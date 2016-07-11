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6 مطابخ ملونة ولكل لون دلالته

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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لكل لون طاقته التي يعكسها على كل ما يحيط بها، الألوان هي ما تعطي الأشياء طابعها الخاص، ومدلولات  التي يختلف فيها كل لون عن الآخر، ولذلك صممت هذه المطابخ ملونة لكي تكون مميزة عن غيرها، دعنا نعرض لك مجموعة رائعة من غرف المطبخ الملونة من خلال هذا الموضوع.

مطبخ أم بقعة شمس ؟!

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

بداخل هذا المطبخ تشعر وكأنك في عين الشمس الإضاءة الساقطة على الأسطح تجعلها لامعة، بالإضافة إلى اللون الأصفر المعروف في علم النفس بأنه لون الثقة بالنفس. 

 من المؤكد أن الخبراء الذين صمموا هذا المطبخ جعلوا اللون الغالب فيه هو الأصفر سواء في الخزانات أو الإضاءة المستخدمة ليعكسوا الثقة بالنفس على من يستخدمه ليدعم أصحاب هذا المطبخ بأن أي وصفة لا يمكن أن يستعصى عليهم تنفيذها .

مطبخ دبلوماسي

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الأحمر هو اللون الغالب على ديكور هذه الغرفة، وهو يعزز من انتماء الشخص للمكان، فإذا كانت زوجتك لا تحب المطبخ ننصحك بالاعتماد على هذا الديكور في تصميم مطبخك، ليشعرها براحة وانتماء له، ويسمى أيضًا اللون الأحمر بالدبلوماسي 

مطبخ أم لوحة فنية ؟!

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

أما هنا استخدم في هذا المطبخ ألوان عديدة ولكنها متلائمة وذلك لأن اللون السقف والخزانة السفلية من المطبخ اتخذت من الأبيض لونًا لها وهو لون محايد، ليتمكن المصمم من استخدام عدة ألوان في  الخزانات العلوية للمطبخ، والتي توجد على مستويات مختلفة من بعضها حتى لا تزعج النظر.

عندما يجتمع البحر بالسحاب

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

اللون الأزرق الفاتح يدل على الانطلاق والتعبير عن الذات، وفي هذا المطبخ الذي جمع بين لون السماء والبحر استخدم مزيج من اللونين الأبيض والأزرق الفاتح ، لينجح في النهاية المصمم في تصميم غرفة مطبخ ملونة وهادئة في نفس الوقت . 

حب وحياة

Квартира в Перово , Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера مطبخ White
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

على الرغم من ضيق المساحة، إلا أن المصمم نجح في إبراز هذا المطبخ على أنه قطعة من الحياة، فـالأخضر في علم الطاقة هو لون الحب والحياة، ويساعد اللون الأخضر على إدخال الانشراح على القلب  والعين فتشعر بأن المكان اوسع مما يبدو عليه.   

مطبخ فاتح للشهية

MR & MRS BENNETT'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS BENNETT'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

اللون البرتقالي يساعد على فتح الشهية، ولذلك يكون استخدامه في عرف المطبخ والسفرة ملائمة جدًا، إذا كنتي تعاني من فقدان شهية أبناءك فـهذا المطبخ ملائم جدًا ليتناولوا فيه الطعام .   

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