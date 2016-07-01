تحويل منزل إسباني متهالك إلى قطعة فنية

نأخذكم اليوم في جولة بين أرجاء منزل إسباني، في البلدة القديمة من فيلاديكالفيس، في مقاطعة برشلونة، والذي كان قد شُيد في عام 1900، إلا أن شركة CABRÉ I DÍAZ، قد قامت بتجديده، وتحويله من بناء متهالك، إلى قطعة فنية تشع سحرًا وجمالًا.
تصميم هذا المنزل فريد من نوعه، حيث يتمتع بواجهتين، الأمامية تطل على الشارع الرئيسي، وبابها يقودنا إلى الطابق الأول، أو السفلي، إذا ما تحدثنا عن الواجهة الثانية والتي تطل على الحديقة والمرآب، حيث بنيت على ارتفاع عدة أمتار من الأرض.
نحن الآن ننظر إلى الواجهة الأمامية للمنزل الإسباني، حيث الباب في الطابق الأول، بتصميم خشبي ساحر، وقد جددت بالواجهة لتتلون باللونين الأبيض والأسود، اللذان يحددان طابقي المنزل، فالطابق الأول يتخذ اللون الأسود، بينما يتخذ الطابق الثاني اللون الأبيض، مع نافذة زجاجية بشرفة صغيرة للغاية باللون الأسود المناقض.
في تلك الصورة، نجد أن الباب الخشبي ما هو إلا مجرد خدعة بصرية! فقد تم تجديده على الطريقة العصرية الحديثة، ليُصبح قابلًا للإنزلاق، ويكشف عن الباب الزجاجي من خلفه.
بمجرد الدخول من باب المنزل، تستقبلنا تلك الردهة بتصميمها المُشرق، حيث اللون الأبيض يُسيطر على كل شيء، فيما عدا السقف الخشبي، وجانبي الكرسي اللذان تلونا بالأحمر الداكن، في لمسة تُضفي شيء من الحيوية والحرارة، لكسر برودة اللون الأبيض.
كما يمكننا ملاحظة الدرج الخشبي، والذي يقسم المنزل إلى مستويين، أحدهما المواجه للشارع الرئيسي، من حيث دخلنا من الباب، والثاني هو المستوى المواجه للشارع الخلفي، والذي يقودنا إلى الحديقة.
في مستوى الوصول من الباب المواجه للشارع الرئيسي، نجد المطبخ، الذي تم تصميمه بمظهر أنيق ومُشرق، مع استمرار سيطرة الأبيض، واللمسات الخشبية في السقف وإطار النافذة البارز.
تصميم المطبخ عصري وأنيق، حيث اتخذ مستويين، العلوي يتضمن وحدات التخزين المعلقة في الجدار، والسفلي يتضمن أيضًا وحدات تخزين، مع سطح يحوي الحوض، والموقد المسطح، فيما تم استغلال مساحة المطبخ بالكامل، من خلال تصميم دولاب تخزين كبير كجزء متمم للمطبخ، ولم يترك المصمم ذلك الجزء الواقع أسفل النافذة، بل ضمه أيضًا للتصميم ليصبح همزة الوصل بين دولاب التخزين، والجزء السفلي من المطبخ.
إلى جانب ذلك، شملت غرفة الطبخ، منضدة زجاجية شفافة، بتصميم فريد ورقيق للغاية، مع اثنين فقط من الكراسي، لتناول وجبة سريعة، او فنجان من الشاي.
مازلنا في الطابق الأول، الذي يقودنا إلى ردهة أخرى بيضاء، مع سقف من الأعمدة الخشبية، تدلى من منتصفه وحدات غضاءة غريبة التصميم، أما الأرضية، فهي من الباركيه، وفي نهاية الردهة تقبع تلك الأريكة الصغيرة، بلونها الكافيه، الذي يتناسب مع هدوء ورقي الأبيض، وتواجهها في الجدار المقابل، مكتبة صغيرة بيضاء، تحوي عدد من الأرفف المملوءة بالكتب، ليثشكل هذا الركن الهادئ، ملجأ مثالي للانعزال والقراءة.
يتميز تصميم هذا الجزء من المنزل، باستغلال الإطار المحيط بالسلم الذي يقودنا إلى الحديقة، كمنضدة لوضع قطع الديكور، حيث وضع عليه مصباح بتصميم كشاف ليتناسب مع وظيفة هذا الركن الخاص بالقراءة، كما يجذب الانتباه، هذا المكعب المزرقش، وقد وضع في الزاوية وحيدًا، متفردًا بالجمال كله.
صممت غرفة النوم بمظهر جذاب، حيث الجدران الحجرية، واليقف المقوس المرصع بمربعات صغيرة بنية، يقبع اسفله سرير مزدوج ذو ظهر خشبي، استخدم كمكتبة، بينما نرى خلف السرير مباشرة، درج يقودنا إلى الطابق العلوي، أو الطابق الأول إذا كنا نتحدث عن الباب الخلفي.
على بعد خطوات من الممر المؤدي إلى غرفة النوم، نجد هذا الحمام الناعم التصميم، بلونه الأبيض الشبه شفاف، ومرافقه البسيطة، وأرضيته التي تشبه الزجاج المصمم منه الباب، وإذا ما دققنا النظر، نجد أن تصميم الحمام جاء في الممر الفاصل بين المطبخ وغرفة النوم، حيث يفصله عن كل منهما باب زجاجي فقط!
هذه هي الواجهة الخلفية للمنزل، والتي بنيت على ارتفاع مختلف عن الواجهة الأمامية، حيث تم بناء مرآب وحديقة صغيرة، مع درج أسمنتي يقودنا إلى الشارع، حيث البوابة الحديدية تحمي البيت، وتمنحه الخصوصية اللازمة.
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