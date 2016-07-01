نافذة السعاده في منزل الأحلام

هذا هو المنزل في حلته الجديده ، مُضيء و مبهر . واجهته مليئه بالنوافذ التى تجعله مٌفعم بالإضاءه الطبيعيه نهاراً ، و يتألق لمعاناً وسط الظلام بإضائته الصناعيه ليلاً ، لذا نحب تسمية نوافذ المنزل بنوافذ السعاده لأنها مصدر للبهجه على مدار اليوم .

و المنزل من طابقين و حديقه جميله و واسعه ، و تم تخصيص جزء منها لعمل جلسه صغيره من كراسي البامبو و طاولة صغيره و شمسيه بيضاء .