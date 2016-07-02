رحلة منزل العائله من الرتابه إلى الأناقه ..

نلاحظ تغير الأبواب المنزلقه بباب خشبي بسيط و عصري التصميم بشبكة مربعات من أعلى تسمح بمرور الضوء . و استخدام الطوب الأبيض في الجدران بدلاً من البلاط التقليدي ، أما عن الموقد فتم تغييره تماماً ، و استبدالة بتصميم حديث لا يشغل حيز و شفاط هواء أنيق .و تم توفير مساحات تخزين عمليه و مريحه و مساحة عمل تم تزويدها بحوض المطبخ . و تم اعتماد ألوان حياديه للمطبخ يساعد على السماح للضوء بالإنتشار في المكان لإراحة العين .