تحويل منزل إسباني متهالك إلى قطعة فنية

نأخذكم اليوم في جولة بين أرجاء منزل إسباني، في البلدة القديمة من فيلاديكالفيس، في مقاطعة برشلونة، والذي كان قد شُيد في عام 1900، إلا أن شركة CABRÉ I DÍAZ، قد قامت بتجديده، وتحويله من بناء متهالك، إلى قطعة فنية تشع سحرًا وجمالًا.

تصميم هذا المنزل فريد من نوعه، حيث يتمتع بواجهتين، الأمامية تطل على الشارع الرئيسي، وبابها يقودنا إلى الطابق الأول، أو السفلي، إذا ما تحدثنا عن الواجهة الثانية والتي تطل على الحديقة والمرآب، حيث بنيت على ارتفاع عدة أمتار من الأرض.