المنزل الكلاسيكي وسيمفونية من الأناقة

وختام جولتنا داخل هذا المنزل ستكون مع تصميم المطبخ، الذى اتسم بالكلاسيكية أيضاً في تصميمه ومزج الألوان الكلاسيكية المحايدة كالأبيض والبيج معاً التي أعطت بدورها أطلالة أنيقة وكلاسيكية للمكان.

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