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رحلة منزل العائله من الرتابه إلى الأناقه ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 غرفة السفرة
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يعتبر تحويل منزل الأسره التقليدي إلى منزل آخر بتصاميم داخليه جديده ، من أكثر الأمور تشويقاً في عالم الديكور . و تعتبر شركة AND Company منفذة مشروع اليوم من أهم الشركات المتخصصه في تصميم الشقق الضيقه . فنجد أنها دائما تنجح في تحقيق الإستخدام الأمثل للمساحات الصغيره ، و تحويلها إلى مساحات رائعه لا نشعر فيها بضيق المكان .

المطبخ القديم

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

المطبخ أكثر الأماكن حيويه في المنزل ، لذا فهو معرض دائماً للفوضى . خاصة إذا كان سيء التخطيط ، و لا يحتوى على مساحات تخزين و أسطح عمل كافيه . و نرى في هذا المطبخ  سوء تنظيم كبير و عدم توفر للعوامل الرئيسيه المنظمه للمطبخ المثالي ، لذا فنحن متشوقون لرؤية هذا المطبخ بعد تجديده .

المطبخ الجديد

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 غرفة السفرة
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

نلاحظ تغير الأبواب المنزلقه بباب خشبي بسيط و عصري التصميم بشبكة مربعات من أعلى تسمح بمرور الضوء . و استخدام الطوب الأبيض في الجدران بدلاً من البلاط التقليدي ، أما عن الموقد فتم تغييره تماماً ، و استبدالة بتصميم حديث لا يشغل حيز و شفاط هواء أنيق .و تم توفير مساحات تخزين عمليه و مريحه و مساحة عمل تم تزويدها بحوض المطبخ . و تم اعتماد ألوان حياديه للمطبخ يساعد على السماح للضوء بالإنتشار في المكان لإراحة العين .

المدخل القديم

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

كان مدخل المنزل القديم غير ترحيبي على الإطلاق ، فكان عباره عن مساحه مزدحمه بالكثير من الأشياء بأبواب منزلقه قبيحه ، كما أن طلاء الأبواب و الجدران قد صار قديماً و فقد رونقه .

المدخل الجديد

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 الممر الحديث، المدخل و الدرج
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

تحول المدخل من مساحه ممله ، إلى ممر أنيق ، في نهايته يقبع باب خشبي باللون الكريمي الناعم . كما أن الجدران قد اكتست بالطوب الأبيض على الطراز الحديث ، و تم إضافه مصباح سقف لمدخل منير و مرحب بالزوار .

وحدات تخزين ذكيه

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 الممر الحديث، المدخل و الدرج
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

وحدات تخزين أرضيه للأحذيه من الخشب البني ، و معلق فوقها وحده عصريه للمعاطف بأبواب زجاجيه أنيقه . التصميم البسيط و العملى للوحدات جعلها تشمل أشياء كثيره في مساحه غير كبيره ، للحصول على مدخل منظم و مرتب .

طاولة الطعام القديمه

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

طاوله تقليديه دائريه طالتها الفوضى ، مثل بقية أرجاء المطبخ . يظل سوء التخطيط هو محور الشر في المنزل القديم ، الذي أفسد كل شيء . فأصبح المنزل عباره عن مساحات روتينيه مشوشه تثير الأعصاب .

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غرفة الطعام الجديده

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 مساحات تجارية محلات تجارية
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

أصبح هناك غرفة طعام جديده بدلاً من مجرد طاوله دائريه مع عدة كراسي . استخدم المصمم طاوله مستطيله تم وضعها طولياُ ، و استبدل الكثير من الكراسي بأريكه من الجلد المريح بلون أسود أنيق ، مستنده على حائط من الأحجار البنيه . و صنع سقف معلق لإضاءه حديثه تسلط الضوء على الجدار بلونه الدافيء و اللوحات العصريه . أما الأرضيات بالبيج الفاتح كانت سبباً في رحابة المنزل بحلته الجديده ، بسبب إنعكاس الضوء عليها لتظهر بشكل لامع جميل .

غرفة النوم

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

الملل و الرتابه كانا ينهشان في جوانب المنزل ، التصاميم القديمه  لأثاث المنزل كان يجب تغييرها جذرياً . الستائر القديمه و الأرضيات أيضاً كانوا بتصاميم غير مهاريه على الإطلاق ، لذا المنزل كان بحاجه إلى مصمم محترف يبعث فيه الحياه من جديد .

غرفة النوم الجديده

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 غرفة نوم
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

عصرية هذا السرير كانت بمثابة انتقام مثالي من سوء الغرفه القديمه ، السرير بإطار خشبي دافي يساعد على الإسترخاء فضلاً عن تصميمه المبتكر بوحدات تخزين في الأسف لإستغلال مثالي للمساحات .

الكارثه!

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

الحمام القديم كان ضحيه و كارثه في نفس الوقت ، لابد وأن الأسره كانت تعاني من هذا التصميم الكارثي الغير منظم ، لذا فقرار استعانتهم بالشركه كان قرارا حكيماً للغايه . و كان الحمام بمثابة ضحيه لأنه لم يتم توظيف مساحته بالشكل اللائق فظهر بصوره غير محببه .

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الحل الرائع

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 غرفة نوم
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

لابد و أن جميع الغرف سعيده لزميلهم في المنزل ، فهذا التصميم الحديث قد أظهر شخصيه جذابه و محبوبه للحمام . فأصبح مكاناً رائقاً و نظيفاً ، يليق بالأسره السعيده التى تقطن هذا المنزل . الأحجار البنيه الأنيقه التى تكسو الجدران ، و الأرضيه من الأخشاب البنيه أيضاً و الإضاءه الصفراء كل هذا جعل المكان يشع بجو رائع من الدفء . و لا شك أن وحدات التنظيم العمليه ، كان لها الدور الأكبر في ترسيخ شخصية الحمام المهندمه الجديده .

ريفي ساحر .. في بلد ميسي
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