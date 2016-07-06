تحول تام للحديقة المتهالكة

إمتلاك حديقة هو كنز و لكن هذه الحديقة بمساحة 6م* 17م و المسورة بسور خشبي بال و قديم، كانت تبدو رثة وباهتة، مساحة غير مهتم بها فيبدو عليها الحزن و الوحدة. الحشائش غير ممهدة، الشجيرات جافة، هذا المكان له إمكانيات غير مستغلة و قد حان الوقت لاستغلال المساحة في شئ أفضل، فلن تصدق كيف ستتحول هذه اللوحة لأخرى مليئة بالألوان والحيوية.

لكن بعد التغير التام و الذي حول الحديقة لفناء يسهل العناية به و مستغل بشكل أفضل و على طراز معاصر. فبداية قام المصمم بتقسيم الفناء إلى مساحات و مناطق فكان هناك منطقة مقاعد، منطقة فارغة أمام المدفئة و التي يمكن استغلالها بفرش أثاث جميل، كما صمم مناطق أخرى كمكان للشواء و أيضاً كجلسات وممرات، بحيث يتمكن المستخدمين من قضاء وقت جميل مع الاستمتاع بالطبيعة، في الهواء الطلق.

تم تغيير السور أيضاً لأخر أسود اللون ليظهر حدود المكان بكل وضوح و يبرز وسط باقي العناصر الأخرى في الفناء.

وبهذا تم تحويل قطعة الأرض المهملة لجنة داخل هذا المنزل، لا اعرف لما يريد أصحاب البيت الخروج و ترك كل هذا السحر الرائع الجمال.