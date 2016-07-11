6 مطابخ ملونة ولكل لون دلالته

بداخل هذا المطبخ تشعر وكأنك في عين الشمس الإضاءة الساقطة على الأسطح تجعلها لامعة، بالإضافة إلى اللون الأصفر المعروف في علم النفس بأنه لون الثقة بالنفس.

من المؤكد أن الخبراء الذين صمموا هذا المطبخ جعلوا اللون الغالب فيه هو الأصفر سواء في الخزانات أو الإضاءة المستخدمة ليعكسوا الثقة بالنفس على من يستخدمه ليدعم أصحاب هذا المطبخ بأن أي وصفة لا يمكن أن يستعصى عليهم تنفيذها .