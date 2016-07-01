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نافذة السعاده في منزل الأحلام

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda منازل
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اليوم سوف نعرض لكم منزلاُ قديماً تم بعث الروح فيه من جديد  ، حيث قامت شركة ZYMARA UND LOITZENBAUER ARCHITEKTEN BDA الألمانيه بتحويل منزل قديم إلى منزل أحلام كل أسره . و المنزل الجديد مفتوح على المساحة الخضراء التى تحيط به  بالكثير من النوافذ ، للإستمتاع بالمناظر الجماليه بفضل إعادة تشجير الحديقه و حسن تخطيطها . فحديقه المنزل أيضاً كانت فقيره ومهمله ولكن في طلتها الجديده أصبحت محبوبه و خاطفة للقلوب قبل الأنظار .

المنزل في حُلّته الجديده

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda منازل
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

هذا هو المنزل في حلته الجديده ، مُضيء و مبهر . واجهته مليئه بالنوافذ التى تجعله مٌفعم بالإضاءه الطبيعيه نهاراً ، و يتألق لمعاناً وسط الظلام بإضائته الصناعيه ليلاً ، لذا نحب تسمية نوافذ المنزل بنوافذ السعاده لأنها مصدر للبهجه على مدار اليوم .

 و المنزل من طابقين و حديقه جميله و واسعه ، و تم تخصيص جزء منها لعمل جلسه صغيره من كراسي البامبو و طاولة صغيره و شمسيه بيضاء . 

المنزل قبل التجديد

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda منازل
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

يظهر المنزل قبل التجديد في الصوره بمظهر قاسي و موحش ، فالطراز القديم للمنزل قد أصابه العجز ولا يصلح لحياة الأسره العصريه الآن . و المنزل كان من طابق واحد فقط قبل التجديد ، كما أن نوافذه كانت خشبيه تقليديه تماماً ، عكس النوافذ الجديده على النمط الحداثي .

أما الحديقه فلا حاجه للكثير من الكلام ، فالصوره هنا أبلغ من ألف كلمه . لم تكن الحديقه القديمه حديقه بالفعل ! ، لكنها كانت بقايا واحده . فلقد أصابها الإهمال و سوء التنظيم مما جعلها تبدو مقفره و لا تبعث على السعاده و الراحه اللذان يجب أن تشعرنا بهم الحديقه المثاليه .

مدخل المنزل

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda غرفة المعيشة
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

منزلنا الجديد اهتم بدفء الطبيعه من حوله في الحديقه ، و استعان بدفئها بداخله عن طريق الأرضيات الخشبيه الأنيقه . يظهر المنزل في الداخل بشكل واسع و مرتب ، بفضل توحيد خامة الأرضيات . كما أن المنزل غير مزدحم وبه قطع قليله من الأثاث ، مما أتاح فرصة للإضاءه الطبيعيه أن تلعب دوراً جمالياً فاتعكست على الأرضيات و أكسبتها لمعاناً و رونقاً .

الدور الأرضي

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda غرفة المعيشة
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

الإهتمام بالعمليه و العصريه من سمات المنزل الحديث ، لا شيء يقف أمام رغبتك في اختيار القطع التى تعجبك و توفيقها معاً سوى قيود وهميه يجب أن تكسرها . و في غرفة المعيشه هذه اختار المصمم أريكة من الجلد الأسود المريحه ، مع كرسي بتصميم أنيق و لون أحمر ملكي  ، و طاولة بلون أبيض . و أضاف لوحة حائط تحتوى على الثلاثة ألوان معاً . ولا شك أن المصباح الجانبي الغير تقليدي ، كان إضافه رائعه للديكور  بالرغم من عدم تشابهه مع أي من محتويات الغرفه .

و الدور الأرضي يحتوى على غرفة معيشه و مطبخ و غرفة الطعام ، أما غرف المنزل و الحمام الرئيسي فيتواجدان بالأعلى .

إلى الأعلى

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda غرفة المعيشة
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

كما ذكرت من قبل لنوافذ هذا المنزل فوائد جمّه ، هل لاحظت مظهر الأشجار و غصونها المورقه من النوافذ ، و هو شيء بالتأكيد يبعث على السعاده و يشعرنا بالحيويه . فضلاً عن أن النوافذ الطوليه أدت إلى دخول أكبر قدر من النور الطبيعي .

سلم المنزل بسيط بدرجات خشبيه ، و سور زجاجي شفاف عصري ، حتى لا يشكل حاجزاً للعين التى تريد التمتع ببراح المنزل و رحابته .

الحمام

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda حمام
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

استخدام الرفوف في الحمام قد يضيق مساحة الحمام ، و يجعل الحركه فيه ليست بالسهوله الكافيه . لذا ظهرت فكرة الرفوف الموجوده في باطن الجدار ، و بالتالي تستفاد من الرفوف بدون بروزات خارجيه تشغل المساحه ، و قد استخدم المصمم هذه الفكره في أماكن متعدده من الحمام . 

و نلاحظ في هذا الحمام هيمنه اللونين الرمادي و الأسود على الأجواء ، و استخدام بلاط متعدد الأشكال و غير تقليدي ، مما منح الحمام أناقه على الرغم من بساطته و قلة تفاصيله . 

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حديقه المنزل

Verwandlung an der Ostsee, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda حديقة
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

أصبحت حديقه المنزل جنه صغيره ، فقد تم تقسيمها إلى أحواض زرع كبيره ، يتخللها ممرات مرصوفه بأحجار مختلفة الأشكال . كما يوجد في الحديقه حوض مائي ، بإطار رخامي أنيق مما أكمل الشكل الجمالي للمكان .و تعددت أنواع النباتات و أحجامها لتستمتع الأبصار بالتنوع البيئي ، و لكسر الرتابه قليلاً .

حديقة الزهور ولمسة من الجمال
ما رأيك في هذا المنزل بعد تجديده ؟ شاركنا في التعليقات

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