الأمر مختلف تمامًا.. قبل وبعد التجديد!

كل ما يمكن ملاحظته في تلك الصورة بكل سهولة هو الازدحام الذي استطاع ببراعة السيطرة على أرجاء المطبخ كافة!، فعلى الرغم من أن التصميم الأساسي للمطبخ راقي ومُفعَم بالحس والحيوية الواضح تمامًا في جدرانه الأنيقة، إلا أن سوء استغلال القاطنين له عمومًا ولمساحته بصفة خاصة جعله في أسوء إطلالاته!

فتوزيع وحدات المطبخ الخشبية بهذا الشكل غير مريح لعين الناظرين على الإطلاق، كما أن الأماكن المختارة للبوتجاز والثلاجة والحوض غير مناسبة من الأساس، فهذه التقسيمة قضت على مساحة المطبخ وساهمت في تضييقه، هذا فضلًا عن تلك الطاولة المركونة بأقصى اليمين، والتي تعتبر غير ملائمة هي الأخرى لمساحة هذا المطبخ الصغير!