع النباتات و أحجامها لتستمتع الأبصار بالتنوع البيئي ، و لكسر الرتابه قليلاً .