تحول تام للحديقة المتهالكة

من السهل الوقوع في فخ عدم الإهتمام بالحديقة وإهمالها، فقد لا تملك الوقت أو الطاقة للإهتمام بها فتتحول لمكان مهمل مليئ بالحشائش و جاذب للحشرات فتتحول النعمة إلى نقمة.
جئنا لكم اليوم بمثال لتحول الحديقة من مكان مهمل لمكان سهل الإعتناء به، الفناء من تصميم REIS LONDON LTD والذي برع في تصميمه بشكل جديد وأنيق في قلب لندن.
إمتلاك حديقة هو كنز و لكن هذه الحديقة بمساحة 6م* 17م و المسورة بسور خشبي بال و قديم، كانت تبدو رثة وباهتة، مساحة غير مهتم بها فيبدو عليها الحزن و الوحدة. الحشائش غير ممهدة، الشجيرات جافة، هذا المكان له إمكانيات غير مستغلة و قد حان الوقت لاستغلال المساحة في شئ أفضل، فلن تصدق كيف ستتحول هذه اللوحة لأخرى مليئة بالألوان والحيوية.
لكن بعد التغير التام و الذي حول الحديقة لفناء يسهل العناية به و مستغل بشكل أفضل و على طراز معاصر. فبداية قام المصمم بتقسيم الفناء إلى مساحات و مناطق فكان هناك منطقة مقاعد، منطقة فارغة أمام المدفئة و التي يمكن استغلالها بفرش أثاث جميل، كما صمم مناطق أخرى كمكان للشواء و أيضاً كجلسات وممرات، بحيث يتمكن المستخدمين من قضاء وقت جميل مع الاستمتاع بالطبيعة، في الهواء الطلق.
تم تغيير السور أيضاً لأخر أسود اللون ليظهر حدود المكان بكل وضوح و يبرز وسط باقي العناصر الأخرى في الفناء.
وبهذا تم تحويل قطعة الأرض المهملة لجنة داخل هذا المنزل، لا اعرف لما يريد أصحاب البيت الخروج و ترك كل هذا السحر الرائع الجمال.
العنصر الأساسي في هذا الفناء هو المقعد الخشبي، مكان للجلوس من الخشب ببرجولا للراحة و الاسترخاء، يأخذ شكل حرف U ليكون مناسب لاستضافة حفلات الشواء و تجمعات الأهل والأصدقاء. يمكن فرشة بالخدديات و المفروشات الملونة و المناسبة و سوف تحصل على مكان رائع للإستجمام و الإستمتاع بالليالي الصيفية وبهواء الليل المنعش.
راعى المصمم الليالي الباردة ووضع مدفئة بلون أبيض لتدفئة المكان في البرد، و الاستمتاع بالفناء في كل الفصول مهما كان الجو. لون المدفئة الأبيض يصنع تباين رائع مع السور الأسود و أيضاً الشجيرات الخضراء على جانبيها.
أما في الناحية الأخرى من الحديقة فنلاحظ سور خشبي غير عالي ليفصل هذا الفناء عن حديقة الجار، فتكون خامة الخشب مقاومة للعوامل الجوية كما تعطي دفئ و أناقة لهذا الجانب و خاصة مع صندوق المزروعات الأبيض و الزرع الأخضر المختلف بدرجاته المختلفة.
صندوق المزروعات هو أحد العلامات المميزة لهذا الفناء فقد تم طلائه باللون الأبيض ليظهر في وسط الالواح الخشبية. موقعه مميز أمام المقعد الخشبي فيكون منظر رائع للجالسين و الماريين بين المقاعد و صندوق المزروعات في الممشى الخشبي ذو الملمس اللامع.
أنظر لشكل المنزل الآن مع الفناء الجديد، سوف تلاحظ أيضاً تغيير لخامات و ألوان و ملمس الأرضية لكل منطقة على حدة، فالأخشاب دافئة و ناعمة و ذات ملمس رائع، وباليتة ألوان الفناء تتماشى جداً مع بعضها و مع ألوان المنزل.