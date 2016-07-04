المنزل الكلاسيكي وسيمفونية من الأناقة

الكلاسيكية في التصميم والديكور لا يختلف على عشقها اثنان، فالعديد من الناس يميلون للنمط الكلاسيكي في تصميم المنزل بمختلف اتجاهاته سواء من خلال تصميم الجدران واختيار الوانها، أو من خلال نمط الأثاث وذوقه في أركان المنزل المختلفة، واليوم جولتنا في البرازيل مع منزل عنوانه الكلاسيكية والفخامة لتكتمل لوحة فنية من الجمال مع هذا التصميم، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على المنزل وابداع تصميمه.
اتسمت واجهة المنزل بالأناقة والفخامة مع البساطة في التصميم وكل هذا تحقق بمنتهي السهولة من خلال اختيار الألوان الحيادية كالأبيض والرمادي، مع استخدام الزجاج الشفاف للواجهة الذى أعطي لها لمسة ديناميكية بسيطة فأضاف للواجهة أطلالة بسيطة وهادئة.
أما تصميم غرفة المعيشة لهذا المنزل فاتسم بالكلاسيكية المفرطة، والذى تمثلت بوضوح في اختيار الأثاث بلون الخشب الكلاسيكي الهادئ ليكون اللون الأساسي للغرفة ليس فقط لون الأثاث، ولكن أيضاً كان لون الجدران شبيهاً بلون الأثاث الخشبي في لمسة كلاسيكية مختلفة ومميزة جداً، اكتملت من خلال اختيار الأضاءة الكلاسيكية في سقف الغرفة ليكمل المشهد الكلاسيكي للغرفة.
وفي أطلالة مختلفة عن المنزل اتسم تصميم غرفة السفرة بالبساطة المفرطة، فجاء اختيار طاولة الطعام بتصميم بسيط جداً من الخشب الطبيعي، مع اختيار اللون الأبيض لدهانات الغرفة مع دمجه مع لمسة من اللون الرمادي الهادئ.
حمام هذا المنزل يمتاز بالأناقة والبساطة فهو يعتبر ذو نمط مزدوج في تصميمه بمزيج من الأناقة والتصميم المعاصر، مع أضافة لمسة من الطبيعة من خلال هذة النباتات الأستوئية التي تزينه، ولكن ما أضاف لهذا الحمام لمسة جمالية حقاً هو استخدام الضوء الطبيعي وانتشاره داخل المكان بطريقة أضافت للحمام لمسة أنيقة جداً ومميزة أيضاً
وختام جولتنا داخل هذا المنزل ستكون مع تصميم المطبخ، الذى اتسم بالكلاسيكية أيضاً في تصميمه ومزج الألوان الكلاسيكية المحايدة كالأبيض والبيج معاً التي أعطت بدورها أطلالة أنيقة وكلاسيكية للمكان.
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