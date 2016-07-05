6 نماذج للسلالم.. تُلهِمَك بتصميماتها الساحرة!

إذا كنت تعتقد أن السلالم ما هي إلا وسيلة للصعود والهبوط من وإلى غرف منزلك المتعددة.. فأنت بالتأكيد مخطئ! فالسلم أكبر من مجرد مساحة مملة مستغلة للغرض السابق فقط، وإنما هو عنصر هام في أي منزل يمكنك أن تجعله تحفة معمارية إن أردت فقط باختيارك تصميمًا مثيرًا له ليضيف ليُزيد بيتك جمالًا ويمنحه طابع خاص.

ربما لم تشاهد حتى الآن ما يبهرك من تصميمات راقية بذوق رفيع ولمسات ساحرة لتلهمك، لذا نقدم لك هنا مجموعة من أرقى تصميمات السلالم لتستعين بأقربهم إلى قلبك إن كنت على وشك بناء أو إعادة هيكلة سلمك الخاص.. لتفاجئ الجميع!