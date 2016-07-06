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تحول تام للحديقة المتهالكة

Marwa Hasan Marwa Hasan
The Belsize Project, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD
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من السهل الوقوع في فخ عدم الإهتمام بالحديقة وإهمالها، فقد لا تملك الوقت أو الطاقة للإهتمام بها فتتحول لمكان مهمل مليئ بالحشائش و جاذب للحشرات فتتحول النعمة إلى نقمة.

جئنا لكم اليوم بمثال لتحول الحديقة من مكان مهمل لمكان سهل الإعتناء به، الفناء من تصميم REIS LONDON LTD والذي برع في تصميمه بشكل جديد وأنيق في قلب لندن.

من حديقة رثة إلى فناء أنيق

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IS AND REN STUDIOS LTD

Before and After – Transformation of dull garden into a fresh contemporary space perfect for Alfresco Dining

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

إمتلاك حديقة هو كنز و لكن هذه الحديقة بمساحة 6م* 17م و المسورة بسور خشبي بال و قديم، كانت تبدو رثة وباهتة، مساحة غير مهتم بها فيبدو عليها الحزن و الوحدة. الحشائش غير ممهدة، الشجيرات جافة، هذا المكان له إمكانيات غير مستغلة و قد حان الوقت لاستغلال المساحة في شئ أفضل، فلن تصدق كيف ستتحول هذه اللوحة لأخرى مليئة بالألوان والحيوية.

لكن بعد التغير التام و الذي حول الحديقة لفناء يسهل العناية به و مستغل بشكل أفضل و على طراز معاصر. فبداية قام المصمم بتقسيم الفناء إلى مساحات و مناطق فكان هناك منطقة مقاعد، منطقة فارغة أمام المدفئة و التي يمكن استغلالها بفرش أثاث جميل، كما صمم مناطق أخرى كمكان للشواء و أيضاً كجلسات وممرات، بحيث يتمكن المستخدمين من قضاء وقت جميل مع الاستمتاع بالطبيعة، في الهواء الطلق.

تم تغيير السور أيضاً لأخر أسود اللون ليظهر حدود المكان بكل وضوح و يبرز وسط باقي العناصر الأخرى في الفناء.

وبهذا تم تحويل قطعة الأرض المهملة لجنة داخل هذا المنزل، لا اعرف لما يريد أصحاب البيت الخروج و ترك كل هذا السحر الرائع الجمال.

المقعد، بطل الفناء

Al Fresco Dining IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Al Fresco Dining

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

العنصر الأساسي في هذا الفناء هو المقعد الخشبي، مكان للجلوس من الخشب ببرجولا للراحة و الاسترخاء، يأخذ شكل حرف U ليكون مناسب لاستضافة حفلات الشواء و تجمعات الأهل والأصدقاء. يمكن فرشة بالخدديات و المفروشات الملونة و المناسبة و سوف تحصل على مكان رائع للإستجمام و الإستمتاع بالليالي الصيفية وبهواء الليل المنعش.

لليالي الباردة

A chilly night by the fire IS AND REN STUDIOS LTD Contemporary garden,contemporary fire,firepit,sandstone,woodfire,logs,fireplace,bayleaf,tiled floor,grey fence,garden fence,contemporary fence
IS AND REN STUDIOS LTD

A chilly night by the fire

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

راعى المصمم الليالي الباردة ووضع مدفئة بلون أبيض لتدفئة المكان في البرد، و الاستمتاع بالفناء في كل الفصول مهما كان الجو. لون المدفئة الأبيض يصنع تباين رائع مع السور الأسود و أيضاً الشجيرات الخضراء على جانبيها.

تباين رائع في الألوان

Raised Flower Beds and Ever Greens IS AND REN STUDIOS LTD olive tree,ever green,raised flower beds,contemporary garden,concrete beds,red cedar fence,cedar fence,contemporary fence,white and wood,contemporary design
IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

أما في الناحية الأخرى من الحديقة فنلاحظ سور خشبي غير عالي ليفصل هذا الفناء عن حديقة الجار، فتكون خامة الخشب مقاومة للعوامل الجوية كما تعطي دفئ و أناقة لهذا الجانب و خاصة مع صندوق المزروعات الأبيض و الزرع الأخضر المختلف بدرجاته المختلفة.

صندوق المزروعات هو أحد العلامات المميزة لهذا الفناء فقد تم طلائه باللون الأبيض ليظهر في وسط الالواح الخشبية. موقعه مميز أمام المقعد الخشبي فيكون منظر رائع للجالسين و الماريين بين المقاعد و صندوق المزروعات في الممشى الخشبي ذو الملمس اللامع.

فناء لائق جداً بالمنزل

Addition of a Loft Conversion, Rear Extension with bi folding doors and a contemporary garden IS AND REN STUDIOS LTD loft conversion,extension,sash windows,contemporary garden,wooden bench,raised flower bed,raised planting,evergreens,olive trees,red cedar,victorian home
IS AND REN STUDIOS LTD

Addition of a Loft Conversion, Rear Extension with bi folding doors and a contemporary garden

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

أنظر لشكل المنزل الآن مع الفناء الجديد، سوف تلاحظ أيضاً تغيير لخامات و ألوان و ملمس الأرضية  لكل منطقة على حدة، فالأخشاب دافئة و ناعمة و ذات ملمس رائع، وباليتة ألوان الفناء تتماشى جداً مع بعضها و مع ألوان المنزل.

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