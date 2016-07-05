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6 نماذج للسلالم.. تُلهِمَك بتصميماتها الساحرة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass, Railing London Ltd Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إذا كنت تعتقد أن السلالم ما هي إلا وسيلة للصعود والهبوط من وإلى غرف منزلك المتعددة.. فأنت بالتأكيد مخطئ! فالسلم أكبر من مجرد مساحة مملة مستغلة للغرض السابق فقط، وإنما هو عنصر هام في أي منزل يمكنك أن تجعله تحفة معمارية إن أردت فقط باختيارك تصميمًا مثيرًا له ليضيف ليُزيد بيتك جمالًا ويمنحه طابع خاص.  

ربما لم تشاهد حتى الآن ما يبهرك من تصميمات راقية بذوق رفيع ولمسات ساحرة لتلهمك، لذا نقدم لك هنا مجموعة من أرقى تصميمات السلالم لتستعين بأقربهم إلى قلبك إن كنت على وشك بناء أو إعادة هيكلة سلمك الخاص.. لتفاجئ الجميع! 

سلم عائم تائه التفاصيل ببريق الزجاج

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

تحفة عصرية جسدها المصممون على أرض الواقع! سلم عائم مصمم بشرائح الزجاج البراق، تائه التفاصيل لعدم وجود درابزين، فهو مفتوح من الجانب الايسر تمامًا ويعتمد فقط في تثبيته على ذلك الحائط المتناسق بشكل غريب مع لون السلم الشفاف! 

رغم أناقة الزجاج المستخدم هنا إلا أنه يتمتع بميزة أخرى، ألا وهي البساطة!، فتجد نفسك تشعر بالراحة المطلقة بمجرد النظر إلى تفاصيله الهادئة التي تأخذك بجمالها لعالم آخر بعيد عن عالمنا.

قد يكون العيب الوحيد لهذا التصميم هو أنه غير عملي لأسرة كبيرة بها أطفال!، لأنه قد يشكل خطرًا عليهم بعض الشئ نظرًا لانفتاح الدرجات على مصراعيها لتحتضن الفضاء، ولكنه يصلح بالتأكيد لحديثي الزواج حيث يتماشى مع أذواقهم العصرية المبتكرة.

سلم حلزوني بتصميم عصري ولمسات كلاسيكية

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

سلم حلزوني رفيع المستوى مزج بين الكلاسيكية والعصرية في أبهى صورها، يتجلى ذلك بوضوح في ألواح الخشب المتين التي غلفت درجات السلم المعدنية بلونها الأسود الأنيق، فنجح كليهما بنهاية المطاف في منح هذا الركن من المنزل إطلالة رائعة.

ما يميز السلم الحلزوني عن غيره من السلالم، هو أنه لا يستحوذ على مساحة كبيرة من المكان الذي يقام فيه، فكما نرى هنا هو مصمم على جزء صغير من تلك الغرفة ويعطيك مطلق الحرية لاستغلال بقية مساحتها كما تشاء، علاوة على أنه يحظى بشكل وتصميم رائع لا يفقد الغرفة جمالها ورقيها على عكس غيره من السلالم التي قد تسئ لمنظر الغرفة ولا تضيف لها!

سلم المكعبات بدرجات مُضيئة

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

يختلف هذا السلم شديد العصرية عن غيره من النماذج، ليس فقط في تصميم درجاته الغريب! ولكن أيضًا بتلك اللمسة الساحرة التي أضافها المصممون لدرجاته الأولى التي تتخذ من المكعبات شكلًا لها، والتي تتمثل في عنصر الإضاءة وما أكسبه للسلم من إطلالة مميزة ودافئة.

سلم فخم من وحي الغابات والحدائق

Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK الممر الحديث، المدخل و الدرج
Haldane UK

Luxury Staircase

Haldane UK
Haldane UK
Haldane UK

إن كنت قد رأيت سلم بتصميم قريب من هذا الشكل من قبل.. لابد وأنك رأيته في واحد من الأفلام الأوروبية القديمة ذات الطابع الكلاسيكي!، فهو ضخم البنية ومنفرد التصميم، درجاته الخشبية جعلته يبدو من وحي الغابات أو الحدائق الأكثر شهرة، كما أن تصميمه بشكل حلزوني كان مناسبًا جدًا ومنحه أناقة لا مثيل لهاَ.

رغم فخامة هيئة هذا السلم إلا أنه بسيط وهادئ.. شرائح الخشب ميزته بشدة وأيضًا ذلك النبات الأخضر الموضوع بإحدى جوانبه، والذي نجح ببساطته في إكمال صورة الحديقة بكل عناصرها لهذا الركن.

سلالم رائعة بإضاءة جانبية ساحرة

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

إضاءة السلم يمكن أن يكون عنصر بسيط، ولكنها قادرة على إضافة تحول كبير بهيئته، فكما نرى هنا رغم نمطية السلم إلا أن المصمم بهذه اللمسة الدافئة جعله غير عادي، فقام بتوزيع الضوء على طول الدرج، وبدا أخيرًا بمنظر مثالي.

سلم على نمط القصور بدرابزين فاخر

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

سلم فاخر على نمط القصور يتمتع بدرابزين كلاسيكية اكتست باللون الأبيض، تطل بتصميمها الراقي على ركن خاص مكون من رفوف عديدة أبرزت قدرة المصمم وبراعته في توظيف تلك المساحة السفلية بشكل سليم وكيفية استغلالها بشكل مثالي. 

يمكن استخدام تلك الأرفف لوضع نخبة من التحف الصغيرة، أو بعض الإكسسوارات الكريستالية لتحقق الكمال لهذا الركن.

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المكسيكي الأنيق ، بعيداً عن الدراما
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