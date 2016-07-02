ما هو المكان المثالي لغسالة الملابس؟

اختيار المكان المثالي للغسالة له معايير لابد وأن يخضع لها، أهمها أن يُتاح في هذا المكان وضع إمدادات للمياه والصرف الصحي والذي غالبًا ما يتوفر في مكانين، إما المطبخ أو الحمام، ومن هذا المنطلق يضع عادة معظم الناس غسالات الملابس الخاصة بهم في الحمام أو المطبخ.

اختار المصمم هنا المطبخ ليكون مكانًا للغسالة، وكان ذلك الاختيار موفقًا بشكل كبير؛ نظرًا لأن المطبخ هنا ينعم بمساحة كبيرة تسمح بوجود الغسالة دون أن تعيق القاطنين من القيام بأي مهام أخرى متعلقة بالمطبخ كإعداد الطعام أو غسل الصحون مثلًا! من ناحية أخرى نجد الغسالة هنا صنعت منظرًا مختلفًا للمطبخ وذلك باختراقها وحداته الرئيسية لتتربع في تلك المساحة أسفل الحوض.

وليُسَهّل المصمم على القاطنين عملية الغسيل، وَفّر لهم مساحة أخرى في المطبخ ليتم بها وضع سلال للغسيل لتستخدم في وضع الملابس غير النظيفة لهيئة أكثر تنظيمًا كما نرى بالصورة.