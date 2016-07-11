6 مطابخ ملونة ولكل لون دلالته

لكل لون طاقته التي يعكسها على كل ما يحيط بها، الألوان هي ما تعطي الأشياء طابعها الخاص، ومدلولات التي يختلف فيها كل لون عن الآخر، ولذلك صممت هذه المطابخ ملونة لكي تكون مميزة عن غيرها، دعنا نعرض لك مجموعة رائعة من غرف المطبخ الملونة من خلال هذا الموضوع.
بداخل هذا المطبخ تشعر وكأنك في عين الشمس الإضاءة الساقطة على الأسطح تجعلها لامعة، بالإضافة إلى اللون الأصفر المعروف في علم النفس بأنه لون الثقة بالنفس.
من المؤكد أن الخبراء الذين صمموا هذا المطبخ جعلوا اللون الغالب فيه هو الأصفر سواء في الخزانات أو الإضاءة المستخدمة ليعكسوا الثقة بالنفس على من يستخدمه ليدعم أصحاب هذا المطبخ بأن أي وصفة لا يمكن أن يستعصى عليهم تنفيذها .
الأحمر هو اللون الغالب على ديكور هذه الغرفة، وهو يعزز من انتماء الشخص للمكان، فإذا كانت زوجتك لا تحب المطبخ ننصحك بالاعتماد على هذا الديكور في تصميم مطبخك، ليشعرها براحة وانتماء له، ويسمى أيضًا اللون الأحمر بالدبلوماسي
أما هنا استخدم في هذا المطبخ ألوان عديدة ولكنها متلائمة وذلك لأن اللون السقف والخزانة السفلية من المطبخ اتخذت من الأبيض لونًا لها وهو لون محايد، ليتمكن المصمم من استخدام عدة ألوان في الخزانات العلوية للمطبخ، والتي توجد على مستويات مختلفة من بعضها حتى لا تزعج النظر.
اللون الأزرق الفاتح يدل على الانطلاق والتعبير عن الذات، وفي هذا المطبخ الذي جمع بين لون السماء والبحر استخدم مزيج من اللونين الأبيض والأزرق الفاتح ، لينجح في النهاية المصمم في تصميم غرفة مطبخ ملونة وهادئة في نفس الوقت .
على الرغم من ضيق المساحة، إلا أن المصمم نجح في إبراز هذا المطبخ على أنه قطعة من الحياة، فـالأخضر في علم الطاقة هو لون الحب والحياة، ويساعد اللون الأخضر على إدخال الانشراح على القلب والعين فتشعر بأن المكان اوسع مما يبدو عليه.
اللون البرتقالي يساعد على فتح الشهية، ولذلك يكون استخدامه في عرف المطبخ والسفرة ملائمة جدًا، إذا كنتي تعاني من فقدان شهية أبناءك فـهذا المطبخ ملائم جدًا ليتناولوا فيه الطعام .
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