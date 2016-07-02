لأن اختيار مكان مثالي لغسالة الملابس أمر محير! جولتنا اليوم ستكون بين نخبة رائعة من النماذج التي نجح مصمميها في وضع الغسالات بهم في أفضل الأماكن.. لذا إن كنت لا تجد إجابة لهذا السؤال: ما هو المكان المثالي لغسالة الملابس؟ مع هوميفاي ستجد الحل ببساطة!
مكان الغسالة هنا مثالي إلى أبعد الحدود، فرغم أن الحمام يبدو صغيرًا، إلا أن تقسيمه بشكل سليم ضاعف المساحة، فذلك الدولاب الأبيض المستند إلى الحائط المزركش بوحداته العريضة استطاع أن يستوعب الغسالة ويحتويها بداخله لدرجة جعلتها غير ملحوظة من الأساس عند دخولك الحمام!
فمن ناحية بات الحمام منظم بوضع الغسالة في هذا المكان، ومن ناحية أخرى تم توفير مساحة إضافية منحت الحمام براحًا وجعلته أكثر اتساعًا، هذا إلى جانب المنظر الجمالي الراقي الذي يظهر به الحمام بشكل عام.
اختيار المكان المثالي للغسالة له معايير لابد وأن يخضع لها، أهمها أن يُتاح في هذا المكان وضع إمدادات للمياه والصرف الصحي والذي غالبًا ما يتوفر في مكانين، إما المطبخ أو الحمام، ومن هذا المنطلق يضع عادة معظم الناس غسالات الملابس الخاصة بهم في الحمام أو المطبخ.
اختار المصمم هنا المطبخ ليكون مكانًا للغسالة، وكان ذلك الاختيار موفقًا بشكل كبير؛ نظرًا لأن المطبخ هنا ينعم بمساحة كبيرة تسمح بوجود الغسالة دون أن تعيق القاطنين من القيام بأي مهام أخرى متعلقة بالمطبخ كإعداد الطعام أو غسل الصحون مثلًا! من ناحية أخرى نجد الغسالة هنا صنعت منظرًا مختلفًا للمطبخ وذلك باختراقها وحداته الرئيسية لتتربع في تلك المساحة أسفل الحوض.
وليُسَهّل المصمم على القاطنين عملية الغسيل، وَفّر لهم مساحة أخرى في المطبخ ليتم بها وضع سلال للغسيل لتستخدم في وضع الملابس غير النظيفة لهيئة أكثر تنظيمًا كما نرى بالصورة.
رغم أنه عادة ما توضع الغسالة في الحمام أو المطبخ للسبب السابق الإشارة إليه، إلا أن الـغسالة ليس لديها مكان ثابت في العموم، وهنا نرى نموذج مختلف حيث تم وضعها في غرفة خلع الملابس أسفل مجموعة من الأرفف ناصعة البياض!
موقع الغسالة هنا يتيح لك إمكانية وضع الملابس غير النظيفة مباشرة فيها بمجرد خلعها، وارتداء أخرى نظيفة في ثوانٍ من تلك الملابس المعلقة على الشماعات أو المتراصة على الأرفف.
هنا نرى نموذج آخر مثالي لمكان الغسالة، ففي ساحة كبيرة من الحمام لجأ المصمم لتلك الألواح الخشبية ذات اللون المريح، وقسمها لأرفف مختلفة الاحجام من الجانبين لتخزين أغراض الحمام من فوط ومناشف بمنتهى النظام، ثم قام أخيرًا بتخصيص جزء كبير للغسالة يوازيه في الجهة العليا من الأرفف وحدة مغلقة للأغراض الأكثر خصوصية.
أما في حال إن كانت الأسرة القاطنة بالمنزل عدد أفرادها كبير، ننصحكم باستخدام غسالتين لإنجاز مهمة الغسيل بشكل سريع وفي وقت أقل، كما ننصحكم أيضًا بوضعهما في غرفة المعيشة كما هو موضح بالصورة هنا في ركن جانبي وكأنهما قطع أثاث إضافية تُزَيّن الغرفة.
من مميزات وضع الغسالة في غرفة المعيشة، هو أنه يمكنك الاستمتاع بقراءة جزء من كتاب أو تصفح مجلة ما.. وربما إجراء مكالمة تليفونية هامة حتى تنتهي عملية الغسيل لتجنب الشعور بالملل!
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